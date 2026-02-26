Más de 80 personas atropelladas en El Salvador, han perdido la vida en 2026

Tomás Edgardo Bonilla Oliva, de 30 años, murió atropellado por un sedán en la carretera Zacatecoluca-San Salvador, en el sector conocido como La Báscula. (Foto: Comandos de Salvamento)

Tomás Edgardo Bonilla Oliva, de 30 años, falleció tras ser atropellado por un vehículo tipo sedán sobre la carretera que conecta Zacatecoluca con San Salvador, en el sector conocido como La Báscula, kilómetro 46½.

El incidente, fue reportado a través del sistema de emergencias 911, movilizó al personal operativo de Comandos de Salvamento, quienes al llegar a la escena confirmaron la ausencia de signos vitales en la víctima.

Según la evaluación realizada por socorristas, Bonilla Oliva presentaba múltiples lesione. Debido al estado de la víctima, el personal se limitó a resguardar la escena y notificar a las autoridades para la aplicación del protocolo legal correspondiente.

Testigos en el lugar señalaron que Bonilla Oliva, originario del cantón El Espino, conducía un tráiler y había descendido del vehículo para buscar alimentos en las cercanías cuando fue impactado por el sedán, cuyo conductor huyó del sitio tras el incidente.

Hasta el momento, las autoridades mantienen abierta la investigación para identificar y localizar al responsable del atropellamiento.

En otro hecho registrado en las últimas horas, Jefferson M., de 22 años, falleció luego de colisionar con una vaca mientras conducía su motocicleta sobre la Carretera Panamericana, en el sector de la Cima, San Miguel. Elementos de Cruz Verde Salvadoreña acudieron tras recibir la alerta de un accidente en la principal arteria vial de la zona.

La presencia de animales en la vía pública, especialmente en tramos rurales o de baja visibilidad, constituye un riesgo constante para conductores y peatones.

Ambos hechos se suman a la creciente estadística de víctimas por siniestros viales en el país. De acuerdo con el Observatorio Nacional de Seguridad Vial, en lo que va de 2026 se han registrado más de 3,600 accidentes de tránsito, resultando en más de 2.310 personas lesionadas y 219 fallecidas.

Estas cifras representan incrementos del 30%, 36% y 34% respectivamente, en comparación con el mismo periodo de 2025. El promedio diario de incidentes viales alcanza los 67 casos, lo que evidencia la magnitud del problema en El Salvador.

Un dato particularmente alarmante es que 390 personas han sido atropelladas, en diferentes puntos de El Salvador, en lo que va del año, de las cuales 88 han fallecido, evidenciando el alto riesgo que enfrentan peatones en las principales carreteras y zonas urbanas.

Entre las principales causas de los accidentes de tránsito destacan la distracción del conductor, la invasión de carril, la velocidad excesiva y no guardar la distancia reglamentaria. Siendo los departamentos de San Salvador, San Miguel y La Libertad, los que lideran las estadísticas con este tipo de percances.

Las autoridades y cuerpos de socorro insisten en el llamado a la prudencia y el respeto a las normas de tránsito, así como a la responsabilidad de los dueños de ganado para mantener la seguridad en las carreteras. Mientras tanto, las familias de Tomás Edgardo Bonilla Oliva y Jefferson M. enfrentan el duelo por sus pérdidas en un contexto nacional donde la siniestralidad vial mantiene una tendencia al alza y la cifra de víctimas crece día a día.