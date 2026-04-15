EEUU solicitó ante la ONU que los países se comprometan en un frente común para cortar los recursos a los rebeldes hutíes en Yemen

Simpatizantes de los hutíes gritan consignas en una marcha contra la guerra de Israel y Estados Unidos en Irán, en Saná, Yemen, el viernes 27 de marzo de 2026 (AP/Osamah Abdulrahman)

Estados Unidos solicitó ante el Consejo de Seguridad de la ONU que los países se comprometan en un frente común para cortar los recursos a los rebeldes hutíes en Yemen, con el objetivo de evitar nuevos ataques contra Israel en represalia por las operaciones del Ejército israelí contra el régimen iraní.

“Todos los Estados miembros deben cumplir las resoluciones destinadas a privar a los hutíes de los recursos necesarios para sus actividades desestabilizadoras”, declaró Jennifer Locetta, representante suplente para Asuntos Políticos Especiales de Estados Unidos, durante una sesión sobre la situación en Medio Oriente y Yemen.

Locetta acusó al grupo chiíta, históricamente respaldado por Irán, de intensificar sus ataques con misiles y drones contra Israel, la más reciente el 4 de abril, y de actuar en alianza con la república islámica en violación del derecho internacional. Los hutíes controlan gran parte del noroeste de Yemen, incluida la capital, Saná, desde 2014.

“La disposición del grupo a arrastrar a Yemen al conflicto por sus benefactores de Teherán muestra su total desprecio por el pueblo yemení”, afirmó Locetta. A su vez, añadió que el régimen iraní facilita las actividades desestabilizadoras de los hutíes mediante el suministro de armas, apoyo logístico y de inteligencia, en desafío a las resoluciones del Consejo de Seguridad.

La representante estadounidense pidió a “todos los buques con destino a puertos controlados por los hutíes” que cumplan los requisitos del Mecanismo de Verificación e Inspección de la ONU (UNVIM), que obliga a declarar la carga y someterse a controles previos para garantizar que no transportan armas ni material prohibido.

Los hutíes apoyaron a Irán en la guerra en Medio Oriente (Europa Press)

Por su parte, el representante de Yemen ante la ONU, Abdullah Ali Fadhel Al Saadi, denunció la “injerencia iraní” en los asuntos internos de su país, señalando que esta intervención ha convertido a Yemen en un escenario de la guerra regional en Medio Oriente.

“Advertimos contra la continua injerencia iraní en los asuntos internos de Yemen mediante la financiación, el armamento y el apoyo a las milicias terroristas que desean implicarse en conflictos regionales que sirvan a la agenda y los intereses de Irán”, declaró Al Saadi durante la sesión del Consejo de Seguridad.

El diplomático yemení criticó a Irán por “su continua insistencia en exportar crisis, sembrar el caos y socavar la seguridad y la estabilidad en la región”, y rechazó los ataques contra países vecinos lanzados por Teherán en represalia al ataque conjunto de Estados Unidos e Israel que desató el conflicto el 28 de febrero.

Los rebeldes de Yemen, al igual que Hezbollah en Líbano, son grupos terroristas chií respaldados históricamente por Irán y se sumaron al conflicto como respuesta a los ataques sobre territorio iraní.

“El Gobierno de Yemen reitera su firme rechazo y su enérgica condena a estos ataques, incluidos los llevados a cabo directamente o a través de intermediarios y milicias afiliadas al régimen iraní”, sostuvo Al Saadi.

El representante de Yemen ante las Naciones Unidas, Abdullah Ali Fadhel Al-Saadi (REUTERS/Eduardo Munoz)

El representante yemení advirtió que la acción de los hutíes, incluyendo ataques contra Israel, constituye “un desafío fundamental para cualquier futuro proceso político”. Subrayó que cualquier proceso político futuro debe basarse en el restablecimiento de las instituciones estatales, el monopolio de las armas en manos del Estado y el fin de todas las formas de rebelión.

Durante su intervención, Al Saadi agradeció los esfuerzos de la ONU para garantizar el intercambio de prisioneros con los hutíes y reiteró su compromiso con la liberación de “todos por todos “.

En esta línea, el líder del Consejo Presidencial internacionalmente reconocido de Yemen, Rashad al Alimi, también acusó a los hutíes de actuar al servicio de Irán y calificó al grupo como una “herramienta destructiva” en el contexto de la guerra.

Al Alimi instó a la ONU a documentar la “apropiación” por parte de los hutíes de las decisiones sobre la guerra y la paz en Yemen, advirtiendo que la participación del grupo en los conflictos regionales de Medio Oriente agrava la inestabilidad del país árabe.

(Con información de EFE)