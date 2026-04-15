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Trump intensificó sus críticas contra la OTAN: “No estuvo ahí para nosotros y no lo estará en el futuro”

La declaración del presidente estadounidense en Truth Social se produce en un contexto de creciente tensión entre Washington y varios aliados europeos, después de que algunos países de la alianza adoptaran medidas que restringieron el apoyo a las operaciones de Estados Unidos en Medio Oriente

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Trump intensificó sus críticas contra la OTAN: “No estuvo ahí para nosotros y no lo estará en el futuro” (REUTERS)
Trump intensificó sus críticas contra la OTAN: “No estuvo ahí para nosotros y no lo estará en el futuro” (REUTERS)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intensificó sus críticas contra la OTAN y afirmó que la alianza no respaldó a Washington durante el conflicto con Irán, al tiempo que reiteró su intención de revisar el financiamiento al bloque y evaluar una eventual retirada.

¡La OTAN no estuvo ahí para nosotros y no lo estará en el futuro!”, expresó el mandatario en un mensaje difundido en su red social Truth Social, en una crítica que repitió en las últimas semanas en distintos ámbitos.

Las declaraciones se producen en un contexto de creciente tensión entre Washington y varios aliados europeos, luego de que algunos países miembros de la OTAN adoptaran medidas que limitaron el apoyo a las operaciones estadounidenses. Entre ellas, la decisión de cerrar el espacio aéreo o impedir el uso de bases militares para acciones vinculadas a ataques contra Irán. Además, varios integrantes del bloque se negaron a desplegar buques en el estrecho de Ormuz, donde Estados Unidos mantiene un bloqueo sobre embarcaciones con destino a puertos iraníes.

El lunes, en declaraciones a periodistas en la Base Conjunta Andrews, en Maryland, Trump expresó su “decepción” con la alianza y cuestionó el nivel de compromiso de sus socios. “Bueno, ellos van a venir. Van a venir, pero estoy muy decepcionado de la OTAN. No estuvieron ahí para nosotros. Pagamos billones de dólares para la OTAN, y no estuvieron ahí para nosotros. Recuerden lo que dije, la OTAN no estuvo ahí. Ahora quieren venir, pero ya no existe una amenaza real. Pero la OTAN no estuvo ahí para nosotros”, sostuvo.

El comunicado de Trump vía Truth Social
El comunicado de Trump vía Truth Social

El mandatario también se refirió al financiamiento que Estados Unidos destina al bloque y advirtió que será revisado. “Veremos qué pasa. Pero saben, gastamos billones de dólares en la OTAN para ayudarles a protegerse, en realidad, contra Rusia. Cuando lo piensas, estamos protegiéndonos contra Rusia. Y siempre me pareció un poco ridículo, pero gastamos billones de dólares en eso, y creo que eso va a ser examinado muy seriamente”, afirmó.

En paralelo, Trump reiteró su cuestionamiento estructural a la alianza. Según sostuvo en redes sociales días atrás, “ninguno de los países que la forman entiende nada a menos que se les presione” y agregó que “ninguna de esta gente, incluido nuestra muy decepcionante OTAN, entendió nada a menos que se les presionara”. En ese mismo mensaje insistió: “la OTAN no estuvo ahí cuando la necesitábamos y tampoco estará ahí si volvemos a necesitarla”.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, respondió a estas afirmaciones y defendió el rol de los aliados europeos. “La gran mayoría” de los países “han colaborado” con Estados Unidos, indicó, en una declaración que buscó contrastar con los cuestionamientos del presidente estadounidense.

Las diferencias también quedaron expuestas en el encuentro del 8 de abril en la Casa Blanca entre Trump y Rutte, que concluyó sin avances hacia un acercamiento de posiciones.

Las diferencias también quedaron expuestas en el encuentro del 8 de abril en la Casa Blanca entre Trump y Rutte, que concluyó sin avances hacia un acercamiento de posiciones (REUTERS)
Las diferencias también quedaron expuestas en el encuentro del 8 de abril en la Casa Blanca entre Trump y Rutte, que concluyó sin avances hacia un acercamiento de posiciones (REUTERS)

En una entrevista concedida la semana pasada a The Telegraph, el mandatario estadounidense afirmó que evalúa retirar a su país de la OTAN debido a la negativa del bloque a alinearse con su estrategia frente a Irán. En ese contexto, calificó a la alianza como un “tigre de papel” y sostuvo que una eventual salida sería “irreversible”. “Nunca me dejé convencer por la OTAN. Siempre supe que eran un tigre de papel, y Putin también lo sabe, por cierto”, declaró.

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