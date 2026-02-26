El Salvador

La convocatoria de la selección femenina de El Salvador presenta 23 jugadoras para eliminatoria contra Barbados

El plantel salvadoreño definió su nómina con futbolistas que militan en distintos países, en una fase de clasificación en la que solo el primer lugar de grupo accederá a la ronda final rumbo al certamen de Brasil 2027

Guardar
La Selección Femenina de El
La Selección Femenina de El Salvador busca su primera clasificación a una Copa Mundial Femenina de la FIFA enfrentando a Barbados en Las Delicias. (Cortesía: La Selecta SV)

La Selección Femenina de El Salvador encara un momento clave en su aspiración por lograr la primera clasificación a una Copa Mundial Femenina de la FIFA. Bajo la dirección de Eric Acuña, el equipo se alista para enfrentar a Barbados este domingo 1 de marzo en el Estadio Las Delicias, partido que marca un paso decisivo dentro del nuevo formato de eliminatorias de la CONCACAF rumbo al Mundial que se disputará en Brasil en 2027. De acuerdo con información de la cuenta oficial de la Selección, la nómina definitiva para este duelo fue reducida a 23 jugadoras, tras un proceso de preselección que incluyó a 27 futbolistas.

El nuevo formato de la Clasificatoria CONCACAF W dispone que 29 selecciones disputen la primera fase en seis grupos, donde únicamente el equipo que termine en la primera posición de cada grupo accederá a la etapa final. La Selección salvadoreña comparte grupo con Honduras, Barbados y Trinidad y Tobago. La jornada actual sitúa a El Salvador en la carrera por el liderato, partiendo desde el encuentro ante Honduras el 2 de diciembre de 2025 en el Estadio Mágico González, seguido por el compromiso que se disputará este 1 de marzo ante Barbados y una visita a Trinidad y Tobago el 17 de abril.

La nómina definitiva de El
La nómina definitiva de El Salvador está compuesta por 23 jugadoras elegidas por el técnico Eric Acuña tras un proceso de preselección. (Cortesía: La Selecta SV)

La convocatoria oficial, confirmada por el técnico Eric Acuña, incluye a guardametas que militan en el extranjero como Idalia Serrano (Volos 2004, Grecia) y Riley Meléndez (Ferro Carril Oeste, Argentina). En defensa destacan futbolistas del fútbol universitario y profesional de Estados Unidos, México y Argentina, como Elaily Repreza (San Luis, México) y Jasmine Dybala (Sam Houston, Estados Unidos). El mediocampo reúne a jugadoras con experiencia en ligas de México, Nicaragua y Estados Unidos, incluyendo a Alejandra Chirino (Club Atlético Internacional, Estados Unidos) y Danya Gutiérrez (León, México). La ofensiva será liderada por figuras internacionales como Brenda Cerén (Atlas, México) y Samaria Gómez (Amed, Turquía). Entre las ausencias más notorias se encuentran la delantera Abigail Martínez, la arquera Natalie Navarro y las mediocampistas Angelina Carrillo y Maya Buerger.

El duelo frente a Barbados
El duelo frente a Barbados este 1 de marzo es clave en la eliminatoria Concacaf W rumbo al Mundial Femenino Brasil 2027. (Cortesía: La Selecta SV)

El formato de clasificación establece que, tras la fase de grupos, los seis ganadores de grupo avanzarán al Campeonato Concacaf W. Allí se sumarán Estados Unidos y Canadá, los dos equipos con mejor ranking, conformando un torneo de ocho selecciones que se disputará en noviembre de 2026 en una sede centralizada. Las cuatro selecciones que alcancen las semifinales obtendrán cupos directos para la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027, mientras que las derrotadas en cuartos de final competirán por dos boletos adicionales al repechaje intercontinental.

Oportunidad para estar en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles

El proceso también representa una oportunidad para acceder a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, ya que los dos finalistas del torneo de 2026 asegurarán su participación. De esta manera, cada partido en la fase de grupos adquiere una dimensión estratégica fundamental para la Selecta Femenina, que busca consolidar una generación capaz de hacer historia en el fútbol regional.

