El gobierno de El Salvador lanza proyecto de vivienda social en La Paz Oeste con inversión de USD 80 millones

Representantes de Punto y Amena Comalapa celebran la colocación de la primera piedra del proyecto habitacional en San Juan Talpa, La Paz Oeste, marcando el inicio de una nueva fase de desarrollo. (Secretaría de Prensa de la Presidencia de El Salvador)

El gobierno de El Salvador lanzó este miércoles el proyecto de vivienda de interés social Amena Comalapa, en el distrito de San Juan Talpa, La Paz Oeste.

La ministra de Vivienda, Michelle Sol, junto con junto con el secretario de Comercio e Inversiones, Miguel Kattán, el director ejecutivo del Consejo de Alcaldes y Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (Coamss), Luis Rodríguez, y autoridades locales, encabezó la colocación de la primera piedra del complejo que contará con 1,400 viviendas.

El complejo se ubicará a 10 minutos del Aeropuerto Internacional de El Salvador y busca atender la demanda de familias salvadoreñas que aún no cuentan con vivienda propia.

La funcionaria explicó que el Ministerio de Vivienda ha dado los permisos de construcción para este proyecto.

“Desde el inicio nos involucramos con los constructores para apoyarlos, en el producto que se va a crear, les brindamos todos los conocimientos que tenemos del territorio para que puedan adaptarse y crear viviendas que estén al alcance de las familias salvadoreñas”, explicó la ministra Sol.

Representantes de Punto y Amena Comalapa celebran la colocación de la primera piedra del proyecto habitacional en San Juan Talpa, La Paz Oeste, marcando el inicio de una nueva fase de desarrollo. (Secretaría de Prensa de la Presidencia de El Salvador)

Según la Secretaría de Comercio e Inversiones, la inversión asciende a USD 80 millones y se estima la generación de 5,000 empleos directos e indirectos.

El director del Coamss, Luis Rodríguez, destacó en la red social X, que este proyecto busca no solo atender la demanda habitacional, sino también fomentar la generación de empleo, a través del proceso constructivo.

La colocación de la primera piedra marca el arranque de una inversión destinada a levantar un conjunto residencial que, en su fase inicial, contempla 448 viviendas y 952 apartamentos distribuidos en 28 torres.

Rodríguez destacó que existe un auge en la construcción de viviendas y que este proyecto brinda espacio al tema de interés social.

“Estoy seguro que a partir de este proyecto inicia un boom de la construcción de vivienda de interés social y quiero recalcar muy bien la función que han tenido las diferentes instituciones como Casalco, que ha hecho un cambio y una reformulación de la visión a 180°”, añadió el funcionario.

En la ceremonia, la ministra Michelle Sol anunció el trabajo conjunto con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Cámara Salvadoreña de la Construcción (CASALCO) y otros actores clave del sector privado; explicó que este es el primero de varios desarrollos similares proyectados para el futuro. Fusionando esfuerzos, la funcionaria precisó el acompañamiento técnico y la transferencia de conocimientos otorgados a los constructores.

Representantes de Punto y Amena Comalapa celebran la colocación de la primera piedra del proyecto habitacional en San Juan Talpa, La Paz Oeste, marcando el inicio de una nueva fase de desarrollo. (Secretaría de Prensa de la Presidencia de El Salvador)

El proyecto cuenta con la participación de Grupo ECON y su brazo inmobiliario Puntto, responsables de lanzar la iniciativa de interés social, que contempla tanto viviendas como apartamentos en diferentes etapas de desarrollo.

“Agradecemos a Inmobiliaria Puntto que se están sumando en estos esfuerzos de país, enfocando su inversión a este segmento para las familias que buscan tener una vivienda propia”, publicó la ministra en la red social X.

La Cámara Salvadoreña de la Construcción (CASALCO) ha respaldado el fortalecimiento del sector privado para la ejecución de este tipo de obras, que buscan reducir el déficit habitacional en el país centroamericano El Salvador.

El costo de la vivienda en el país se ha elevado en los últimos años y es un reto para muchos jóvenes y familias adquirir una casa. Por lo que además de este proyecto, el Fondo Social para la Vivienda (FSV) ha lanzado el programa Casa Joven, dirigido a personas entre 18 y 29 años, el cual permite financiar hasta el 100% del valor de la primera vivienda, siempre que el precio no supere los 125,000 dólares, de acuerdo a la información oficial.