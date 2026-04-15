EN VIVO: El FMI advirtió que la guerra contra Irán podría llevar a la economía mundial al borde de la recesión

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla ante la Oficina Oval de la Casa Blanca (AP Foto/Alex Brandon)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planteó el martes la posibilidad de que las conversaciones con Irán se reanuden esta misma semana. En diálogo con The New York Post, el mandatario recomendó a los periodistas permanecer en Islamabad y afirmó que “algo podría pasar en los próximos dos días”.

Por su parte, el vicepresidente estadounidense, JD Vance, enviado a la capital de Pakistán, señaló que Trump apunta a alcanzar un “gran acuerdo” con el régimen iraní a cambio de garantías en materia nuclear. “Estamos negociando”, aseguró.

En paralelo, durante la madrugada del miércoles, Estados Unidos anunció el bloqueo total de los puertos iraníes y afirmó haber paralizado “por completo” el comercio marítimo del país. El jefe del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), el almirante Brad Cooper, indicó que el cierre del estrecho de Ormuz se concretó en “menos de 36 horas” y subrayó que “el 90% de la economía” del régimen depende de ese flujo comercial.

En otro frente, Israel y Líbano acordaron avanzar hacia negociaciones directas tras una reunión de más de dos horas en Washington. Un portavoz del Departamento de Estado calificó el encuentro como “productivo” y precisó: “Todas las partes acordaron iniciar negociaciones directas en un momento y lugar mutuamente convenidos”.