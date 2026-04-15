Guatemala: Ministro de Gobernación defiende el proyecto de cárcel en Izabal y afirma que comunidades ya fueron informadas

El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, aseguran que han mantenido reuniones informativas con las comunidades cercanas al terreno donde se planea el nuevo centro penitenciario. (Cortesía: TVGT Noticias)

El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, aseguró este martes que el proceso para la construcción de el Centro de Cumplimiento de Condena de Máxima Seguridad “El Triunfo” en Morales, Izabal, sigue pendiente de una resolución judicial, después de que una sala de apelaciones emitiera un amparo provisional que detuvo temporalmente el proyecto.

Según explicó el funcionario durante el acto de instalación de la novena magistratura de la Corte de Constitucionalidad (CC), una Sala de Izabal detuvo la construcción por un amparo que remitió a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), aunque “no tenía competencia” para hacerlo. Sin embargo, el funcionario aclaró que el Gobierno guatemalteco será respetuoso del debido proceso.

De acuerdo con sus declaraciones, Villeda indicó que la apelación contra el amparo provisional se presentó ante la Corte el 31 de marzo de este año y que actualmente se espera que el tribunal resuelva.

“De eso dependerá si continuará la construcción de la cárcel en el corto plazo o si tendremos que esperar la sentencia final de nuestro amparo”, puntualizó el ministro.

Las obras del centro penitenciario solo podrán reanudarse si la Corte de Constitucionalidad lo autoriza en su próxima resolución. (Cortesía: Bernardo Arévalo de León)

Autoridades reiteran diálogo con comunidades cercanas al proyecto penitenciario

El titular de Gobernación afirmó que la comunicación con la población local se ha mantenido y que el proyecto ha sido socializado con las comunidades más cercanas, Quebrada Grande y San Vicente de Paúl, ubicadas a tres y doce kilómetros respectivamente del lugar donde se planea construir el centro penitenciario.

“Les hemos explicado de qué va el asunto y no han mostrado oposición al proyecto”, sostuvo Villeda, quien además destacó que los terrenos donde se levantará la prisión pertenecen actualmente al Estado tras haber sido extinguidos a favor de las autoridades luego de un proceso vinculado a delitos de narcotráfico.

Y agregó: “Por eso me extraña cuando se habla de una posición a la cárcel. Entiendo que nadie quiere una cárcel cerca de su casa o departamento. Pero es una necesidad urgente que no admite ninguna demora. El terreno pertenece al Estado porque antes pertenecían a una persona condenada a narcotráfico en Estados Unidos”.

El gobierno de Guatemala socializó el proyecto carcelario con comunidades cercanas, logrando evitar oposición local, según el ministro. (Cortesía: Bernardo Arévalo de León )

Nuevas tecnologías para impedir comunicaciones ilícitas en cárceles

Sobre el uso de nuevas tecnologías para reforzar la seguridad en las cárceles, Villeda señaló que el gobierno evalúa la aplicación de sistemas avanzados para bloquear no solo las comunicaciones telefónicas sino también el acceso a internet.

“Hemos identificado que los bloqueadores de señal son obsoletos, en cierta medida para evitar que los reos se comuniquen. Buscamos una tecnología que permita bloquear la señal de internet para que no se puedan utilizar routers o antenas de Starlink, como hemos encontrado en muchas de las requisas que hemos hechos. Estamos en esas evaluaciones. Si es viable vamos a implementar esa tecnología”, detalló el funcionario al medio.

El gobierno evalúa nuevas tecnologías para reforzar la seguridad y bloquear comunicaciones ilícitas en centros penitenciarios. (Cortesía: PNC de Guatemala)

El ministro también se refirió a la posibilidad de sancionar a las empresas de telefonía que no bloqueen la señal en los alrededores de los centros preventivos, una iniciativa que ya tiene precedentes en El Salvador. “Creo que ha funcionado bastante bien allí y ahora está en manos del Congreso decidir si se aplica en Guatemala”, concluyó Villeda.