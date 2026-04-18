Modelo turístico de Costa Rica recibe reconocimientos internacionales en WTM LATAM 2026

Costa Rica se consolida como referente en turismo sostenible tras lograr dos premios en la WTM Latin America 2026. Cortesía: ICT

La Reserva Biológica de Bosque Nuboso de Monteverde y el Programa Raíces recibieron los premios oro y bronce por sus propuestas de “turismo regenerativo” e “indígena” en la edición 2026 de los Premios de Turismo Responsable WTM LATAM, un reconocimiento que consolida a Costa Rica como referente en la sostenibilidad turística en la región y refleja la creciente influencia del país en la agenda latinoamericana de viajes responsables. Los galardones fueron entregados durante la feria turística WTM Latin America, celebrada del 14 al 16 de abril en el Expo Center Norte, en São Paulo, Brasil.

La participación de Costa Rica en el evento incluyó una delegación de 23 empresas del sector turístico y al Instituto Costarricense de Turismo (ICT), quienes presentaron las novedades del país en lujo y aventura, manteniendo el enfoque en el respeto a la biodiversidad y el modelo sostenible.

La categoría de “Turismo Regenerativo” distinguió a la Reserva Biológica de Bosque Nuboso Monteverde – Centro Científico Tropical, que protege más de 1,500 hectáreas de bosque nuboso virgen y es reconocida por su alta biodiversidad. El sitio ha sido un motor tanto para la conservación como para la economía local, posicionando a Costa Rica como un destino líder en el equilibrio entre desarrollo y preservación.

El Programa Raíces es reconocido con el bronce en turismo indígena por su proyecto de fomento empresarial y valorización de tradiciones en comunidades indígenas. Cortesía: ICT

El Programa Raíces, ganador del bronce en “Turismo Indígena”, impulsa un innovador programa de incubación que fomenta emprendimientos turísticos sostenibles en comunidades indígenas, promoviendo la integración social y la valorización de tradiciones ancestrales.

Oscar Saborío, director de mercadeo del ICT, expresó: “Recibir estos premios en la WTM Latin America valida el esfuerzo continuo de Costa Rica en sus proyectos de sostenibilidad. Tanto el oro de la Reserva Monteverde en Turismo Regenerativo, como el reconocimiento del proyecto Raíces en Turismo Indígena, demuestran que nuestro modelo de desarrollo no solo se enfoca en la conservación ambiental, sino en la integración profunda con las comunidades locales, el bienestar y un mayor progreso social”.

La feria WTM Latin America 2026 reunió a 32.000 profesionales del sector y 837 empresas expositoras de todo el mundo en São Paulo, Brasil. Cortesía: ICT

El turismo sostenible de Costa Rica logra proyección regional tras su reconocimiento en WTM LATAM 2026

Las acciones de Costa Rica durante la feria WTM Latin America 2026 permitieron cerrar numerosas citas de negociación entre empresarios costarricenses y agentes de viajes, mayoristas brasileños y suramericanos interesados en el destino.

El ICT informó que, de manera paralela, su área de mercadeo realizó 40 reuniones estratégicas orientadas a mejorar la conectividad, fortalecer la relación con medios de prensa y explorar alianzas para incrementar la llegada de visitantes.

Como parte del programa oficial, se organizó una capacitación destinada a profesionales del turismo en Brasil, donde se proporcionó información actualizada sobre los diferenciales competitivos del país, adaptada a las tendencias y demandas del viajero brasileño.

La estrategia de Costa Rica en la WTM LATAM 2026 incluyó 40 reuniones estratégicas para fortalecer alianzas, conectividad y promoción del destino. Cortesía: ICT

Saborío resaltó ante los medios que Brasil representa un mercado estratégico y con capacidad de expansión para Costa Rica: “Nuestro objetivo es profundizar en este mercado y seguir trabajando con el trade brasileño. Costa Rica tiene una importante capacidad de crecimiento en este mercado. Brasil es un mercado con amplias posibilidades y seguiremos trabajando para atender a más turistas”.

Según los datos más recientes publicados por el ICT, durante el primer trimestre de 2026, arribaron al país 43,452 turistas suramericanos por vía aérea, una cifra que refuerza la tendencia positiva y el interés regional por los destinos costarricenses asociados al turismo sostenible.