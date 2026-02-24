Vientos extremos y las bajas temperaturas afectan a Centroamérica

En El Salvador, ráfagas de viento de hasta 80 km/h y temperaturas mínimas récord marcan el pronóstico meteorológico del 24 de febrero de 2026. (Foto cortesía Fovial)

Un episodio de vientos extremos y bajas temperaturas sacude a Centroamérica tras la entrada de un sistema de alta presión al norte del golfo de México, con efectos que incluyen daños materiales, interrupciones eléctricas y riesgos para la salud en diversos países. Este fenómeno se presenta con ráfagas de viento que igualan o superan los niveles registrados en tormentas tropicales, alcanzando más de 69 kilómetros por hora(km/h), lo que ha forzado a las autoridades a emitir alertas y recomendaciones de precaución para la población.

Ráfagas superiores a 80 km/h en El Salvador

La Dirección General de Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales (MARN), en adviertió que los vientos del norte mantendrán velocidades sostenidas entre 10 y 20 km/h, pero con ráfagas intermitentes de 50 a 80 km/h en zonas altas del occidente y el norte del país. Durante las últimas horas, la estación meteorológica de Ishuatán, en Sonsonate, reportó un máximo de 72.8 km/h, mientras que en Planes de Montecristo, Santa Ana, ubicada en una zona montañosa se registró un descenso térmico hasta los 6.5 °C.

Las autoridades han alertado sobre los riesgos para la salud y las posibles afectaciones en las actividades al aire libre debido a la persistencia de temperaturas bajas. Aunque los vientos, impulsados por la masa de aire de alta presión situada al norte del golfo de México, transportan poca humedad, se recomienda a los habitantes mantenerse atentos a las actualizaciones oficiales.

Tras el ingreso de los vientos nortes el MARN ha registrado ráfagas de viento entre 35 y 55 km/h. Foto cortesía Medio Ambiente

Daños materiales y alertas eléctricas en Guatemala

Guatemala enfrenta una situación agravada por la entrada del frente frío número 12 desde el lunes, lo que ha intensificado los vientos del norte con velocidades que oscilan entre 40 y 60 km/h, especialmente en áreas montañosas, cañones, la región de Bocacosta, el Altiplano Central y los Valles del Oriente. De acuerdo con el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), estas condiciones persistirán hasta el miércoles y comenzarán a disminuir después de esa fecha.

Las ráfagas han causado interrupciones del servicio eléctrico, daños en viviendas y bloqueos en carreteras provocados por la caída de árboles y ramas de gran tamaño. La Empresa Eléctrica de Guatemala, S. A. (EEGSA) declaró la “Condición de Alerta” tras los numerosos percances reportados en municipios como Mixco, Villa Nueva, San Pedro Ayampuc, San José Pinula y Fraijanes.

En zonas como El Manzanillo y la bajada de La Cruz, ramas cayeron sobre tendidos eléctricos y provocaron cortocircuitos y explosiones según los reportes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) y la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED).

Guatemala enfrenta cortes eléctricos, daños en viviendas y bloqueos en carreteras debido al frente frío número 12 y vientos de hasta 60 km/h. (Foto cortesía CONRED)

Lluvias, vientos y restricciones de navegación en Honduras

El frente frío número 37 se mantiene sobre el Caribe de Honduras, generando lluvias considerables. El martes se espera que las precipitaciones disminuyan de manera gradual, pero sus efectos han dejado acumulados significativos que provocaron inundaciones menores en ciertas regiones.

Las ráfagas de viento registran niveles especialmente altos en municipios ubicados al norte de Ojojona, al sur de Tegucigalpa, y en departamentos del occidente y oriente del país, con velocidades que pueden alcanzar los 93 km/h en algunas zonas, lo que representa un peligro considerable para la seguridad de la población.

El oleaje también se ha visto afectado: en el litoral Caribe se alcanzó una altura máxima de 6.5 metros, lo que llevó a las autoridades a prohibir la circulación de embarcaciones de medio y bajo calado en esas aguas.

Las temperaturas experimentan un descenso notable este martes. En el occidente hondureño se esperan mínimas entre 8 y 9 °C, con máximas de 15 a 22 °C, mientras que la parte norte y centro presentan valores entre 14 y 23°C. Solo el sur del país mantiene temperaturas cálidas, alcanzando hasta 35°C. En el oriente, las máximas previstas están entre 25 y 27 °C.

Las autoridades monitorean de manera continua las condiciones meteorológicas junto a Cenaos para prever impactos en la población. (Redes sociales)

La persistencia del fenómeno y el llamado a la precaución

Los organismos meteorológicos de toda Centroamérica coinciden en señalar como principal causa una masa de aire frío ubicada al norte del golfo de México, responsable de arrastrar vientos del norte, disminuir las temperaturas y modificar los patrones pluviométricos, aunque sin causar precipitaciones intensas de manera sostenida.

Las autoridades continúan recomendando que la población adopte medidas preventivas ante la persistencia de los vientos y el frío. Las actividades al aire libre, los desplazamientos por carretera deben ser evaluados con cautela, principalmente en las regiones más expuestas a ráfagas fuertes y caídas de árboles.