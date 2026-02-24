El Salvador

La alianza entre la diáspora salvadoreña y el gobierno impulsa cursos gratuitos de italiano en zonas vulnerables

Un convenio con una organización italiana permitirá a menores acceder a formación en idiomas dentro del Centro Urbano de Bienestar y Oportunidades Valle Verde, integrando así nuevas herramientas educativas para sectores históricamente afectados por la violencia

Guardar
La alianza entre la diáspora
La alianza entre la diáspora salvadoreña e “Ángeles en motocicletas ODV” impulsa cursos gratuitos de italiano en el CUBO Valle Verde. (@gobierno_sv)

La alianza entre la diáspora salvadoreña y la Dirección de Reconstrucción del Tejido Social dará inicio a cursos gratuitos de italiano destinados a niñas, niños y adolescentes de zonas vulnerables de El Salvador, en respuesta a la necesidad de ampliar las oportunidades educativas en comunidades históricamente afectadas por la violencia. El proyecto se implementará en el Centro Urbano de Bienestar y Oportunidades (CUBO) Valle Verde, en San Salvador, mediante un acuerdo con la organización italiana “ángeles en motocicletas” y busca, según lo expresado por Carlos Marroquín, director de Reconstrucción del Tejido Social al programa Diálogo 21, que la formación profesional en idiomas comience desde edades tempranas vinculada a procesos inclusivos.

Casi 15 mil personas acceden cada mes a los CUBO

Durante el mes de enero de este año, los once Cubos en funcionamiento recibieron cerca de 15 mil usuarios, de los cuales el 54% fueron hombres y el 46% mujeres. Marroquín explicó que la edad predominante de quienes asisten corresponde a la adolescencia, una etapa vista como prioritaria en la estrategia pública de educación y prevención. “La mayoría de usuarios que tenemos en los CUBO son adolescentes, jóvenes que pertenecen a la generación que estuvo más expuesta a la violencia”, señaló.

El gobierno planea ampliar esta red, con diez CUBO más a escala nacional, para aumentar la cobertura educativa , aunque este anunció surgió hace un año las autoridades no han brindado detalles sobre los avances en las obras en Zaragoza, Saburo Hirao, Nejapa entre otras, Marroquín subrayó que, en el pasado, el acceso a las becas y programas académicos gestionados junto a organismos internacionales estaba restringidas; en la actualidad, la agencia de cooperación ESCO asegura que los beneficios lleguen a salvadoreños de zonas vulnerables.

Durante enero, los once CUBO
Durante enero, los once CUBO en El Salvador recibieron cerca de 15 mil usuarios, de los cuales el 54% fueron hombres y el 46% mujeres, mostrando alta participación adolescente. (Foto cortesía Tejido Social)

El rol de la diáspora y las nuevas oportunidades

El acuerdo que viabiliza los cursos de italiano surge de la gestión de una salvadoreña radicada en Roma, fundadora de ángeles en motocicletas ODV, quien emigró a Italia tras perder a sus padres durante el conflicto armado y fue adoptada por una familia italiana. Marroquín afirmó que su visita reciente y el reconocimiento del trabajo de los CUBO motivaron la implementación del programa piloto en Valle Verde, con la intención de extenderlo posteriormente a otros centros. “El italiano también puede abrir muchísimas puertas y es una lengua accesible”, señaló el funcionario.

En el marco de la transformación educativa de los CUBO, la tecnología y la formación digital ocupan un papel central. Junto a la Secretaría de Innovación, los CUBO ofrecen más de 1,600 cursos a través de la plataforma certificate.gob.sv, y se convierten en espacios donde el apoyo constante permite superar barreras de acceso para quienes deseen capacitarse, independientemente de su edad.

CUBO Panchimalco. (Foto: redes Carlos
CUBO Panchimalco. (Foto: redes Carlos Marroquín, Director de Reconstrucción del Tejido Social)

Capacitación en agricultura urbana y educación financiera

La diversificación de los programas en los CUBO se refleja, además, en proyectos como la Escuela de Sembradores, desarrollada en alianza con la FAO, la agencia de Naciones Unidas para la agricultura. En la colonia Ivu, un antiguo vertedero fue transformado en huerto urbano, involucrando inicialmente a adultos y jóvenes, pero sumando posteriormente a cerca de cien niñas y niños mediante métodos pedagógicos lúdicos y digitales. Marroquín remarcó que “los resultados han sido tan positivos, que los niños ya están montando su propio huerto en la comunidad”.

Dentro de la oferta educativa, también se incluye capacitación en educación financiera y uso de criptomonedas. El Salvador ha instalado zonas bitcoin en lugares que hasta hace una década registraban altos índices de violencia, como Panchimalco, el único distrito del Gran San Salvador con presencia de pueblos originarios. Según explicó Marroquín, el objetivo es que “todos los salvadoreños puedan entender y acceder a los procesos de innovación financiera que impulsa el país”, integrando formas de emprendimiento a través de los CUBO.