El partido ante Barbados, que comenzará a las 17:30 horas de este domingo en Las Delicias, se perfila como un desafío determinante para el futuro inmediato del fútbol femenino salvadoreño. El equipo de Eric Acuña apuesta por la cohesión de un grupo internacionalizado que combina experiencia en ligas extranjeras y talento joven local, en un esfuerzo por superar las etapas del exigente esquema clasificatorio que propone la CONCACAF.

Temas Relacionados

Selección Femenina El SalvadorEl SalvadorFIFA FemeninaConcacaf WMundial FemeninoClasificatorias Olímpicas

Últimas Noticias

Dinero extranjero, marihuana y objetos punzocortantes se encontraron en operativo sorpresa que sacudió una cárcel en Guatemala

Un operativo coordinado permitió a las autoridades descubrir efectivo en varias monedas, marihuana y herramientas ilícitas dentro del centro preventivo de Santa Cruz del Quiché, como parte de acciones institucionales para mejorar la seguridad penitenciaria

Dinero extranjero, marihuana y objetos

El Congreso desarrolla audiencias públicas para elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad

Las autoridades permitieron a los postulantes compartir su experiencia y responder preguntas de los legisladores, en un proceso seguido por la ciudadanía a través de los canales de transmisión disponibles

El Congreso desarrolla audiencias públicas

Empresas tecnológicas de Costa Rica impulsan exportaciones con adopción de inteligencia artificial

Un alto porcentaje de compañías locales ha integrado plataformas inteligentes y servicios avanzados en sus operaciones, lo que consolida a Costa Rica como actor clave en mercados internacionales de tecnología y servicios digitales avanzados

Empresas tecnológicas de Costa Rica

Costa Rica lanza estrategia para fortalecer la atención primaria ante enfermedades crónicas

La medida pretende responder a los cambios en la estructura demográfica y en los perfiles de enfermedades, con una mayor atención a la prevención y la promoción de hábitos saludables en comunidades y centros laborales

Costa Rica lanza estrategia para

Las acciones contra el gusano barrenador en El Salvador se mantienen con campañas y recursos disponibles

Las autoridades y el sector productivo coinciden en la importancia de la vigilancia constante, dado que la plaga aún trata de volver y es necesario sostener la protección a través de programas oficiales

Las acciones contra el gusano

TECNO

¿Gemini supera a Siri?: el

¿Gemini supera a Siri?: el nuevo modo agéntico controla tus apps y automatiza tareas

OpenAI revela los usos indebidos de ChatGPT: desde abogados falsos hasta estafa de citas

Nubank, el banco digital más grande de América, alcanza los 131 millones de clientes

Apple cambia las reglas para los menores de edad: aplica para iPhone, iPad y Mac

Así es la última actualización de Windows 11: nuevo test de velocidad, mejor rendimiento y más

ENTRETENIMIENTO

La verdadera razón por la

La verdadera razón por la que Josh Freese fue reemplazado de los Foo Fighters tras la muerte de Taylor Hawkins

Carson Kressley acusó a Stanley Tucci de robarle un importante papel: “Gracias por arruinar mi carrera”

Así fue cómo Amanda Seyfried grabó sus escenas de desnudo total en ‘The Testament of Ann Lee’: “Usé una prótesis de ano”

Murió Robert Cosby Jr., hijo de una de las estrellas de ‘The Real Housewives of Salt Lake City’

Barry Keoghan promete sacudir Peaky Blinders como el hijo perdido de Tommy Shelby

MUNDO

Trump y Zelensky hablaron por

Trump y Zelensky hablaron por teléfono y definieron la agenda de las próximas negociaciones sobre la guerra en Ucrania

JD Vance advirtió a Irán que tome “en serio” las advertencias de Donald Trump antes de nuevas negociaciones

La ONU calificó de “alentadoras” las negociaciones sobre el futuro político del Sáhara Occidental

Capri impone nuevas restricciones a turistas durante el verano: cuáles serán los nuevos controles

Ucrania advirtió que cientos de africanos murieron o fueron capturados combatiendo para Rusia