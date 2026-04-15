Ministerios de Salud de Centroamérica y República Dominicana aprueban estrategia regional para desafíos sanitarios y ambientales

La nueva política fue adoptada por consejos de salud, ambiente y agricultura, con el objetivo de responder a amenazas sanitarias y ambientales mediante un plan que prioriza la colaboración entre los países miembros y el apoyo de organismos internacionales (Foto cortesía Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo)

El Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana, la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo y el Consejo Agropecuario Centroamericano aprobaron la Estrategia Una Sola Salud del SICA 2026-2030, una política intersectorial que busca responder de manera coordinada a los desafíos sanitarios, ambientales y agropecuarios que enfrenta la región.

Esta iniciativa, desarrollada bajo el liderazgo de la Presidencia Pro Témpore de República Dominicana, apunta a fortalecer la colaboración entre los Estados miembros para construir un futuro más saludable y sostenible, según informó la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD).

Al cierre de la sesión conjunta el pasado 10 de abril de 2026, en Santo Domingo, la estrategia fue avalada mediante resolución oficial por los tres consejos ministeriales y sus secretarías ejecutivas, con el respaldo del Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA) y la participación técnica de los Estados miembros del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA).

El documento final establece cinco líneas estratégicas: fortalecer la coordinación regional, desarrollar una fuerza de trabajo multisectorial, mejorar la capacidad diagnóstica, consolidar sistemas de vigilancia integrados y abordar la vulnerabilidad regional frente a amenazas sanitarias y ambientales.

El enfoque “Una Sola Salud” responde al aumento de enfermedades zoonóticas, la persistencia de males transmitidos por vectores, alimentos y la creciente resistencia antimicrobiana, junto con problemas como el tráfico de especies, la degradación de ecosistemas y el impacto del cambio climático. La estrategia parte de la premisa de que la salud pública, la sanidad animal, la salud vegetal y la salud ambiental están profundamente entrelazadas. Para sus impulsores, su abordaje eficaz exige una colaboración intersectorial inédita en la región.

La nueva Estrategia Una Sola Salud impulsará la colaboración entre salud, ambiente y agricultura para enfrentar enfermedades zoonóticas, resistencia antimicrobiana y amenazas relacionadas con el clima en Centroamérica y República Dominicana (Foto cortesía Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo)

“Hoy reconocemos, de manera clara y decidida, que los desafíos sanitarios que enfrentamos requieren respuestas conjuntas, coordinadas y sostenibles, y ningún sector, por sí solo, puede hacer frente a estas amenazas”, afirmó Víctor Atallah, ministro de Salud Pública de República Dominicana y presidente Pro Témpore de COMISCA, según la CCAD.

En la misma línea, Paíno Henríquez, ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales de República Dominicana y presidente Pro Témpore de la CCAD, subrayó que la aprobación de la estrategia constituye “una muestra de unidad de los sectores de salud, ambiente y agricultura de nuestra región, y es importante educar a los tomadores de decisión de otros sectores y a la población en los diferentes países, de manera que conozcan, se empoderen y contribuyan a la efectiva ejecución de la Estrategia”.

Respecto al papel de la agricultura, Francisco Oliverio Espaillat Bencosme, ministro de Agricultura de República Dominicana y presidente Pro Témpore del CAC, subrayó: “No podemos hablar de salud sin hablar de agricultura. La forma en que producimos, gestionamos nuestros recursos y protegemos nuestros ecosistemas define también la salud de nuestras poblaciones. Por eso, avanzar en el enfoque de Una Sola Salud es clave para construir una región más resiliente, sostenible y preparada frente a los desafíos del futuro”.

El enfoque integrado de la región SICA unirá esfuerzos gubernamentales y técnicos de salud pública, sanidad animal y vegetal, y ambiente, estableciendo cinco líneas para vigilancia, diagnóstico y preparación conjunta (Foto cortesía Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo)

La reunión contó con la presencia de Ingrid Figueroa, directora ejecutiva de la Secretaría General del SICA, quien confirmó el apoyo institucional al desarrollo de la estrategia y su ejecución durante el período 2026-2030.

La Estrategia Una Sola Salud del SICA 2026-2030 representa un antecedente sin precedentes de coordinación regional ante los desafíos en la relación humano-animal-ambiente en Centroamérica y República Dominicana, estableciendo nuevos mecanismos para la vigilancia, diagnóstico y respuesta conjunta ante amenazas sanitarias, ambientales y agropecuarias, según la CCAD.