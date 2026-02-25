El Salvador: Banca móvil y transferencias inmediatas lideran proceso de digitalización financiero

El sector financiero de El Salvador reporta un crecimiento del 32% en las transacciones digitales durante 2025 según datos de ABANSA. (Cortesía: Banco Central de Reserva)

La banca salvadoreña atraviesa un nuevo proceso de digitalización. Así lo confirma los datos del informe 2025 de la Asociación Bancaria Salvadoreña (ABANSA), la adopción de canales digitales ha permitido a los usuarios realizar pagos y transferencias sin necesidad de desplazarse, marcando un hito en la eficiencia del sistema financiero nacional.

“El panorama 2025 de los bancos miembros de AVANZA: Solidez y crecimiento para El Salvador” destaca que el uso de la banca móvil y las transferencias de dinero experimentó un crecimiento robusto, registrando más de 198 millones de transacciones nuevas, lo que representa un incremento del 32% en comparación con el periodo anterior. Este fenómeno destaca la consolidación del concepto “tu banco en el bolsillo”, donde la conveniencia y la inmediatez dictan la pauta del mercado.

Este auge tecnológico tiene sus cimientos en la infraestructura robustecida por el Estado salvadoreño. A partir del 5 de junio de 2021, el Banco Central de Reserva (BCR) lanzó el nuevo Sistema de Pagos Masivos bajo la marca Transfer365.

Más de 198 millones de nuevas operaciones digitales impulsan la transformación digital de la banca salvadoreña este año. (Cortesía: Vecteezy)

La plataforma funciona como una cámara automatizada que facilita la transferencia de fondos y la realización de pagos de forma inmediata, interconectando a todos los bancos, bancos cooperativos, federaciones y al Ministerio de Hacienda, permitiendo que cualquier persona con una cuenta bancaria acceda a servicios financieros desde cualquier lugar y a cualquier hora.

Un dato revelador de los datos de ABANSA es el papel protagónico de las mujeres en este ecosistema digital. Este segmento registró el mayor crecimiento en la adopción de nuevas herramientas:

Banca por internet: Un aumento del 23% , sumando 72 mil nuevas usuarias .

Banca móvil: Un crecimiento del 20%, incorporando a 137 mil nuevas usuarias al sistema.

Hallazgos del BCR

Complementando esta visión de modernización, la Encuesta Nacional de Inclusión y Educación Financiera del Banco Central de Reserva (BCR) de 2025 arroja datos fundamentales sobre el comportamiento y las preferencias de los salvadoreños respecto a las herramientas tecnológicas como Transfer365.

La encuesta revela que la disponibilidad y el costo son los factores determinantes para el uso de esta plataforma:

El 71.8% lo elige por estar disponible las 24 horas y los 7 días de la semana .

El 66.3% valora que sea un servicio gratuito .

El 59.9% destaca la posibilidad de realizar pagos de forma inmediata .

El 46.8% aprecia su disponibilidad incluso en días feriados, asuetos y vacaciones.

El uso por rangos de edad

El uso de Transfer365 es masivo en casi todas las generaciones, aunque se observa una ligera brecha en los adultos mayores:

En los rangos de 18 a 60 años , la adopción es superior al 92% .

En el segmento de 61 años o más, el uso se mantiene en un sólido 72.6%.

Sin embargo, al hablar de transferencias entre cuentas de diferentes bancos, el grupo de 26 a 35 años es el más activo (32.9%), seguido por los jóvenes de 18 a 25 años (28.2%). El uso de esta modalidad desciende significativamente en mayores de 61 años, donde solo el 3.7% realiza este tipo de transacciones.

La plataforma Transfer365 se consolida por su disponibilidad 24/7 y gratuidad, con más del 92% de adopción en adultos de 18 a 60 años. (Cortesía: Banco Central de Reserva de El Salvador)

Modalidades especializadas

Finalmente, la encuesta del BCR detalla la adopción de otras variantes de la plataforma:

Transfer365 Móvil: Cuenta con una aceptación del 69.3% , siendo los hombres (70.9%) quienes presentan una adopción ligeramente superior a las mujeres (66.9%).

Transfer365 Business: Es utilizado por el 19.9% de los encuestados.

Transfer365 CA-RD: La modalidad para Centroamérica y República Dominicana registra un uso del 14.8%, destacando un mayor interés por parte de las mujeres (19.0%) frente a los hombres (12.4%).

Esta sinergia entre el crecimiento reportado por ABANSA y la confianza ciudadana reflejada en los datos del BCR confirma que El Salvador avanza con paso firme hacia una economía plenamente integrada al mundo digital.