El Salvador

Sorpresa en el Mercado San Miguelito: El inesperado y gigante pedido de Nayib Bukele en una cevichería

La emprendedora del Mercado San Miguelito vivió un día fuera de lo común cuando las cámaras y el pedido sorpresa del mandatario la pusieron en el centro de todas las miradas en redes sociales y medios

El renovado Mercado San Miguelito
El renovado Mercado San Miguelito cuenta con modernas instalaciones y espacios diseñados para potenciar la actividad de los emprendedores y comerciantes locales en San Salvador (Foto cortesía Casa Presidencial).

En el Mercado San Miguelito en San Salvador, la rutina cambió de forma inesperada cuando Nayib Bukele, presidente de El Salvador, realizó un pedido de más de 300 ceviches por un valor de 2,000 dólares en el restaurante AltaMar ubicado en El Mercado San Miguelito.

El episodio, grabado y difundido por las cuentas oficiales del gobierno y de los emprendedores, situó al local administrado por Claudia en el centro de la conversación pública. De acuerdo con los registros audiovisuales, un equipo llegó al puesto de AltaMar con cámaras ocultas y un pedido que excedió ampliamente el ritmo habitual de ventas del negocio.

La dueña del local, al notar la magnitud de la solicitud, preguntó: “¿Está seguro de que puede esperar? Porque nunca he hecho algo así de grande”. Desde el equipo aclararon que no había prisa y que el motivo era respaldar el emprendimiento local, permitiendo que la preparación se realizara sin presión.

Claudia, una emprendedora del Mercado San Miguelito, se hizo viral y recibió un comentario del presidente Nayib Bukele que lo cambiaría todo. Le hicimos un pedido sorpresa de $2,000 en ceviches y esta fue su increíble reacción.

El impacto del gesto presidencial, reportado por medios locales y replicado en redes sociales, se tradujo en una ola de apoyo hacia la emprendedora. Más de 300 platillos fueron entregados de forma gratuita a los clientes y visitantes presentes en el mercado, según informaron las cuentas gubernamentales y los perfiles de los emprendedores. La acción buscó respaldar a los pequeños negocios y promover el consumo interno en los mercados municipales.

El Mercado San Miguelito es conocido en la capital salvadoreña por su oferta gastronómica, y la cevichería AltaMar ha ganado notoriedad tras la viralización del episodio. El pedido, que se atribuye directamente a Nayib Bukele y su equipo, posicionó al establecimiento.

Un video en TikTok desencadenó el pedido presidencial

Todo comenzó cuando Claudia, propietaria de la cevichería AltaMar, publicó en TikTok un video en el que contaba que no había vendido ningún platillo ese día en el Mercado San Miguelito. La grabación llamó la atención del presidente Nayib Bukele, quien no tardó en responderle a través de redes sociales con la promesa de hacerle un pedido especial.

La historia de Claudia y su cevichería quedó registrada como una de las intervenciones más comentadas en la escena de emprendimiento local durante las últimas semanas.

El “Efecto Bukele”: El peso simbólico del apoyo a la cevichería AltaMar

El reciente paso de Nayib Bukele por la cevichería AltaMar, ubicada en el renovado Mercado San Miguelito, va más allá de la anécdota de un “pedido gigante”. En el contexto político salvadoreño, la acción representa una validación directa a la microeconomía y un respaldo explícito a los emprendedores.

El Mercado San Miguelito luce
El Mercado San Miguelito luce una infraestructura moderna y amplia, con espacios dedicados a diferentes rubros y una destacada zona de floristerías, en el corazón de San Salvador (Foto cortesía Casa Presidencial).

Tras el incendio ocurrido en 2021, el mercado opera hoy en una infraestructura completamente renovada, con una inversión de 34 millones de dólares que busca reactivar la actividad comercial y potenciar la presencia de pequeños negocios en San Salvador. El gesto del mandatario refuerza el papel de los emprendedores en la recuperación económica del país y pone en primer plano la importancia de los mercados municipales como espacios de desarrollo y resiliencia.

Para la emprendedora detrás de AltaMar, el respaldo del mandatario no es solo una inyección de ventas inmediata, sino un activo reputacional invaluable. Por lo que, este apoyo visibiliza la resiliencia de los comerciantes que pasaron del desorden y la ceniza a la formalización en un entorno moderno.

