Honduras será sede de convención de empresarios latinoamericanos del combustible

Once delegaciones empresariales de países como Argentina, Brasil, México y República Dominicana participarán en la cumbre energética latinoamericana organizada por CLAEC y la Asociación Hondureña de Distribuidores de Productos del Petróleo.(Foto: Redes sociales)

Honduras será sede de la 66 Convención de la Comisión Latinoamericana de Empresarios de Combustibles, un encuentro que reunirá a los principales referentes del sector energético de América Latina del 15 al 17 de abril de 2026 en la ciudad de Tela.

Esta cita se desarrolla en un momento en que la inestabilidad de los precios del petróleo, acelerada por disputas geopolíticas en Oriente Medio, lleva a los actores regionales a repensar sus estrategias empresariales y de sostenibilidad, con impacto directo en los mercados y consumidores, según informó la organización de la CLAEC.

Entre los datos diferenciales de esta nueva edición resalta la presencia confirmada de delegaciones empresariales provenientes de once países, incluidos Argentina, Uruguay, Brasil, Perú, Ecuador, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, México y República Dominicana.

La comisión organizadora señala que esta amplitud de representación regional refuerza el carácter estratégico del evento, que se produce durante la gestión del secretario general permanente de CLAEC, Daniel Añón, y la presidencia pro tempore del hondureño Oscar Rubio, quien además es titular de la Asociación Hondureña de Distribuidores de Productos del Petróleo.

La realización de la convención en Tela tiene como objetivo fortalecer la industria de hidrocarburos y consolidar a Honduras como destino para inversiones y eventos internacionales.

El evento mostrará tecnología de punta en automatización y sostenibilidad mientras refuerza las conexiones entre proveedores, operadores y nuevos inversionistas (Foto: EFE/Gustavo Amador/Archivo)

De acuerdo con la información difundida por CLAEC, la llegada de delegaciones extranjeras generará un efecto inmediato en la economía local: se prevé un aumento en la demanda de servicios de hotelería, gastronomía y transporte, lo que representa una inyección directa en el sector turístico y potencia el modelo de turismo de convenciones que impulsa el país.

Expertos participantes afirman que este tipo de encuentros dinamizan la actividad económica y abren oportunidades para nuevos negocios, en especial por el carácter internacional de los contactos empresariales que se generan al margen de la convención.

Durante tres jornadas, la agenda del evento profundizará en temas como la modernización de estaciones de servicio, la sistematización de operaciones, la digitalización y la adopción de tecnologías para optimizar la eficiencia y la competitividad.

Se abordarán también las tendencias en transición energética hacia fuentes más limpias y el desafío de la ilegalidad en la comercialización de combustibles, un problema que ha provocado pérdidas importantes y distorsión en la competencia de varios mercados latinoamericanos.

Al cierre de la convención, la ciudad de Tela albergará del 18 al 19 de abril la expoferia Gas Point 2026, organizada por la Asociación Hondureña de Distribuidores de Productos del Petróleo

El combate a la comercialización ilegal de combustibles será uno de los temas centrales debido a su impacto en la competencia y las pérdidas económicas del sector. EFE/Gustavo Amador

La entidad destaca que se trata del evento más relevante para la industria local, dirigido a operadores de estaciones de servicio, proveedores, inversionistas y demás actores de la cadena de valor de los combustibles.

La expoferia brindará espacios enfocados en el networking, presentaciones sobre automatización, ahorro energético y nuevas tendencias en sostenibilidad, así como conferencias magistrales y foros especializados.

El programa contempla exposiciones de avances tecnológicos recientes tanto de empresas hondureñas como internacionales.

El cierre de actividades estará marcado por la Asamblea General Ordinaria de la Asociación Hondureña de Distribuidores de Productos del Petróleo, instancia donde se renovará la Junta Directiva. De acuerdo con los organizadores, este proceso definirá las prioridades estratégicas del sector y fortalecerá la representatividad gremial en los próximos años.

La transición hacia energías limpias, la digitalización y los cambios en el consumo redefinen el escenario para empresas y mercados de América Latina.

Los organizadores enfatizan la necesidad de crear espacios de diálogo regional para “construir soluciones conjuntas y promover el desarrollo sostenible del sector energético”, resaltando la relevancia de Honduras como anfitrión.