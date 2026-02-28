El Salvador

49% de los adolescentes salvadoreños tienen riesgo de sufrir un trastorno alimentarios

Un reciente estudio de la Asociación Estima indica que el 49.87% de los jóvenes salvadoreños presentan probabilidades elevadas de desarrollar alteraciones en su conducta alimentaria, especialmente en mujeres y estudiantes de educación media entre 14 y 16 años

El 49.87% de los adolescentes del Área Metropolitana de San Salvador enfrenta un riesgo elevado de desarrollar trastornos de la conducta alimentaria. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El riesgo de que los adolescentes desarrollen trastornos en la conducta alimentaria ha alcanzado cifras preocupantes en el área Metropolitana de San Salvador. Casi la mitad de los jóvenes, específicamente el 49.87% de quienes cursan la adolescencia, enfrentan probabilidades elevadas de experimentar este tipo de afecciones, de acuerdo con los datos recientes publicados por la Asociación Estima en su estudio sobre la salud mental juvenil.

Según el informe de la Asociación Estima, el grupo más propenso se encuentra entre los adolescentes de 14 a 16 años que cursan la educación media, donde la prevalencia de riesgo llega hasta el 51.95%. Esta tendencia concuerda con estimaciones y estudios realizados en otras partes del mundo, que señalan la adolescencia temprana como un momento especialmente vulnerable para el desarrollo de trastornos de la conducta alimentaria (TCA), según datos obtenidos en el área Metropolitana de San Salvador.

Una característica central de estos trastornos es la alteración persistente en los patrones alimentarios y una preocupación excesiva por el peso corporal y la imagen física. El estudio destaca que el sexo femenino presenta un riesgo aún mayor, con una representación del 64% de los casos identificados.

El grupo de adolescentes entre 14 y 16 años en educación media muestra la mayor prevalencia de riesgo de trastornos alimentarios, con un 51.95%. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los factores asociados al desarrollo de los TCA, la exposición a redes sociales ocupa un lugar central. El 95.1% de los encuestados, adolescentes en San Salvador, tiene acceso a redes sociales, y el uso prolongado, especialmente más de dos horas diarias, esto se vincula directamente con el aumento de conductas problemáticas relacionadas con la alimentación y la imagen corporal, según la Asociación Estima.

Otra cifra sobresaliente del estudio es que el 75.8% de los estudiantes identificados en riesgo nunca recibió atención psicológica profesional. Aquellos que sí la han recibido, lo hicieron solo una o dos veces a lo largo de su vida, generalmente por intervenciones de entidades gubernamentales o privadas. Esta falta de seguimiento profesional aumenta el peligro de que los problemas alimentarios se conviertan en patologías a largo plazo, dificultando la identificación temprana y el acceso a tratamiento adecuado.

Las adolescentes representan el 64% de los casos identificados de trastornos de la conducta alimentaria en San Salvador, según la Asociación Estima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Señales de alerta y manifestaciones físicas de los TCA

El reporte de la Asociación Estima detalla los principales indicadores que pueden hacer sospechar la presencia de un TCA entre los adolescentes. Entre ellos sobresale la percepción distorsionada sobre el peso y la imagen corporal, fenómeno que lleva a muchos jóvenes a ver su cuerpo de manera diferente a la realidad. También se observa la negativa a consumir ciertos grupos de alimentos, lo que suele derivar en comportamientos restrictivos y en una relación conflictiva con la comida.

Las manifestaciones físicas incluyen problemas gastrointestinales recurrentes, como molestias estomacales y dificultades digestivas. En cuanto al bienestar emocional, los trastornos de ansiedad son frecuentes, acompañados por una constante preocupación por la alimentación y el peso. Otro síntoma relevante es la fluctuación significativa en el peso en cortos periodos, una señal que puede ser clave para alertar sobre el inicio o agravamiento de conductas alimenticias anómalas.

Consecuencias físicas y mentales en adolescentes

Los trastornos alimentarios tienen efectos profundos y, en muchos casos, duraderos tanto sobre el cuerpo como sobre la salud mental. La Asociación Estima advierte que entre los posibles resultados de un TCA se cuentan el desarrollo de depresión y ansiedad, condiciones que suelen intensificarse a medida que la enfermedad progresa.

El acceso y uso prolongado de redes sociales afecta negativamente los hábitos alimentarios y la imagen corporal de los adolescentes salvadoreños. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La preocupación excesiva por el peso, la comida y la figura da lugar a comportamientos alimentarios peligrosos, los cuales pueden interferir gravemente en la capacidad del cuerpo joven para absorber los nutrientes necesarios, afectar órganos vitales y dar paso a una variedad de complicaciones físicas. En palabras de Mayo Clinic, “los trastornos alimentarios pueden dañar el corazón, el aparato digestivo, los huesos, los dientes y la boca. Pueden llevar a otras enfermedades. También están relacionados con la depresión, la ansiedad, las autolesiones y los pensamientos y comportamientos suicidas”.

La clave está en la prevención y la detección temprana desde las escuelas

A raíz de estos hallazgos, la Asociación Estima recomienda capacitar al personal docente y administrativo de los centros educativos, a fin de prevenir y detectar tempranamente conductas alimentarias problemáticas en la adolescencia. Para la organización, la intervención oportuna de la comunidad educativa es fundamental para reducir el impacto de los TCA y facilitar el acceso a los recursos de ayuda profesional.

¿Cómo buscar ayuda?

Si sospechas que una persona está pasando por una situación similar puedes buscar ayuda a través de la Asociación Estima en su sitio web ofrece información clara y accesible sobre los trastornos de la conducta alimentaria.

También puedes llamar al número de teléfono (503) 7930-2452 para quienes buscan apoyo profesional o información adicional.

