La convocatoria de la selección femenina de El Salvador presenta 23 jugadoras para eliminatoria contra Barbados

La Selección Femenina de El Salvador busca su primera clasificación a una Copa Mundial Femenina de la FIFA enfrentando a Barbados en Las Delicias. (Cortesía: La Selecta SV)

La Selección Femenina de El Salvador encara un momento clave en su aspiración por lograr la primera clasificación a una Copa Mundial Femenina de la FIFA. Bajo la dirección de Eric Acuña, el equipo se alista para enfrentar a Barbados este domingo 1 de marzo en el Estadio Las Delicias, partido que marca un paso decisivo dentro del nuevo formato de eliminatorias de la CONCACAF rumbo al Mundial que se disputará en Brasil en 2027. De acuerdo con información de la cuenta oficial de la Selección, la nómina definitiva para este duelo fue reducida a 23 jugadoras, tras un proceso de preselección que incluyó a 27 futbolistas.

El nuevo formato de la Clasificatoria CONCACAF W dispone que 29 selecciones disputen la primera fase en seis grupos, donde únicamente el equipo que termine en la primera posición de cada grupo accederá a la etapa final. La Selección salvadoreña comparte grupo con Honduras, Barbados y Trinidad y Tobago. La jornada actual sitúa a El Salvador en la carrera por el liderato, partiendo desde el encuentro ante Honduras el 2 de diciembre de 2025 en el Estadio Mágico González, seguido por el compromiso que se disputará este 1 de marzo ante Barbados y una visita a Trinidad y Tobago el 17 de abril.

La nómina definitiva de El Salvador está compuesta por 23 jugadoras elegidas por el técnico Eric Acuña tras un proceso de preselección. (Cortesía: La Selecta SV)

La convocatoria oficial, confirmada por el técnico Eric Acuña, incluye a guardametas que militan en el extranjero como Idalia Serrano (Volos 2004, Grecia) y Riley Meléndez (Ferro Carril Oeste, Argentina). En defensa destacan futbolistas del fútbol universitario y profesional de Estados Unidos, México y Argentina, como Elaily Repreza (San Luis, México) y Jasmine Dybala (Sam Houston, Estados Unidos). El mediocampo reúne a jugadoras con experiencia en ligas de México, Nicaragua y Estados Unidos, incluyendo a Alejandra Chirino (Club Atlético Internacional, Estados Unidos) y Danya Gutiérrez (León, México). La ofensiva será liderada por figuras internacionales como Brenda Cerén (Atlas, México) y Samaria Gómez (Amed, Turquía). Entre las ausencias más notorias se encuentran la delantera Abigail Martínez, la arquera Natalie Navarro y las mediocampistas Angelina Carrillo y Maya Buerger.

El duelo frente a Barbados este 1 de marzo es clave en la eliminatoria Concacaf W rumbo al Mundial Femenino Brasil 2027. (Cortesía: La Selecta SV)

El formato de clasificación establece que, tras la fase de grupos, los seis ganadores de grupo avanzarán al Campeonato Concacaf W. Allí se sumarán Estados Unidos y Canadá, los dos equipos con mejor ranking, conformando un torneo de ocho selecciones que se disputará en noviembre de 2026 en una sede centralizada. Las cuatro selecciones que alcancen las semifinales obtendrán cupos directos para la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027, mientras que las derrotadas en cuartos de final competirán por dos boletos adicionales al repechaje intercontinental.

Oportunidad para estar en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles

El proceso también representa una oportunidad para acceder a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, ya que los dos finalistas del torneo de 2026 asegurarán su participación. De esta manera, cada partido en la fase de grupos adquiere una dimensión estratégica fundamental para la Selecta Femenina, que busca consolidar una generación capaz de hacer historia en el fútbol regional.

El partido ante Barbados, que comenzará a las 17:30 horas de este domingo en Las Delicias, se perfila como un desafío determinante para el futuro inmediato del fútbol femenino salvadoreño. El equipo de Eric Acuña apuesta por la cohesión de un grupo internacionalizado que combina experiencia en ligas extranjeras y talento joven local, en un esfuerzo por superar las etapas del exigente esquema clasificatorio que propone la CONCACAF.