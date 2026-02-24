La alianza entre la diáspora salvadoreña y el gobierno impulsa cursos gratuitos de italiano en zonas vulnerables

La alianza entre la diáspora salvadoreña e “Ángeles en motocicletas ODV” impulsa cursos gratuitos de italiano en el CUBO Valle Verde. (@gobierno_sv)

La alianza entre la diáspora salvadoreña y la Dirección de Reconstrucción del Tejido Social dará inicio a cursos gratuitos de italiano destinados a niñas, niños y adolescentes de zonas vulnerables de El Salvador, en respuesta a la necesidad de ampliar las oportunidades educativas en comunidades históricamente afectadas por la violencia. El proyecto se implementará en el Centro Urbano de Bienestar y Oportunidades (CUBO) Valle Verde, en San Salvador, mediante un acuerdo con la organización italiana “ángeles en motocicletas” y busca, según lo expresado por Carlos Marroquín, director de Reconstrucción del Tejido Social al programa Diálogo 21, que la formación profesional en idiomas comience desde edades tempranas vinculada a procesos inclusivos.

Casi 15 mil personas acceden cada mes a los CUBO

Durante el mes de enero de este año, los once Cubos en funcionamiento recibieron cerca de 15 mil usuarios, de los cuales el 54% fueron hombres y el 46% mujeres. Marroquín explicó que la edad predominante de quienes asisten corresponde a la adolescencia, una etapa vista como prioritaria en la estrategia pública de educación y prevención. “La mayoría de usuarios que tenemos en los CUBO son adolescentes, jóvenes que pertenecen a la generación que estuvo más expuesta a la violencia”, señaló.

El gobierno planea ampliar esta red, con diez CUBO más a escala nacional, para aumentar la cobertura educativa , aunque este anunció surgió hace un año las autoridades no han brindado detalles sobre los avances en las obras en Zaragoza, Saburo Hirao, Nejapa entre otras, Marroquín subrayó que, en el pasado, el acceso a las becas y programas académicos gestionados junto a organismos internacionales estaba restringidas; en la actualidad, la agencia de cooperación ESCO asegura que los beneficios lleguen a salvadoreños de zonas vulnerables.

Durante enero, los once CUBO en El Salvador recibieron cerca de 15 mil usuarios, de los cuales el 54% fueron hombres y el 46% mujeres, mostrando alta participación adolescente. (Foto cortesía Tejido Social)

El rol de la diáspora y las nuevas oportunidades

El acuerdo que viabiliza los cursos de italiano surge de la gestión de una salvadoreña radicada en Roma, fundadora de ángeles en motocicletas ODV, quien emigró a Italia tras perder a sus padres durante el conflicto armado y fue adoptada por una familia italiana. Marroquín afirmó que su visita reciente y el reconocimiento del trabajo de los CUBO motivaron la implementación del programa piloto en Valle Verde, con la intención de extenderlo posteriormente a otros centros. “El italiano también puede abrir muchísimas puertas y es una lengua accesible”, señaló el funcionario.

En el marco de la transformación educativa de los CUBO, la tecnología y la formación digital ocupan un papel central. Junto a la Secretaría de Innovación, los CUBO ofrecen más de 1,600 cursos a través de la plataforma certificate.gob.sv, y se convierten en espacios donde el apoyo constante permite superar barreras de acceso para quienes deseen capacitarse, independientemente de su edad.

CUBO Panchimalco. (Foto: redes Carlos Marroquín, Director de Reconstrucción del Tejido Social)

Capacitación en agricultura urbana y educación financiera

La diversificación de los programas en los CUBO se refleja, además, en proyectos como la Escuela de Sembradores, desarrollada en alianza con la FAO, la agencia de Naciones Unidas para la agricultura. En la colonia Ivu, un antiguo vertedero fue transformado en huerto urbano, involucrando inicialmente a adultos y jóvenes, pero sumando posteriormente a cerca de cien niñas y niños mediante métodos pedagógicos lúdicos y digitales. Marroquín remarcó que “los resultados han sido tan positivos, que los niños ya están montando su propio huerto en la comunidad”.

Dentro de la oferta educativa, también se incluye capacitación en educación financiera y uso de criptomonedas. El Salvador ha instalado zonas bitcoin en lugares que hasta hace una década registraban altos índices de violencia, como Panchimalco, el único distrito del Gran San Salvador con presencia de pueblos originarios. Según explicó Marroquín, el objetivo es que “todos los salvadoreños puedan entender y acceder a los procesos de innovación financiera que impulsa el país”, integrando formas de emprendimiento a través de los CUBO.

CUBO Panchimalco. (Foto: redes Carlos Marroquín, Director de Reconstrucción del Tejido Social)

Los CUBO como referencia de liderazgo comunitario

Marroquín destacó que en las comunidades vulnerables hoy surgen nuevos liderazgos: “Los líderes de los CUBO son jóvenes formados en la misma comunidad, académicos, deportistas, artistas, personas que aman la cultura. Se han convertido en referentes distintos a los que existían antes, figuras asociadas a la criminalidad”.

El director insistió en la vinculación entre la Dirección de Reconstrucción del Tejido Social y la Dirección de Integración dirigida por Alejandro Gutman, responsable de la fase seis del Plan Control Territorial.