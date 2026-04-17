Los libaneses regresan al sur del país, pero Israel advierte: “Las operaciones contra Hezbollah aún no han sido completadas”

Miles de libaneses regresan a sus hogares después del cese del fuego con Israel

Miles de desplazados han iniciado el retorno de desplazados al sur de Líbano y a los suburbios meridionales de Beirut tras la entrada en vigor de una tregua de diez días, según informó AFP. Sin embargo, el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, advirtió que quienes regresan al área al sur del río Litani podrían verse obligados a abandonarla de nuevo si Hezbollah no respeta el acuerdo de tregua, ya que las operaciones militares contra el grupo aún no han finalizado.

Israel lanzó esta advertencia porque, de acuerdo con el ministro Katz, “si la lucha se reanuda, quienes retornen a la zona de seguridad deberán ser desplazados nuevamente para permitir la continuación de la misión”. El ejército ha pedido a la población que se abstenga de volver al sur, mientras mantiene la ocupación de la zona fronteriza.

El presidente estadounidense Donald Trump anunció la tregua, que comenzó la medianoche del jueves. Este alto al fuego forma parte de una negociación regional en la que intervinieron Estados Unidos, Irán, Turquía y otros actores, conforme a una condición planteada por Irán para mantener el diálogo con Washington sobre un acuerdo de paz, señaló AFP. El conflicto, iniciado tras ataques de Estados Unidos e Israel a Irán y la reacción de Hezbollah lanzando cohetes, ha causado más de 2.200 muertos en Líbano, de acuerdo con el Ministerio de Salud de Beirut.

Regresan los ciudadanos libaneses a sus hogares tras un acuerdo de cese del fuego.

Naciones Unidas estima que un millón de personas —alrededor de una quinta parte de la población libanesa— se han visto desplazadas. El regreso a las localidades destruidas, como el sur de Líbano y barrios periféricos de Beirut, ha comenzado tras la llegada de la tregua.

Niños gesticulan desde un vehículo mientras los desplazados se dirigen a regresar a sus hogares tras la entrada en vigor de un alto el fuego de 10 días entre Líbano e Israel (REUTERS/Aziz Taher)

Una mujer hace el signo de la paz en el lugar de un ataque israelí realizado antes de que entrara en vigor un alto el fuego de 10 días entre Líbano e Israel, en Tiro (REUTERS/Louisa Gouliamaki)

El viernes por la mañana, rutas clave cercanas al sur, como el puente de Qasmiyeh, que conecta Tiro con el resto del país, presentaban largas filas de vehículos cargados con pertenencias, según AFP. El ejército logró reparar rápidamente la infraestructura dañada por los bombardeos israelíes para permitir el paso de la población.

Vehículos pasan junto a edificios dañados en los suburbios del sur de Beirut (REUTERS/Mohamed Azakir)

Una persona que viaja como pasajera en una moto sostiene una bandera de Hezbollah y un retrato del exlíder de Hezbollah Hassan Nasrallah en los suburbios del sur de Beirut (REUTERS/Mohamed Azakir)

En los barrios del sur de Beirut, seriamente castigados por ataques aéreos, los residentes han regresado a comprobar los daños de sus viviendas. “Íbamos cada día a un lugar diferente, porque no habíamos encontrado sitio en el centro de acogida”, explicó Insaf Ezzeddine, quien acaba de regresar con su familia, en declaraciones recogidas por AFP. “Nuestra casa sufrió graves daños por los bombardeos, pero, gracias a Dios, se ha producido la tregua y espero que la guerra termine”, añadió.

Por su parte, Hezbollah emitió un comunicado reflejado por AFP en el que garantiza que sus combatientes “mantendrán el dedo en el gatillo” si Israel viola la tregua o mantiene la ocupación en territorio libanés.

Personas se reúnen en el lugar de un ataque israelí en Tiro (REUTERS/Louisa Gouliamaki)

Miles de vehículos pugnan por llegar al sur del Libano cerca de Tiro (REUTERS/Aziz Taher)

Ataques en Tiro antes de la tregua

En las horas previas al cese temporal de las hostilidades, la ciudad de Tiro fue blanco de bombardeos israelíes que destruyeron seis edificios residenciales y dejaron al menos 13 muertos, según autoridades locales consultadas por AFP.

Otros treinta y cinco habitantes resultaron heridos y quince personas permanecían desaparecidas entre los escombros, mientras los socorristas redoblaban sus esfuerzos.

El ataque se produjo solo minutos antes de que comenzara el alto al fuego, evidenciando la tensión y el peligro persistente que enfrentan quienes intentan regresar a sus hogares en la zona sur.

Pese a la incertidumbre, la población desplazada mantiene la esperanza de recuperar su vida cotidiana y reconstruir lo que quedó tras los enfrentamientos. Volver a sus lugares de origen representa para muchos un signo de resiliencia ante la devastación.