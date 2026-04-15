Canadá y Finlandia reforzaron su alianza en defensa, el Ártico y tecnologías estratégicas con nuevos acuerdos multilaterales

El presidente de Finlandia, Alexander Stubb, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, se reúnen en la Colina del Parlamento en Ottawa, Ontario, Canadá, el 14 de abril de 2026 (Sean Kilpatrick/REUTERS)

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, y el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, se reunieron este martes en Ottawa y acordaron profundizar la cooperación bilateral en defensa, seguridad, el Ártico y tecnologías avanzadas, en un contexto internacional de “transformación global”.

En una declaración conjunta tras el encuentro, ambos líderes resaltaron la importancia de combinar “autonomía estratégica y cooperación estratégica” para garantizar la seguridad y prosperidad “en un entorno internacional incierto”, y apostaron por una política basada en el “realismo de valores” y la colaboración entre aliados.

Ambos países, miembros de la región ártica y socios en la OTAN, reafirmaron su compromiso con la organización militar y anunciaron negociaciones para un acuerdo de intercambio de información sensible, lo que permitirá reforzar la cooperación militar e industrial.

Reiteraron su apoyo “inquebrantable” a la soberanía de Ucrania frente a la invasión rusa y manifestaron su intención de invertir hasta el 5% del PIB en defensa y seguridad para 2035.

Trozos de hielo se desplazan por el mar en la isla Qoornoq, cerca de Nuuk, Groenlandia (AP/Emilio Morenatti, Archivo)

Respecto al Ártico, acordaron impulsar programas conjuntos de investigación, educación y desarrollo de capacidades en seguridad marítima y navegación en aguas polares. A su vez, celebraron la firma de un memorando de entendimiento para intensificar la colaboración en construcción naval y tecnología de rompehielos.

El acuerdo contempla, además, una agenda tecnológica ambiciosa. Ambos países promoverán la cooperación en inteligencia artificial, computación de alto rendimiento y tecnologías cuánticas, con el objetivo de reducir dependencias y fortalecer capacidades soberanas en un entorno digital competitivo. En este ámbito, destacaron el apoyo a proyectos de “gigafactorías” de IA y la colaboración con empresas como Nokia.

Canadá y Finlandia acordaron reforzar la cooperación en minerales críticos, considerados esenciales para la transición energética y el desarrollo de nuevas tecnologías, y promover cadenas de suministro seguras, apoyándose en el acuerdo comercial entre Canadá y la Unión Europea (CETA).

El encuentro entre los dos jefes de Gobierno se produce en un contexto de creciente tensión geopolítica en el Ártico, donde el deshielo abre nuevas rutas marítimas y facilita el acceso a recursos estratégicos.

La región se convirtió en un foco de rivalidad entre potencias como Estados Unidos, Rusia y China, mientras que territorios como Groenlandia, clave por su ubicación y recursos, aquirieron un valor estratégico creciente en medio de presiones internacionales y debates sobre soberanía y seguridad en el extremo norte.

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, estrecha la mano del presidente de Finlandia, Alexander Stubb, en Ottawa, Ontario, Canadá, el 14 de abril de 2026 (REUTERS/David Kawai)

Antes de la reunión oficial, Carney y Stubb participaron en un entrenamiento del equipo profesional de hockey sobre hielo femenino Ottawa Charge, evento en el que ambos mandatarios se calzaron los patines y patinaron junto a las jugadoras del equipo de la capital canadiense, lanzando la pastilla de hockey contra la portería.

El pasado 15 de marzo, los líderes de Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca, Islandia y Canadá manifestaron la necesidad de asegurar el Ártico ante la amenaza que representa Rusia.

“La mayor amenaza de seguridad física en el Ártico es Rusia”, afirmó en rueda de prensa en Oslo el primer ministro canadiense, acompañado por sus homólogos nórdicos. En aquella ocasión, Carney destacó que esta preocupación es compartida en toda la región y celebró que la OTAN esté enfocando esfuerzos en la seguridad del Ártico con misiones como ‘Centinela del Ártico’.

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, subrayó la intención de mantener una presencia permanente en la región ártica y señaló que la situación de seguridad está cambiando por la actividad rusa. “Como estados árticos, por supuesto, hemos sido conscientes de una situación de seguridad por muchos años que, como dijo Mark, está cambiando por Rusia, pero ahora tenemos todo el apoyo del resto de la OTAN para estar presentes”, afirmó.

Mette Frederiksen, primera ministra de Dinamarca y líder del Partido Socialdemócrata (REUTERS/Leonhard Foeger)

Frederiksen añadió que es necesario fortalecer la vigilancia y realizar inversiones conjuntas en capacidades estratégicas. “Tenemos que ser más fuertes en el área de vigilancia y tenemos también, juntos, que invertir en las capacidades necesarias, con compras comunes, inversiones comunes. Pienso que ahora estamos en una mejor posición para proteger el Ártico”, concluyó.

(Con información de EFE)