El Salvador

El vicepresidente de El Salvador refuerza cooperación y presenta avances en seguridad ante autoridades europeas

La visita incluyó reuniones con representantes del Parlamento Europeo, encuentros con instituciones multilaterales y participación en foros académicos, en los que se compartieron logros en materia de seguridad y oportunidades de inversión para el país centroamericano

Guardar
Félix Ulloa hijo promueve el
Félix Ulloa hijo promueve el modelo de seguridad de El Salvador durante reuniones clave con el Parlamento Europeo en Bruselas. (Cortesía: Vicepresidencia de la República)

El vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa hijo, sostuvo en Bruselas una serie de encuentros con representantes del Parlamento Europeo para abordar los avances en materia de seguridad y fortalecer la cooperación política y económica entre ambas regiones. Durante la visita, Ulloa destacó la transformación de El Salvador en uno de los países más seguros de la región tras la implementación del Plan Control Territorial y el Régimen de Excepción, según reportes de la Vicepresidencia de la República y declaraciones oficiales.

De acuerdo con las fuentes institucionales, el vicepresidente salvadoreño se reunió con Mounir Satouri, presidente de la Subcomisión de Derechos Humanos (DROI) del Parlamento Europeo, para compartir los resultados del combate a las maras y la construcción de un marco legal orientado a desarticular estructuras criminales. “La recuperación de la seguridad ha permitido restablecer derechos fundamentales como la libre movilidad y la estabilidad social”, afirmó Ulloa durante el intercambio, según recoge la información oficial.

En el encuentro, ambas partes analizaron el estado actual del Plan Control Territorial y el trabajo realizado por las autoridades salvadoreñas en materia de derechos humanos en el contexto de las medidas extraordinarias. Ulloa expuso que la mejora en los índices de seguridad ha propiciado un aumento de la confianza para la inversión nacional e internacional, aspecto que, según el gobierno, se refleja en el interés de fortalecer la relación entre El Salvador y la Unión Europea bajo un diálogo técnico y constructivo.

El Salvador destaca los resultados
El Salvador destaca los resultados del Plan Control Territorial y el Régimen de Excepción para convertir al país en uno de los más seguros de la región. (Cortesía: Vicepresidencia de la República)

La agenda incluyó también una reunión con Diana Riba i Giner, presidenta de la Delegación del Parlamento Europeo para las Relaciones con los Países de Centroamérica (DCAM), en la que ambas partes subrayaron la importancia de consolidar los canales de diálogo birregional. Riba i Giner remarcó la relevancia de la diplomacia parlamentaria para profundizar la cooperación en seguridad ciudadana, paz y derechos humanos, en el marco del Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea.

Según información presentada por Vicepresidencia en su cuenta de X y comunicados oficiales, el gobierno salvadoreño reiteró su disposición a mantener abiertos los canales de comunicación sobre temas prioritarios como democracia, derechos humanos y desarrollo económico. El Salvador manifestó su interés en que los logros en seguridad contribuyan a mejorar la percepción internacional del país y a atraer nuevos flujos de inversión.

Durante el diálogo, se debatieron también asuntos relacionados con el espacio cívico, la Ley de Agentes Extranjeros y el papel de las instituciones autónomas de derechos humanos. Las partes coincidieron en la necesidad de garantizar la estabilidad y el respeto institucional como base para la agenda común entre Centroamérica y la Unión Europea.

El cierre de la visita reafirmó el compromiso de ambas delegaciones de dar seguimiento a los temas tratados y de avanzar en proyectos conjuntos que fortalezcan la cooperación política, económica y social entre las dos regiones.

Así ha llevado la agenda de la gira por Europa

El 16 de febrero, Ulloa se reunió en Madrid con el Secretario General de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB) para dialogar sobre cooperación judicial y seguridad ciudadana. Un día después, visitó el Senado de España y fue recibido por su presidente, donde intercambió experiencias sobre reducción del crimen y reforzó el diálogo institucional.

El vicepresidente de El Salvador,
El vicepresidente de El Salvador, protagonista de la gestión oficialista, exhibe datos de sondeos nacionales para justificar medidas extraordinarias. Resalta aprobación ciudadana y alude a condiciones favorables para políticas de seguridad (Foto EFE)

El 18 de febrero, Ulloa presentó ante académicos y estudiantes de la EUDE Business School el modelo de seguridad implementado en El Salvador. La agenda continuó el 20 de febrero en París, con un encuentro con autoridades de la OCDE, incluido el Subsecretario General Yasushi Masaki, en el que se trataron temas de desarrollo económico y oportunidades de inversión en el país centroamericano.

