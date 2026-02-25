El gobierno de El Salvador firma nuevos convenios para ampliar becas universitarias en la zona oriental

Autoridades gubernamentales y de la Univo formalizan la entrega de becas para jóvenes de municipios fronterizos en el oriente del país./ (Redes de Adriana Mira, vicecanciller de El Salvador)

El Gobierno de El Salvador continúa reforzando su apuesta por la educación superior como motor de desarrollo e integración social a través de la firma de nuevos convenios de cooperación con universidades del país.

El más reciente acuerdo, suscrito con la Universidad de Oriente (Univo), beneficiará a jóvenes residentes en sectores específicos de la zona oriental, quienes podrán acceder a becas universitarias en modalidad virtual.

El convenio, anunciado por la viceministra de Relaciones Exteriores, Adriana Mira, establece la entrega de diez becas universitarias destinadas a estudiantes de comunidades delimitadas por la sentencia de la Corte Internacional de Justicia.

Las zonas priorizadas incluyen sectores del departamento de La Unión, como Los Amates, Goascorán, Monteca y Dolores; así como Sabanetas-Nahuaterique en los departamentos de Morazán y San Miguel. La iniciativa responde a la necesidad de garantizar oportunidades de formación académica para jóvenes de territorios históricamente excluidos y con limitaciones de acceso a la educación superior.

La alianza fue firmada en un acto oficial que contó con la presencia de autoridades de la Univo y representantes gubernamentales, entre ellos la Dirección de Soberanía y la Agencia de El Salvador para la Cooperación Internacional (ESCO).

Esta colaboración interinstitucional busca consolidar un sistema de becas que permita a más jóvenes incorporarse a carreras universitarias, contribuyendo a su desarrollo personal y profesional.

El convenio con la Univo se suma a una serie de acuerdos recientes impulsados por el Gobierno salvadoreño con distintas universidades del país. Durante el 2024, la Dirección de Integración, presidida ad honorem por Alejandro Gutman, suscribió convenios similares con la Universidad Modular Abierta (UMA) y la Universidad Politécnica de El Salvador (UPES).

Estos acuerdos han permitido la entrega de más de 450 becas universitarias y técnicas, brindando a los jóvenes la posibilidad de elegir entre diversas especialidades, profesorados, licenciaturas y maestrías.

La viceministra Adriana Mira y representantes de la Univo muestran el acuerdo firmado para beneficiar a estudiantes de La Unión, Morazán y San Miguel./(Redes de Adriana Mira, vicecanciller de El Salvador)

El rector de la UPES, Mauricio Bernal, afirmó: “Nuestro propósito superior es preparar líderes transformando sus vidas, a través de una experiencia académica excepcional”. Por su parte, la rectora de la UMA, Judith Virginia Mendoza de Díaz, remarcó la importancia de estas alianzas en la formación de los profesionales que marcarán el futuro del país.

Según datos oficiales, el Gobierno de El Salvador, a través de la Dirección de Integración, entregó más de 8,000 becas universitarias en el último año, en coordinación con ocho universidades privadas y tres escuelas técnicas.

El programa contempla la cobertura total de matrículas y ciclos durante toda la carrera o técnico seleccionado, facilitando así la continuidad académica de estudiantes tanto del área rural como urbana. Los requisitos incluyen haber obtenido el título en una institución pública o haber participado en el programa Integrando Abuelos, que también abre oportunidades para adultos mayores.

Un enfoque integral: apoyo y formación para la juventud

Estas acciones se enmarcan en la fase VI del Plan Control Territorial, que promueve la integración y el desarrollo de las comunidades más vulnerables.

El presidente Nayib Bukele enfatizó: “Los jóvenes tendrán la oportunidad de estudiar la carrera que deseen con los únicos requisitos de tener buenas notas, completar el proceso formativo y hacer trabajo comunitario”. Este enfoque busca expandir el acceso a la educación superior y fomentar la responsabilidad social y la construcción de tejido comunitario.

El apoyo a los jóvenes no se limita a la entrega de becas. La Dirección de Integración y la cooperación internacional, canalizada por la Agencia ESCO y la red diplomática salvadoreña, han gestionado oportunidades de estudios en el extranjero, en países como Corea del Sur, Japón, Marruecos, Arabia Saudita, Singapur, Estados Unidos y Chile, entre otros.

Las alianzas con universidades como UMA y UPES permitieron la entrega de más de 450 becas en 2024./(Dirección de Integración)

Además, el Gobierno ha fortalecido la red de Centros Urbanos de Bienestar y Oportunidades (CUBO) y la Biblioteca Nacional, espacios dedicados al desarrollo de capacidades y competencias en áreas como tecnología, arte y cultura.

Impacto y proyección

La firma del convenio entre el Gobierno y la Univo representa un paso más en la estrategia de inclusión educativa y territorial que impulsa El Salvador. Al priorizar a jóvenes de zonas fronterizas y comunidades históricamente marginadas, la política de becas universitarias busca reducir brechas sociales y abrir nuevas posibilidades de superación individual y colectiva.