El Salvador

El Salvador: Fesfut separa a tres jugadores por indisciplina en pleno torneo Sub-20

El comunicado oficial de la federación salvadoreña confirmó la separación inmediata de tres integrantes, quienes no retornarán para el resto del torneo, generando un impacto en la conformación del equipo que lidera su grupo

La Federación Salvadoreña de Fútbol
La Federación Salvadoreña de Fútbol separó a tres jugadores de la Sub-20 por graves faltas disciplinarias en pleno clasificatorio de Concacaf.(Cortesía: Selecta)

La Federación Salvadoreña de Fútbol (Fesfut) tomó una decisión drástica y expulsó a tres jugadores de la selección Sub-20 por “graves faltas disciplinarias” en pleno Clasificatorio de la Concacaf en Managua, justo cuando el equipo acumula 9 puntos y lidera con autoridad el Grupo A, buscando su candidatura al Premundial.

El caso afecta directamente la estabilidad interna del plantel cuando restan solo dos partidos antes de definir su futuro en el ciclo Olímpico y Mundialista.

La medida, anunciada este sábado a través de un comunicado oficial de la FESFUT, implica la salida inmediata de Brandon Ramírez, Gerson Robles y Eric Velásquez, quienes fueron enviados de vuelta a El Salvador. La federación informó que son apartados “de manera definitiva” y que no retornarán para lo que resta del torneo.

En el reporte oficial, la federación fue contundente al hablar de “indisciplina” sin proporcionar detalles sobre el incidente. El efecto inmediato es la reducción de la nómina disponible para el entrenador Erick Dawson Prado.

Brandon ocupa la posición de atacante. Gerson se desempeña como mediocampista. Velásquez actúa en la defensa. Ninguno fue titular en el juego de la tercera fecha frente a Granada, pero sí ingresaron de cambio.

Brandon Ramírez, Gerson Robles y
Brandon Ramírez, Gerson Robles y Eric Velásquez quedaron fuera de la Selección Sub-20 de forma definitiva y volverán a El Salvador. (Cortesía: Selecta)

No solo quedaron fuera del plantel para este torneo, sino que su futuro internacional inmediato queda en suspenso, golpeando la planificación deportiva del cuerpo técnico de Prado. La mirada internacional sigue de cerca la respuesta del resto de la plantilla, que esta vez deberá demostrar en la cancha la fortaleza para superar la turbulencia extradeportiva y sostener el rendimiento que hasta ahora los mantiene en la cima.

El Salvador mantiene liderazgo en el Grupo A

Actualmente, la Azulita suma nueve puntos en tres jornadas disputadas del certamen, con victorias frente a Guayana Francesa (3-0), San Martín (4-1) y Granada (2-0).

La tabla de posiciones refleja la superioridad actual del plantel cuscatleco: El Salvador lidera la tabla de posiciones con 9 puntos, escoltado por Surinam, Belice y Granada, cada uno con 6 puntos, mientras que San Martín suma 3 unidades y Guayana Francesa aún no ha puntuado.

El próximo encuentro clave para la selección salvadoreña se producirá este domingo 1 de marzo frente a Belice en el Estadio Miguel “Chocorrón” Buitrago, a las 20:00 (hora local).

Un triunfo en ese partido aseguraría prácticamente el boleto de El Salvador al Premundial Sub-20 de la Concacaf, la cita que se disputará entre julio y agosto y que determina las plazas al Mundial de la FIFA 2027 y el inicio del ciclo para los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.

Esta expulsión representa una prueba para la cohesión del plantel. El torneo, con doble recompensa, es la plataforma desde la cual las selecciones buscarán tanto su lugar en el Mundial Sub-20 como el inicio del camino a la cita olímpica, por lo que la presión sobre la Selecta se incrementa en el cierre de la fase clasificatoria.

La reducción de la nómina
La reducción de la nómina complica el panorama del entrenador Erick Dawson Prado rumbo a los próximos juegos clasificatorios. (Cortesía: Selecta)

Tras la huella de Turquía 2013: El reto de una generación

Para el fútbol salvadoreño, este torneo no es uno más. La actual generación tiene sobre sus hombros la misión de mantener con vida las esperanzas de asistir a una cita mundialista de la categoría. En toda su historia, El Salvador solo ha logrado clasificar a un Mundial Sub-20: Turquía 2013.

Aquella gesta, dirigida por Mauricio “Tuco” Alfaro, sigue siendo el estándar de oro para los juveniles cuscatlecos. En esa ocasión, tras una histórica clasificación en el Premundial de Puebla, México, la “Azulita” no solo asistió al mundial, sino que logró un hito sin precedentes: su primera victoria en un mundial de fútbol tradicional (en cualquier categoría) al vencer 2-1 a Australia con goles de Diego Coca y José “Puma” Peña.