El 21 de febrero, el vicepresidente impartió una conferencia sobre seguridad en Francia y concedió una entrevista a la cadena alemana Deutsche Welle, donde detalló los avances obtenidos en la lucha contra la criminalidad.

Temas Relacionados

Félix UlloaBruselasParlamento EuropeoUnión EuropeaSeguridad PúblicaCooperación Internacional

Últimas Noticias

El presidente Abinader inaugura la carretera Bayaguana–El Puerto en República Dominicana

La nueva vía habilita una conexión directa entre varias provincias, facilita el acceso a servicios esenciales e impulsa la economía y el turismo, beneficiando a numerosas comunidades que esperaron esta obra por más de tres décadas

El presidente Abinader inaugura la

Bajo vigilancia: Volcán de Fuego incrementa actividad y autoridades guatemaltecas advierten riesgo

Las autoridades mantienen vigilancia tras el notable aumento en el número de explosiones y la emisión de gases, lo que ha motivado la adopción de nuevas medidas de prevención para residentes y visitantes del área cercana

Bajo vigilancia: Volcán de Fuego

El gobierno de Haití acuerda inversión para reforzar frontera con República Dominicana

La iniciativa contempla la introducción de herramientas tecnológicas, la optimización de los procesos migratorios y aduaneros y la instalación de equipos de escaneo en puertos y cruces terrestres, con el propósito de combatir delitos transfronterizos

El gobierno de Haití acuerda

Alianza entre el Key Institute y el Tecnológico de Monterrey impulsa la ingeniería avanzada en El Salvador

El reciente acuerdo impulsa un modelo educativo basado en proyectos prácticos y tecnología avanzada, integrando actores locales e internacionales con el objetivo de formar profesionales adaptados a las demandas del mercado global

Alianza entre el Key Institute

Primera empresa en El Salvador recibe aprobación bajo ley de expansión de inversiones

Un conglomerado del sector alimentario obtuvo la calificación inicial para ampliar sus actividades productivas, como parte de la normativa que ofrece estímulos impositivos a firmas nacionales y extranjeras con trayectoria comprobada en el país

Primera empresa en El Salvador

TECNO

Lo que revela la inteligencia

Lo que revela la inteligencia artificial sobre las personas que ríen en exceso

Electrodomésticos que debes desenchufar cuando no los usas para reducir tu consumo eléctrico

OPPO A6 Pro 5G a prueba: resistencia y batería destacadas, pero la cámara

¿Gemini supera a Siri?: el nuevo modo agéntico controla tus apps y automatiza tareas

OpenAI revela los usos indebidos de ChatGPT: desde abogados falsos hasta estafa de citas

ENTRETENIMIENTO

Rauw Alejandro niega haber escrito

Rauw Alejandro niega haber escrito frase sobre Nodal, aclara relación con Cazzu y se defiende de críticas por “Rosita”

La verdadera razón por la que Josh Freese fue reemplazado de los Foo Fighters tras la muerte de Taylor Hawkins

Carson Kressley acusó a Stanley Tucci de robarle un importante papel: “Gracias por arruinar mi carrera”

Así fue cómo Amanda Seyfried grabó sus escenas de desnudo total en ‘The Testament of Ann Lee’: “Usé una prótesis de ano”

Murió Robert Cosby Jr., hijo de una de las estrellas de ‘The Real Housewives of Salt Lake City’

MUNDO

El dictador norcoreano Kim Jong-un

El dictador norcoreano Kim Jong-un amenazó con “destruir completamente” a Corea del Sur si percibe intimidaciones de Seúl

La caída de la ‘esperanza de vida saludable’ expone brechas regionales en Reino Unido

Trump y Zelensky hablaron por teléfono y definieron la agenda de las próximas negociaciones sobre la guerra en Ucrania

JD Vance advirtió a Irán que tome “en serio” las advertencias de Donald Trump antes de nuevas negociaciones

La ONU calificó de “alentadoras” las negociaciones sobre el futuro político del Sáhara Occidental