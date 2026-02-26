El vicepresidente de El Salvador refuerza cooperación y presenta avances en seguridad ante autoridades europeas

Félix Ulloa hijo promueve el modelo de seguridad de El Salvador durante reuniones clave con el Parlamento Europeo en Bruselas. (Cortesía: Vicepresidencia de la República)

El vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa hijo, sostuvo en Bruselas una serie de encuentros con representantes del Parlamento Europeo para abordar los avances en materia de seguridad y fortalecer la cooperación política y económica entre ambas regiones. Durante la visita, Ulloa destacó la transformación de El Salvador en uno de los países más seguros de la región tras la implementación del Plan Control Territorial y el Régimen de Excepción, según reportes de la Vicepresidencia de la República y declaraciones oficiales.

De acuerdo con las fuentes institucionales, el vicepresidente salvadoreño se reunió con Mounir Satouri, presidente de la Subcomisión de Derechos Humanos (DROI) del Parlamento Europeo, para compartir los resultados del combate a las maras y la construcción de un marco legal orientado a desarticular estructuras criminales. “La recuperación de la seguridad ha permitido restablecer derechos fundamentales como la libre movilidad y la estabilidad social”, afirmó Ulloa durante el intercambio, según recoge la información oficial.

En el encuentro, ambas partes analizaron el estado actual del Plan Control Territorial y el trabajo realizado por las autoridades salvadoreñas en materia de derechos humanos en el contexto de las medidas extraordinarias. Ulloa expuso que la mejora en los índices de seguridad ha propiciado un aumento de la confianza para la inversión nacional e internacional, aspecto que, según el gobierno, se refleja en el interés de fortalecer la relación entre El Salvador y la Unión Europea bajo un diálogo técnico y constructivo.

El Salvador destaca los resultados del Plan Control Territorial y el Régimen de Excepción para convertir al país en uno de los más seguros de la región. (Cortesía: Vicepresidencia de la República)

La agenda incluyó también una reunión con Diana Riba i Giner, presidenta de la Delegación del Parlamento Europeo para las Relaciones con los Países de Centroamérica (DCAM), en la que ambas partes subrayaron la importancia de consolidar los canales de diálogo birregional. Riba i Giner remarcó la relevancia de la diplomacia parlamentaria para profundizar la cooperación en seguridad ciudadana, paz y derechos humanos, en el marco del Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea.

Según información presentada por Vicepresidencia en su cuenta de X y comunicados oficiales, el gobierno salvadoreño reiteró su disposición a mantener abiertos los canales de comunicación sobre temas prioritarios como democracia, derechos humanos y desarrollo económico. El Salvador manifestó su interés en que los logros en seguridad contribuyan a mejorar la percepción internacional del país y a atraer nuevos flujos de inversión.

Durante el diálogo, se debatieron también asuntos relacionados con el espacio cívico, la Ley de Agentes Extranjeros y el papel de las instituciones autónomas de derechos humanos. Las partes coincidieron en la necesidad de garantizar la estabilidad y el respeto institucional como base para la agenda común entre Centroamérica y la Unión Europea.

El cierre de la visita reafirmó el compromiso de ambas delegaciones de dar seguimiento a los temas tratados y de avanzar en proyectos conjuntos que fortalezcan la cooperación política, económica y social entre las dos regiones.

Así ha llevado la agenda de la gira por Europa

El 16 de febrero, Ulloa se reunió en Madrid con el Secretario General de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB) para dialogar sobre cooperación judicial y seguridad ciudadana. Un día después, visitó el Senado de España y fue recibido por su presidente, donde intercambió experiencias sobre reducción del crimen y reforzó el diálogo institucional.

El vicepresidente de El Salvador, protagonista de la gestión oficialista, exhibe datos de sondeos nacionales para justificar medidas extraordinarias. Resalta aprobación ciudadana y alude a condiciones favorables para políticas de seguridad (Foto EFE)

El 18 de febrero, Ulloa presentó ante académicos y estudiantes de la EUDE Business School el modelo de seguridad implementado en El Salvador. La agenda continuó el 20 de febrero en París, con un encuentro con autoridades de la OCDE, incluido el Subsecretario General Yasushi Masaki, en el que se trataron temas de desarrollo económico y oportunidades de inversión en el país centroamericano.

El 21 de febrero, el vicepresidente impartió una conferencia sobre seguridad en Francia y concedió una entrevista a la cadena alemana Deutsche Welle, donde detalló los avances obtenidos en la lucha contra la criminalidad.