CUBO Panchimalco. (Foto: redes Carlos
CUBO Panchimalco. (Foto: redes Carlos Marroquín, Director de Reconstrucción del Tejido Social)

Los CUBO como referencia de liderazgo comunitario

Marroquín destacó que en las comunidades vulnerables hoy surgen nuevos liderazgos: “Los líderes de los CUBO son jóvenes formados en la misma comunidad, académicos, deportistas, artistas, personas que aman la cultura. Se han convertido en referentes distintos a los que existían antes, figuras asociadas a la criminalidad”.

El director insistió en la vinculación entre la Dirección de Reconstrucción del Tejido Social y la Dirección de Integración dirigida por Alejandro Gutman, responsable de la fase seis del Plan Control Territorial.

Temas Relacionados

Dirección de Reconstrucción del Tejido SocialEl SalvadorCUBO Valle VerdeÁngeles en Motocicletas ODVEducación InclusivaTransformación Comunitaria

Últimas Noticias

Congreso analiza reforma legal que propone fortalecer el sistema antilavado en Guatemala

Un nuevo marco jurídico busca consolidar medidas preventivas y sancionatorias frente al lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, con el objetivo de cumplir estándares internacionales antes de la evaluación del grupo GAFI en 2027

Congreso analiza reforma legal que

En 30% aumentan los diagnósticos de neumonías en Nicaragua durante 2026

Las autoridades reportaron 9,755 casos de neumonía en lo que va del año, superando significativamente las cifras de 2025 y resaltando la importancia de fortalecer las estrategias preventivas por el impacto del clima frío en la población vulnerable

En 30% aumentan los diagnósticos

Las autoridades hondureñas intensifican supervisión en 911 ante hallazgos de irregularidades

Las administraciones del sistema de emergencias y la Secretaría de Infraestructura implementan medidas más estrictas, como registros diarios de asistencia y auditorías, para fortalecer la transparencia y prevenir el cobro irregular de salarios estatales

Las autoridades hondureñas intensifican supervisión

Blanca Saraí Palacios, un viaje por el Día de San Valentín, cámaras de vigilancia y un automóvil hallado con misterios sin resolver en Guatemala

Una joven salvadoreña es encontrada muerta en circunstancias inquietantes, tras una odisea marcada por pistas técnicas y testimonios desconcertantes. La familia y la policía aún buscan respuestas

Blanca Saraí Palacios, un viaje

La comunidad salvadoreña en Barcelona contará con trámite exprés del Documento Único de Identidad

La reciente iniciativa, coordinada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Registro Nacional, busca acercar servicios esenciales a la población migrante e impulsar la modernización en la atención a la diáspora

La comunidad salvadoreña en Barcelona

TECNO

Tu empresa adoptó IA: ¿por

Tu empresa adoptó IA: ¿por qué la productividad sigue igual que en 2023?

Tu nuevo empleado digital: Los agentes de IA que ya pueden hacer tus compras y reservar citas

Así son las nuevas pantallas de ultrabajo consumo potenciada por inteligencia artificial

Tu celular nuevo vendría con un peligro oculto: cómo saber si tiene malware al comprarlo

Paso a paso para activar la verificación en dos pasos en WhatsApp y mantener tu cuenta segura

ENTRETENIMIENTO

Primer adelanto de ‘Orgullo y

Primer adelanto de ‘Orgullo y prejuicio’ en Netflix: Emma Corrin y Jack Lowden protagonizan la nueva adaptación

La maratón sexual de Bonnie Blue con 400 hombres despierta polémica internacional: “Todo giraba en torno a su deseo de quedar embarazada”

Las deudas médicas que dejó la ELA de Eric Dane: por qué el GoFundMe para la familia del actor ha generado controversia

Russell Brand se vuelve a declarar no culpable en nueva audiencia judicial por delitos sexuales

Melissa Gilbert sorprendió en redes al cantar y bailar en medio de la polémica que rodea a Timothy Busfield

MUNDO

El ejército de Estados Unidos

El ejército de Estados Unidos interceptó un barco que intentaba evadir las sanciones impuestas al comercio ilegal de petróleo

Sonrisa enigmática, puño de acero: el ascenso imparable de Kim Yo Jong, la mujer más temida de Corea del Norte

Una peste felina intriga a Tailandia: murieron 72 tigres en 10 días

El régimen de Irán recurre a China: quiere un misil supersónico para tratar de defenderse ante la flota de EEUU

La Guardia Revolucionaria de Irán inició maniobras militares en el golfo Pérsico en plena escalada de tensiones con EEUU