El Salvador lanza el VIII Censo Económico y consolida una Comisión Nacional multisectorial para su ejecución

El presidente de la República Nayib Bukele dispuso la ejecución del VIII Censo Económico de El Salvador, una iniciativa cuya preparación y resultados se extienden hasta, como máximo, el tercer trimestre de 2027. Foto cortesía Secretaría de Presidencia

El presidente de la República Nayib Bukele dispuso la ejecución del VIII Censo Económico de El Salvador, una iniciativa cuya preparación y resultados se extienden hasta, como máximo, el tercer trimestre de 2027, según el decreto publicado en el Diario Oficial del 18 de febrero de 2026.

Este proyecto busca proporcionar información actualizada sobre la actividad económica nacional, herramienta clave —de acuerdo con el Gobierno— para orientar políticas públicas hacia el desarrollo económico.

La creación de la Comisión Nacional y su composición multisectorial

Junto con el censo, Bukele estableció la Comisión Nacional de Censo Económico, órgano al que encomienda la toma de decisiones estratégicas relacionadas con todo el proceso censal.

Esta comisión está formada por los responsables del Banco Central de Reserva (BCR), el despacho de la Primera Dama, la Secretaría de Comercio e Inversiones, y los ministerios de Economía, Gobernación, Trabajo, Vivienda, Turismo y Desarrollo Local, además de la Dirección Nacional de Obras Municipales (DOM).

La Comisión tendrá entre sus funciones la planificación integral del censo, la facilitación de colaboraciones interinstitucionales y el seguimiento de estos acuerdos, así como la gestión de posibles cooperaciones internacionales.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, habla durante una conferencia de prensa con el presidente electo de Chile en el palacio presidencial en San Salvador, El Salvador, el viernes 30 de enero de 2026. (Foto AP/Salvador Meléndez)

Sus acciones incluyen la implementación de medidas para garantizar el cumplimiento de los plazos y la calidad del reporte final. A la Comisión podrán sumarse otras entidades del sector público con carácter consultivo, es decir, tendrán voz pero sin voto en las decisiones.

El decreto establece que toda la información generada o manejada en el ámbito del censo debe ser tratada bajo normas estrictas de confidencialidad por parte de la Comisión Nacional.

Plazos definidos y estructura operativa para el VIII Censo Económico

El proceso censal dio inicio el 18 de febrero, fecha de entrada en vigor del decreto, y culminará con la publicación de los resultados finales en o antes del tercer trimestre de 2027.

En lo operativo, las decisiones de la Comisión serán ejecutadas por un Comité de Trabajo de Censo Económico, también con representantes de las instituciones antes mencionadas.

Para asegurar la cobertura y el rigor técnico del censo, el decreto autoriza la eventual creación de otros comités técnicos o de apoyo, los cuales podrán incluir representantes de municipalidades. La finalidad es dar soporte especializado y facilitar el trabajo territorial necesario para levantar la información.

Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2026: un segundo eje estadístico

Paralelamente, el presidente Bukele decretó la V Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2026, que tendrá como fecha límite para su publicación el primer trimestre de 2027.

Este mandato se incluyó en los decretos ejecutivos firmados el 16 de febrero y representa otro componente central en la estrategia oficial para actualizar la base estadística nacional sobre ingresos y consumo de los hogares salvadoreños.

La prueba piloto de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2026 representa un paso estratégico del Banco Central de Reserva (BCR) para identificar los nuevos patrones de consumo de las familias salvadoreñas. Durante una semana, equipos técnicos recorren los 14 departamentos del país, aplicando un cuestionario diseñado para captar datos sobre los gastos familiares en áreas clave: alimentos, servicios, educación, salud y transporte.

Una persona utiliza una tableta con la aplicación ENIGH 2026, parte de la prueba piloto lanzada por el BCR para recopilar datos sobre los hábitos de ingresos y gastos de las familias salvadoreñas. (Banco Central de Reserva (BCR) de El Salvador)

El proceso no solo pone a prueba el contenido y la claridad de la encuesta. También examina la eficacia del aplicativo digital utilizado y la coordinación logística en el territorio nacional. Esta fase piloto permite detectar posibles ajustes en la operativa antes del despliegue total de la ENIGH 2026, optimizando así la calidad y fiabilidad de los datos que se recopilarán.

Uno de los objetivos centrales de la encuesta es actualizar la Canasta Básica y el Índice de Precios al Consumidor (IPC), instrumentos que influyen en la política económica y social del país. Mediante un registro detallado de los hábitos de gasto, las autoridades pueden ajustar estos indicadores para reflejar con mayor precisión la realidad actual de los hogares.