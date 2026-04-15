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Estados Unidos anunció el bloqueo total de los puertos iraníes y aseguró haber paralizado “por completo” su comercio marítimo

El almirante Brad Cooper, jefe del Comando Central de Estados Unidos, afirmó que el cierre del estrecho de Ormuz se concretó en “menos de 36 horas” y sostuvo que “el 90% de la economía” del régimen depende de ese flujo marítimo

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destructor ﻿USS Stockdale EEUU
Estados Unidos anunció el bloqueo total de los puertos iraníes y aseguró haber paralizado “por completo” su comercio marítimo (US Navy)

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó este miércoles que bloqueó los puertos de Irán y aseguró haber “paralizado por completo” el comercio marítimo que “entra y sale” del país, de acuerdo con comunicados oficiales difundidos por el organismo militar vía X.

El almirante Brad Cooper, a cargo del CENTCOM, indicó que las fuerzas estadounidenses lograron impedir el tránsito de buques hacia y desde territorio iraní. “En menos de 36 horas desde que se aplicó el bloqueo, las fuerzas estadounidenses han paralizado por completo el comercio económico que entra y sale de Irán por mar”, señaló el comando en un mensaje publicado en redes sociales.

Según el mismo comunicado, el organismo estimó que “el 90% de la economía” iraní depende del comercio internacional por vía marítima. En esa línea, Cooper sostuvo que, con el operativo en marcha, consideran haber “detenido por completo” la actividad económica vinculada a ese flujo.

El CENTCOM detalló que el bloqueo alcanza a buques de todas las naciones que intenten ingresar o salir de las zonas costeras o de los puertos iraníes. También indicó que se desplegaron destructores lanzamisiles de la Armada estadounidense, embarcaciones que cuentan “con una tripulación de más de 300 marineros altamente entrenados en la realización de operaciones marítimas ofensivas y defensivas”.

El organismo militar afirmó además que “ningún buque” logró “pasar el bloqueo estadounidense” durante las primeras horas desde su implementación. A su vez, señaló que la medida se aplica mientras mantiene su apoyo a la “libre navegación” hacia y desde puertos no iraníes.

El almirante Brad Cooper, a cargo del CENTCOM, indicó que las fuerzas estadounidenses lograron impedir el tránsito de buques hacia y desde territorio iraní (REUTERS)
El almirante Brad Cooper, a cargo del CENTCOM, indicó que las fuerzas estadounidenses lograron impedir el tránsito de buques hacia y desde territorio iraní (REUTERS)

La decisión se conoció después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenara el domingo a la Armada iniciar un cierre perimetral del estrecho de Ormuz, en medio de tensiones con Teherán y tras recientes contactos diplomáticos. El bloqueo ocurre dos días después de negociaciones en Islamabad entre delegaciones de Estados Unidos e Irán, que concluyeron sin acuerdos para avanzar hacia el fin del conflicto en Medio Oriente, que se extiende desde hace siete semanas.

En ese contexto, Trump afirmó el martes que la guerra con Irán está “cerca de terminar” y sostuvo que Teherán busca un acuerdo “desesperadamente”, en medio de gestiones diplomáticas sin resultados concretos. Las declaraciones se produjeron en una entrevista con Fox News, en la que también dejó abierta la posibilidad de avances en los próximos días.

“Veo la guerra muy cerca de terminar”, dijo el mandatario al ser consultado por la periodista María Bartiromo sobre el uso del tiempo pasado para referirse al conflicto. Trump reiteró que Irán intenta alcanzar un entendimiento tras semanas de enfrentamientos iniciados a fines de febrero.

Durante la entrevista, el presidente defendió la ofensiva militar lanzada por Estados Unidos al inicio del conflicto, denominada “Furia Épica”. “Si no lo hacíamos hoy Irán tendría armas nucleares y no queremos eso”, afirmó.

Trump afirmó el martes que la guerra con Irán está “cerca de terminar” y sostuvo que Teherán busca un acuerdo “desesperadamente” (EP)
Trump afirmó el martes que la guerra con Irán está “cerca de terminar” y sostuvo que Teherán busca un acuerdo “desesperadamente” (EP)

En paralelo, indicó que las negociaciones presenciales con Irán, iniciadas el fin de semana, “podrían ser retomadas en dos días”, sin precisar detalles sobre la agenda o los interlocutores. Las conversaciones buscan encauzar una salida diplomática tras la escalada militar.

En otra comunicación, esta vez telefónica con una enviada del diario New York Post en Islamabad, Trump sugirió que la capital paquistaní podría volver a ser sede de contactos entre ambas partes. “Deberías quedarte allí, de verdad, porque algo podría pasar en los próximos dos días, y nos inclinamos más a ir allí”, expresó. Y agregó: “Es más probable, ¿sabes por qué? Porque el mariscal de campo está haciendo un trabajo excelente”.

El mandatario se refirió al jefe del Ejército de Pakistán, Asim Munir, con quien mantiene una relación cercana desde la crisis entre Pakistán y la India del año pasado. En las últimas semanas, Islamabad asumió un rol de mediador en un contexto de contactos indirectos y esfuerzos por facilitar un canal de diálogo entre Washington y Teherán.

(Con información de EFE y EP)

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