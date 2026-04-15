EN VIVO: El FMI advirtió que la guerra contra Irán podría llevar a la economía mundial al borde de la recesión

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planteó el martes la posibilidad de que las conversaciones con Irán se reanuden esta misma semana. En diálogo con The New York Post, el mandatario recomendó a los periodistas permanecer en Islamabad y afirmó que “algo podría pasar en los próximos dos días”.
Por su parte, el vicepresidente estadounidense, JD Vance, enviado a la capital de Pakistán, señaló que Trump apunta a alcanzar un “gran acuerdo” con el régimen iraní a cambio de garantías en materia nuclear. “Estamos negociando”, aseguró.
En paralelo, durante la madrugada del miércoles, Estados Unidos anunció el bloqueo total de los puertos iraníes y afirmó haber paralizado “por completo” el comercio marítimo del país. El jefe del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), el almirante Brad Cooper, indicó que el cierre del estrecho de Ormuz se concretó en “menos de 36 horas” y subrayó que “el 90% de la economía” del régimen depende de ese flujo comercial.
En otro frente, Israel y Líbano acordaron avanzar hacia negociaciones directas tras una reunión de más de dos horas en Washington. Un portavoz del Departamento de Estado calificó el encuentro como “productivo” y precisó: “Todas las partes acordaron iniciar negociaciones directas en un momento y lugar mutuamente convenidos”.
A continuación, la cobertura minuto a minuto:
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró el martes que la guerra con Irán está “cerca de terminar” y sostuvo que Teherán busca con urgencia un acuerdo, en medio de contactos diplomáticos recientes que no lograron resultados concretos. Las declaraciones se produjeron durante una entrevista con la cadena Fox News, en la que el mandatario también dejó abierta la posibilidad de avances en los próximos días.
El régimen iraní prometió vengar a Khamenei y a sus comandantes
Un alto legislador iraní anunció el miércoles que Irán vengará el asesinato del ex líder supremo Ali Khamenei y de varios altos mandos militares en ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel.
“Esta venganza se llevará a cabo en el momento y lugar adecuados, con una planificación minuciosa, y nuestros enemigos deben esperar pagar un alto precio por sus acciones”, declaró Ali Nikzad, vicepresidente del Parlamento iraní.
Nikzad sostuvo que el enriquecimiento de uranio se realiza exclusivamente con “fines pacíficos” y lo calificó como “derecho absoluto de Irán y una clara línea roja” que considera innegociable. El diputado añadió que la República Islámica continuará apoyando a las fuerzas aliadas en Líbano, Yemen, Irak y Siria.
Hezbollah lanzó 25 cohetes contra Israel
El grupo terrorista chií Hezbollah disparó unos 25 cohetes hacia territorio israelí desde la madrugada de este miércoles, un día después de la primera reunión entre representantes gubernamentales libaneses e israelíes en Washington para negociar un alto el fuego.
Según informó el ejército israelí a EFE, Hezbollah lanzó “aproximadamente 25 cohetes” en varias andanadas contra localidades del norte de Israel, donde las sirenas de alerta han sonado de forma continua en las últimas horas. Las fuerzas israelíes indicaron que alrededor de la mitad de los proyectiles fueron interceptados por el sistema de defensa antiaéreo, mientras que el resto impactó en zonas despobladas.
El servicio de emergencias Magen David Adom (MDA) reportó que los disparos dejaron al menos un herido leve, con lesiones en las extremidades provocadas por metralla.
Israel desmanteló un cuartel utilizado por Hezbollah
Las fuerzas de la 8ª Brigada de Reserva “El Viejo”, bajo el mando de la 91ª División, mantienen operaciones terrestres enfocadas en reforzar la línea de defensa del frente en el sur del Líbano y en la protección de los residentes del norte de Israel.
Durante la operación, los combatientes de la brigada localizaron un lanzador dirigido contra asentamientos del norte, junto con misiles antitanque y otras armas empleadas por integrantes de Hezbollah para planificar y ejecutar ataques contra las fuerzas de las FDI y ciudadanos israelíes. Entre el material hallado se encontraban medios tecnológicos, armas personales, cargas explosivas, granadas y municiones.
El FMI advirtió que la guerra contra Irán podría llevar a la economía mundial al borde de la recesión
El Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió que una mayor escalada en la guerra contra Irán y la persistencia de perturbaciones en los mercados petroleros podrían llevar al mundo al borde de la recesión. La organización señaló que su peor escenario contempla repetidas interrupciones en el mercado energético, lo que ralentizaría el crecimiento económico mundial del 3,1% actual al 2%.
Según las previsiones del FMI, el precio del petróleo podría promediar 110 dólares por barril en 2026 y alcanzar los 125 dólares en 2027. El escenario más optimista considera que el conflicto será de corta duración y que los precios del petróleo se normalizarán en la segunda mitad de 2026, con un promedio de 82 dólares por barril para ese año.
Arabia Saudita proporcionará a Pakistán USD 3 mil millones en “apoyo”
El Gobierno de Arabia Saudita proporcionará a Pakistán USD 3.000 millones para reforzar las reservas del país, según anunció el Ministerio de Finanzas de Islamabad el martes por la noche. El anuncio se produce después de que Pakistán informara la devolución de miles de millones en préstamos a los Emiratos Árabes Unidos, antiguo aliado y ahora rival de Riad.
“El ministro federal de Finanzas e Ingresos, el senador Muhammad Aurangzeb, ha informado de que el Reino de Arabia Saudí ha comprometido 3.000 millones de dólares en depósitos adicionales, cuyo desembolso se espera para la próxima semana”, indicó el ministerio en un comunicado.
Aurangzeb, quien asiste en Washington a las Reuniones de Primavera anuales del Fondo Monetario Internacional, añadió que un depósito saudí existente de 5.000 millones de dólares también será prorrogado por un período no especificado.
En un contexto global donde la proliferación nuclear vuelve a ocupar un lugar central en las preocupaciones estratégicas, Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), advirtió que la escalada de tensiones en torno al programa nuclear de Irán abre riesgos inéditos para la estabilidad internacional. Grossi detalló que la agencia perdió acceso inmediato a 440 kilos de uranio altamente enriquecido en territorio iraní tras los conflictos recientes, alertando sobre la necesidad de restaurar cuanto antes el régimen de inspecciones y transparencia, clave del Tratado de No Proliferación.
El petróleo continúa a la baja ante una posible nueva ronda de negociaciones
El precio del petróleo continuó a la baja el miércoles. El barril de West Texas Intermediate (WTI), referencia estadounidense, retrocedía 0,91% hasta los 90,45 dólares, mientras que el Brent caía 0,39% y se situaba en 94,42 dólares durante el comercio matinal asiático.
Los operadores celebraron también la noticia de que Israel y Líbano acordaron lanzar negociaciones directas, lo que alimentó el optimismo frente al fin de un conflicto que ha dificultado la frágil tregua entre Washington y Teherán.
El comandante del CENTCOM aseguró que EEUU implementó “por completo el bloqueo de los puertos iraníes”
El comandante del CENTCOM, almirante Brad Cooper, afirmó que “se ha implementado por completo el bloqueo de los puertos iraníes” y que las fuerzas estadounidenses mantienen la superioridad marítima en Medio Oriente.
“Se estima que el 90% de la economía de Irán se basa en el comercio marítimo internacional”, señaló vía X. “En menos de 36 horas desde que se implementó el bloqueo, las fuerzas estadounidenses paralizaron por completo el comercio económico que entra y sale de Irán por vía marítima”.