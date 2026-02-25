El sistema energético salvadoreño cuenta con 2,000 líneas de transmisión y diversifica fuentes

Las 2,000 líneas de transmisión garantizan la estabilidad eléctrica del país. (Cortesía: ETESAL)

El sistema eléctrico de El Salvador cuenta con cerca de 2,000 kilómetros de líneas de transmisión que atraviesan el país, garantizando la distribución de energía desde las plantas de generación hasta los hogares y la industria. Según Edwin Núñez, presidente de la Empresa Transmisora de El Salvador (Etesal), esta red constituye la columna vertebral del suministro energético nacional.

En la entrevista matutina Frente a Frente, de Telecorporación Salvadoreña, el titular de Etesal brindó datos sobre la transmisión, el consumo y la capacidad energética con la que cuenta El Salvador.

“Nosotros tenemos cerca de 2,000 kilómetros en transmisión. Eso es solo transmisión, que como todos sabemos son las grandes torres que vemos de alta tensión”, explicó.

Según el funcionario, las líneas de transmisión de alta tensión permiten transportar la electricidad generada en diferentes tipos de centrales hasta las subestaciones, donde se entrega a las empresas distribuidoras. Núñez explicó que Etesal opera exclusivamente en esta fase, mientras que la distribución hacia los usuarios finales recae en empresas como AES, Delsur y Distribuidora Cuscatlán. En el país existen también distribuidoras más pequeñas que abastecen zonas específicas.

El funcionario brindó datos sobre la capacidad energética del país./ (Secretaría de Prensa de la Presidencia)

Esta holgura permite sustituir cualquier fuente de generación que presente fallas, sin afectar el suministro, de acuerdo con lo explicado por Núñez durante la entrevista.

La diversificación de la matriz energética ha sido un factor clave para el país. Bajo la gestión del presidente Nayib Bukele, se ha impulsado la incorporación de nuevas fuentes de energía, como la planta Energía del Pacífico, una inversión de más de $1,000 millones que añade más de 300 MW a la red nacional. Esta planta, ubicada frente a Acajutla (departamento de Sonsonate), opera utilizando gas natural licuado y constituye uno de los proyectos más relevantes en la última década.

Además, en el primer quinquenio de la actual administración se instaló el primer parque eólico del país, Ventus, ubicado en Metapán (departamento de Santa Ana), así como varios parques solares con participación de empresas europeas, estadounidenses y capital nacional. Estas iniciativas han fortalecido el suministro de energía limpia, según lo informado por Núñez en el espacio televisivo.

El titular de Etesal también destacó que El Salvador ha sorteado mejores condiciones ante fenómenos climáticos adversos, como la sequía que en 2024 obligó a Guatemala y Costa Rica a anunciar racionamientos eléctricos. Núñez señaló que la estabilidad salvadoreña obedece a la diversificación de la matriz, la cual reduce la dependencia de fuentes hidroeléctricas y mitiga el impacto de la escasez de agua.

Imagen de referencia sobre torres de alta tensión./ (Andina)

De acuerdo con Núñez, una falla en la red de transmisión puede dejar sin electricidad a todo el país, como ocurrió en España tras una variación de frecuencia que afectó a aeropuertos y telecomunicaciones.

El presidente de ETESAL subrayó el carácter estratégico de la empresa, que fue declarada de seguridad nacional al inicio de la administración Bukele. La expansión y el mantenimiento de la red de transmisión han sido prioridades, con el objetivo de garantizar un servicio eléctrico eficiente y confiable.

La red de 2,000 kilómetros de cables de transmisión posiciona a El Salvador como un país preparado para atender la demanda presente y futura. Las inversiones recientes y la planificación de nuevos proyectos mantienen a la nación en un lugar destacado dentro de Centroamérica y América Latina en materia de infraestructura eléctrica.