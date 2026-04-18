La industria acuícola hondureña consolida expansión hacia el mercado de República Dominicana

La industria acuícola hondureña se expande hacia el Caribe con la llegada de inversionistas extranjeros interesados en el mercado de República Dominicana. (Cortesía: Revista Estrategia y Negocios)

La industria acuícola hondureña ha iniciado un proceso de apertura hacia el Caribe con la llegada de inversionistas extranjeros interesados en establecer una relación comercial duradera en el mercado de República Dominicana, motivados por el peso estratégico de su sector turístico, la calidad probada del camarón hondureño y el potencial para impulsar el crecimiento económico en la región sur de Honduras.

Según explicó Juan Javier Medina, presidente de la Asociación Nacional de Acuicultores de Honduras (ANDAH), la exploración de nuevos mercados en el Caribe representa una meta histórica para los productores hondureños, que desde hace más de veinticinco años exportan productos de valor agregado a mercados exigentes como la Unión Europea y Reino Unido.

En este nuevo escenario, la apuesta no solo radica en aumentar las exportaciones, sino en consolidar la capacidad productiva de Honduras mediante la implementación de tecnología y el fortalecimiento de alianzas institucionales.

Medina señaló que el apoyo del gobierno, ha permitido avanzar en materia de tecnificación del sector, un paso que considera indispensable para competir internacionalmente y acercarse a modelos de expansión ya adoptados por países como Ecuador.

La elección de República Dominicana como mercado meta responde a su perfil turístico y a la demanda gastronómica generada por más de diez millones de visitantes extranjeros al año, además de los doce millones de habitantes locales.

La calidad del camarón hondureño y el peso estratégico del sector turístico dominicano impulsan nuevos acuerdos comerciales bilaterales. (Cortesía: Andah)

Medina destacó que las plantas procesadoras hondureñas cuentan con certificaciones internacionales, lo que facilita la entrada a mercados de alta exigencia y respalda la posibilidad de competir globalmente. “Estamos listos para poder competir mundialmente con cualquier exigencia. Es una gran ventaja que tienen nuestras plantas procesadoras”, aseguró el presidente de la ANDAH.

El funcionario consideró que los acuerdos con inversionistas caribeños implicarán beneficios concretos para la productividad de los departamentos de Choluteca y Valle, donde se concentran las granjas camaroneras más relevantes del país.

Medina indicó que la expansión de ventas y la diversificación comercial traerán consigo nuevos empleos e inversión, dinamizando la economía local.

El valor diferencial del camarón hondureño reside en su reconocimiento global por características sensoriales: textura, color y sabor, cualidades que siguen impulsando su demanda frente a competidores de precios más bajos, incluso en mercados asiáticos y europeos.

Carballo recalcó la experiencia de inspección reciente de las granjas: “Pudimos constatar de manera fehaciente la calidad del producto, cómo se comporta en plancha, la textura, el sabor. Realmente es único. Es un producto altísimamente valorado en la gastronomía asiática y europea”, resaltó el inversor.

Productores de camarón de Honduras buscan fortalecer alianzas institucionales y tecnificar el sector para aumentar la competitividad internacional. (Cortesía: Seafood Media)

A la solidez del producto se suma el atractivo logístico: “La cercanía logística, la realidad del mercado en la República Dominicana hacen que estén sentadas todas las bases necesarias para que pueda ser una relación comercial altísimamente productiva, fructífera y sostenible en el tiempo”, afirmó Carballo. Señaló además la relevancia de la seguridad jurídica y la percepción de Honduras como una “gran tierra de altísimas oportunidades de negocio”, factores definitivos junto con la calidad del producto para concretar este acercamiento.

La tecnificación es identificada como prioridad inmediata para el sector. Medina afirmó que la industria puede duplicar o triplicar su productividad si asume los planes que ya han transformado a países como Ecuador en competidores internacionales de primer nivel, y remarcó: “Podemos duplicar y triplicar nuestra productividad netamente implementando la tecnificación que ya otros países han hecho, como Ecuador, quienes realmente han crecido exponencialmente los últimos años y lo cual Honduras puede imitar y acercarse para mantener nuestro camarón como un producto competitivo a nivel mundial”.

La llegada de socios e inversiones procedentes del Caribe marca el inicio de una nueva etapa para la acuicultura hondureña, en la que el aprovechamiento de capacidades instaladas, el acceso a mercados de calidad y la modernización tecnológica confluyen para sostener la competitividad global de Honduras en la producción y exportación de camarón.