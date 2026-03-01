Ministerio de Agricultura invertirá $2.3 millones en maquinaria pesada para fortalecer la logística agrícola en El Salvador

El Ministerio de Agricultura y Ganadería está impulsando la ampliación de las áreas cultivadas con tomate en el país./(Redes sociales de Óscar Domínguez)

El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) ha destinado una inversión de $2.3 millones a la compra de maquinaria pesada, con el propósito de optimizar la conexión entre las zonas productoras rurales y el centro logístico de abastos en San Salvador. Esta iniciativa se encuentra enmarcada en una estrategia para consolidar la cadena logística de distribución agrícola beneficiando a 20,000 familias agricultoras puedan trasladar su producción de manera ágil y sostenida, minimizando interrupciones y asegurando la llegada directa hasta el corazón del sistema comercial que abastece a los 61 Agro Mercados distribuidos en todo el país, según detallaron las autoridades.

La estrategia anunciada representa un cambio en la política de apoyo a los productores: en vez de la tradicional entrega de insumos, el MAG apuesta por la conectividad rural a través de la provisión de 20 unidades de maquinaria pesada, compuesta por diez motoniveladoras y diez rodos compactadores, cuyo financiamiento proviene de la Reserva Estratégica Bitcoin. Este equipamiento se transferirá bajo la modalidad de “préstamo” a asociaciones campesinas y será desplegado en caminos de acceso a áreas hortícolas y en los cinco principales distritos de riego del país.

De acuerdo con el viceministro de Agricultura y Ganadería, óscar Domínguez, la introducción de estas máquinas garantizará que “las cosechas de las zonas productoras no solo llegarán más rápido a la Central de Abastos y a los Agro Mercados, sino a todos los mercados nacionales”. Domínguez explicó que el nuevo enfoque del MAG evoluciona hacia una participación integral que involucra no solo producción, sino también logística y comercialización, uniendo a los productores rurales con los grandes centros de consumo en mejores condiciones y en menos tiempo.

La inversión busca optimizar la conexión de 20,000 familias agricultoras rurales con la Central de Abastos y 61 Agro Mercados del país. (Foto cortesía Ministerio de Agricultura y Ganadería)

Impacto logístico y económico en la cadena agroalimentaria

La estrategia se apoya en datos concretos: la intervención sobre los caminos productivos permitirá reducir los costos logísticos, ya que el desgaste de los vehículos de carga disminuirá y serán más competitivos. Al mismo tiempo, la velocidad de entrega crecerá, evitando la degradación de los alimentos por demoras en rutas mal acondicionadas. El abastecimiento a la Central de Abastos se fortalecerá, con un flujo estable de productos nacionales que reducirá la dependencia de importaciones durante períodos críticos y fortalecerá la seguridad alimentaria nacional.

El diseño está orientado a consolidar un círculo virtuoso en el abastecimiento. Productores como José Argueta, de Morazán, e Irma Ventura, de Usulután, productores consultados por el MAG señalaron que la llegada de estas máquinas no solo incrementará la eficiencia del trabajo agrícola, sino que también facilitará la conectividad diaria de las personas en zonas rurales.

Una plantación de plátanos en El Salvador refleja el impulso agrícola anunciado para el sector./(Redes del viceministro de Agricultura y Ganadería, Óscar Domínguez)

Respaldo a la producción nacional

El programa no se limita a la intervención en infraestructura vial agrícola. Recientemente, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) reafirmó su apoyo al gobierno salvadoreño para robustecer la capacidad productiva local, colaborando dentro del Programa Aumento a la Producción, que aspira a incrementar el volumen nacional de alimentos y fomentar prácticas sustentables. Este respaldo internacional, al que se suma el Programa Mundial de Alimentos (WFP), se formalizó tras un recorrido por las principales regiones agrícolas del país, donde ambas organizaciones manifestaron su aval al progreso logrado por el MAG.

Previamente el viceministro Domínguez destacó la importancia de estos “aliados estratégicos”, afirmando: “Su participación potencia la asistencia técnica y fortalece la sostenibilidad del sector agroalimentario nacional”.

La FAO respalda al Gobierno de El Salvador en el fortalecimiento de capacidades locales para la seguridad alimentaria. (Foto cortesía Ministerio de Agricultura)

Innovaciones y metas productivas para el ciclo agrícola actual

Uno de los ejes centrales del Programa Aumento a la Producción es la siembra de 10,000 manzanas de maíz mediante tecnologías avanzadas, con el objetivo de multiplicar por tres la productividad respecto a años previos, según los datos proporcionados por el MAG. Además, la política incluye la entrega de insumos ganaderos que permiten adaptar los métodos locales a los desafíos que impone el cambio climático, fortaleciendo la resiliencia y capacidad de respuesta ante emergencias alimentarias.

En total, el programa busca garantizar la autosuficiencia en el abasto de los alimentos esenciales, tanto en el sector agrícola como ganadero. La asistencia técnica especializada, el suministro de equipos modernos y la entrega de semillas certificadas e insumos forman parte del mismo entramado.