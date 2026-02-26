El Salvador

El Gobierno salvadoreño abre nueva convocatoria para visas de trabajo en el extranjero

El Ministerio de Trabajo ha facilitado oportunidades temporales en sectores como hotelería, salud y servicios, promoviendo contratos legales, salarios competitivos y asesoría integral para los trabajadores migrantes

El Ministerio de Trabajo de El Salvador ha puesto en marcha una nueva convocatoria que ofrece visas temporales para que salvadoreños trabajen en el extranjero, en un contexto en el que más de 11 mil compatriotas ya han sido beneficiados durante los últimos seis años a través de este esquema, creando oportunidades en países como Estados Unidos, Canadá, España y Francia, de acuerdo con información del propio organismo.

La más reciente convocatoria, informó el Ministerio, selecciona candidatos que cuenten con experiencia comprobable en cuatro áreas profesionales: corte y procesamiento de carnes, técnicos en enfermería, cocineros profesionales y conductores con licencia pesada. Cada profesión tiene requisitos propios, enfocados en satisfacer las necesidades del mercado extranjero.

En el caso de los especialistas en corte y procesamiento de carnes, se exige dominio avanzado del inglés, además de experiencia previa en el área. De acuerdo con el Ministerio de Trabajo, este requisito idiomático resulta imprescindible para el proceso de selección, dada la naturaleza de los entornos laborales internacionales en los que se desempeñarán los seleccionados.

Para los técnicos en enfermería, el llamado está dirigido a aquellos con formación superior y disposición para aprender un nuevo idioma, requisito fundamental para facilitar su integración en el país de destino así como adaptarse a las dinámicas del sistema de salud extranjero.

El tercer perfil solicitado corresponde a cocineros profesionales. En este caso, los postulantes deben acreditar experiencia comprobable en cocina profesional, demostrar dominio avanzado del inglés.

Esta condición, subrayó el Ministerio, es considerada esencial para quienes aspiren a obtener una de estas posiciones fuera del país.

Finalmente, se convoca a conductores con licencia pesada vigente y trayectoria comprobada en la conducción de autobuses. Los interesados que cumplan con estos requisitos pueden participar en el proceso de selección enviando su hoja de vida actualizada al correo electrónico migracion.laboral@mtps.gob.sv, el canal oficial habilitado para recibir aplicaciones.

El migración suma 11 mil salvadoreños beneficiados

El Programa de Migración Laboral ha ofrecido oportunidades de empleo temporal en Norteamérica, Europa y otras regiones. Solo en los últimos seis años, el Ministerio de Trabajo reportó que ha facilitado el ingreso de más de 11 mil salvadoreños a empleos en Estados Unidos, Canadá, España, Costa Rica y, más recientemente Francia, lo que ha diversificado los destinos disponibles y afianzado nuevos lazos con empresas extranjeras.

Entre los casos destacados, la cartera informó de contingentes salvadoreños que obtuvieron permisos de trabajo por cuatro años en Canadá. Al respecto, Rolando Castro, ministro de Trabajo, explicó meses atrás que el cambio de visas de dos a cuatro años “nos satisface mucho”. También subrayó que los migrantes que viajan a España lo hacen ya con contratos de cuatro años para laborar en hoteles de hasta cinco estrellas y cumplir jornadas de 40 horas semanales.

El programa va más allá de la gestión de visas. Incluye orientación personalizada para los postulantes, tanto sobre la documentación requerida como sobre los trámites necesarios y charlas informativas previas al viaje. Este acompañamiento busca facilitar la adaptación y la seguridad de los beneficiarios en el exterior.

El Ministerio de Trabajo es responsable de establecer relación con empleadores extranjeros para garantizar que los puestos ofrecidos a los salvadoreños cuenten con condiciones laborales formales, entre las que se incluyen salarios competitivos y prestaciones conforme a la normativa local.

El compromiso de las autoridades salvadoreñas es asegurar entornos laborales seguros y oportunidades legítimas de desarrollo profesional.

Además de los perfiles específicos contemplados en la actual convocatoria, el programa abarca empleos en sectores agrícolas, maquilas y servicios, ampliando el espectro de opciones para los salvadoreños que buscan mejorar sus condiciones de vida mediante una experiencia laboral temporal fuera del país.

