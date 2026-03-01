El Salvador

Ministerio de Agricultura invertirá $2.3 millones en maquinaria pesada para fortalecer la logística agrícola en El Salvador

El nuevo programa logístico busca mejorar la conectividad entre las áreas rurales productoras y la Central de Abastos en San Salvador, beneficiando a 20,000 familias a través de la eficiencia en la distribución de alimentos a nivel nacional

Guardar
El Ministerio de Agricultura y
El Ministerio de Agricultura y Ganadería está impulsando la ampliación de las áreas cultivadas con tomate en el país./(Redes sociales de Óscar Domínguez)

El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) ha destinado una inversión de $2.3 millones a la compra de maquinaria pesada, con el propósito de optimizar la conexión entre las zonas productoras rurales y el centro logístico de abastos en San Salvador. Esta iniciativa se encuentra enmarcada en una estrategia para consolidar la cadena logística de distribución agrícola beneficiando a 20,000 familias agricultoras puedan trasladar su producción de manera ágil y sostenida, minimizando interrupciones y asegurando la llegada directa hasta el corazón del sistema comercial que abastece a los 61 Agro Mercados distribuidos en todo el país, según detallaron las autoridades.

La estrategia anunciada representa un cambio en la política de apoyo a los productores: en vez de la tradicional entrega de insumos, el MAG apuesta por la conectividad rural a través de la provisión de 20 unidades de maquinaria pesada, compuesta por diez motoniveladoras y diez rodos compactadores, cuyo financiamiento proviene de la Reserva Estratégica Bitcoin. Este equipamiento se transferirá bajo la modalidad de “préstamo” a asociaciones campesinas y será desplegado en caminos de acceso a áreas hortícolas y en los cinco principales distritos de riego del país.

De acuerdo con el viceministro de Agricultura y Ganadería, óscar Domínguez, la introducción de estas máquinas garantizará que “las cosechas de las zonas productoras no solo llegarán más rápido a la Central de Abastos y a los Agro Mercados, sino a todos los mercados nacionales”. Domínguez explicó que el nuevo enfoque del MAG evoluciona hacia una participación integral que involucra no solo producción, sino también logística y comercialización, uniendo a los productores rurales con los grandes centros de consumo en mejores condiciones y en menos tiempo.

La inversión busca optimizar la
La inversión busca optimizar la conexión de 20,000 familias agricultoras rurales con la Central de Abastos y 61 Agro Mercados del país. (Foto cortesía Ministerio de Agricultura y Ganadería)

Impacto logístico y económico en la cadena agroalimentaria

La estrategia se apoya en datos concretos: la intervención sobre los caminos productivos permitirá reducir los costos logísticos, ya que el desgaste de los vehículos de carga disminuirá y serán más competitivos. Al mismo tiempo, la velocidad de entrega crecerá, evitando la degradación de los alimentos por demoras en rutas mal acondicionadas. El abastecimiento a la Central de Abastos se fortalecerá, con un flujo estable de productos nacionales que reducirá la dependencia de importaciones durante períodos críticos y fortalecerá la seguridad alimentaria nacional.

El diseño está orientado a consolidar un círculo virtuoso en el abastecimiento. Productores como José Argueta, de Morazán, e Irma Ventura, de Usulután, productores consultados por el MAG señalaron que la llegada de estas máquinas no solo incrementará la eficiencia del trabajo agrícola, sino que también facilitará la conectividad diaria de las personas en zonas rurales.

Una plantación de plátanos en
Una plantación de plátanos en El Salvador refleja el impulso agrícola anunciado para el sector./(Redes del viceministro de Agricultura y Ganadería, Óscar Domínguez)

Respaldo a la producción nacional

El programa no se limita a la intervención en infraestructura vial agrícola. Recientemente, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) reafirmó su apoyo al gobierno salvadoreño para robustecer la capacidad productiva local, colaborando dentro del Programa Aumento a la Producción, que aspira a incrementar el volumen nacional de alimentos y fomentar prácticas sustentables. Este respaldo internacional, al que se suma el Programa Mundial de Alimentos (WFP), se formalizó tras un recorrido por las principales regiones agrícolas del país, donde ambas organizaciones manifestaron su aval al progreso logrado por el MAG.

Previamente el viceministro Domínguez destacó la importancia de estos “aliados estratégicos”, afirmando: “Su participación potencia la asistencia técnica y fortalece la sostenibilidad del sector agroalimentario nacional”.

La FAO respalda al Gobierno
La FAO respalda al Gobierno de El Salvador en el fortalecimiento de capacidades locales para la seguridad alimentaria. (Foto cortesía Ministerio de Agricultura)

Innovaciones y metas productivas para el ciclo agrícola actual

Uno de los ejes centrales del Programa Aumento a la Producción es la siembra de 10,000 manzanas de maíz mediante tecnologías avanzadas, con el objetivo de multiplicar por tres la productividad respecto a años previos, según los datos proporcionados por el MAG. Además, la política incluye la entrega de insumos ganaderos que permiten adaptar los métodos locales a los desafíos que impone el cambio climático, fortaleciendo la resiliencia y capacidad de respuesta ante emergencias alimentarias.

En total, el programa busca garantizar la autosuficiencia en el abasto de los alimentos esenciales, tanto en el sector agrícola como ganadero. La asistencia técnica especializada, el suministro de equipos modernos y la entrega de semillas certificadas e insumos forman parte del mismo entramado.

Temas Relacionados

Ministerio de Agricultura y GanaderíaSan SalvadorFAOPrograma Mundial de AlimentosLogística RuralSeguridad AlimentariaEl Salvador

Últimas Noticias

Andrés Berganza logra la primera plata mundial para El Salvador en remo

El joven atleta de 15 años logró el segundo lugar en la categoría sub-17 en el Campeonato Mundial Virtual, consolidando el primer podio internacional en la historia de esta disciplina para El Salvador

Andrés Berganza logra la primera

Proyecto de agua potable beneficiará a más de 3,000 habitantes de la zona rural de El Salvador

La Dirección de Obras Municipales (DOM) informó sobre la primera fase de construcción de un pozo de 225 metros de profundidad en el municipio de Texistepeque, en Santa Ana

Proyecto de agua potable beneficiará

FAO destaca a Costa Rica entre los países con menor desnutrición en la región

Un nuevo informe internacional ubicó a la nación centroamericana junto a Brasil, Guyana y Uruguay por su baja prevalencia de malnutrición, posicionando a estos estados como referentes en acceso a la alimentación en América Latina y el Caribe

FAO destaca a Costa Rica

La policía interceptó a presuntos pandilleros tras mortal tiroteo en Ciudad de Guatemala

Autoridades registraron dos fallecidos al interior de la tienda de ropa, los atacantes colisionaron contra una camioneta mientras intentaban escapar de la zona

La policía interceptó a presuntos

Los textiles dominicanos mantienen acceso sin aranceles al mercado estadounidense

El arranque del nuevo impuesto del 10 % sobre importaciones a Estados Unidos no impacta a las exportaciones textiles y de confecciones de República Dominicana, gracias a la protección brindada por el acuerdo comercial DR-Cafta

Los textiles dominicanos mantienen acceso

TECNO

Robotaxis de Tesla se estrellan

Robotaxis de Tesla se estrellan cuatro veces más que un conductor humano, según este informe

Estos conos robóticos para el tráfico vial se acomodan solos y agilizan la movilidad

Cuánto cuesta hoy el Nokia 1100, el celular más vendido de la historia

WhatsApp prueba mensajes programados y actualiza la privacidad para menores: estos son los cambios clave

Mientras estés fuera de casa estas son las dos opciones que debes desactivar para evitar ciberataques

ENTRETENIMIENTO

La verdadera historia de John

La verdadera historia de John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette: realidad y ficción en la nueva serie

Cómo un hallazgo casual unió a Timothée Chalamet y Josh Safdie en una aventura de cine realista

Jacobi Jupe, el actor infantil que hizo llorar al mundo en “Hamnet” y cambió el final de la película

El encuentro que cambió a Leonardo DiCaprio: así fue su experiencia junto a Meryl Streep

Las piezas más emblemáticas de Gwyneth Paltrow salen a subasta

MUNDO

Estados Unidos anunció la destrucción

Estados Unidos anunció la destrucción del cuartel general de la Guardia Revolucionaria de Irán

Emiratos Árabes Unidos ordenó la salida inmediata de su embajador en Irán tras los ataques del régimen persa

La Unión Europea pidió avanzar hacia un Irán más libre tras la muerte de Khamenei: “Es un momento decisivo en la historia”

Reza Pahlavi exigió al régimen iraní que entregue el poder y le declare su lealtad: “No más derramamiento de sangre”

Al menos nueve civiles israelíes murieron tras un ataque iraní contra una sinagoga