El sector editorial salvadoreño mostró repunte en exportaciones al finalizar 2025

Un informe del Banco Central de Reserva destaca que el sector editorial cerró el año con un repunte, aunque el crecimiento sostenido permanece ausente debido a la concentración de los envíos en los últimos meses del año (Foto cortesía Universidad de El Salvador

Las exportaciones de libros impresos desde El Salvador registraron un aumento significativo al cierre de 2025, alcanzando 612 mil dólares en diciembre, según datos del Banco Central de Reserva. Este monto representa el valor más alto del año y marca una concentración de despachos en los últimos meses, fenómeno que contrasta con la debilidad y volatilidad observadas durante gran parte del periodo.

En la primera mitad de 2025, el sector mostró un comportamiento irregular: entre marzo y agosto, los valores mensuales fluctuaron entre 86 mil y 147 mil dólares, sin señales de crecimiento sostenido. Esta inestabilidad se asoció a la limitada producción local y la dependencia de pedidos internacionales puntuales, lo que indica que la dinámica del sector responde más a oportunidades esporádicas que a una estrategia regular de comercio exterior.

La tendencia descendente se hizo evidente al comenzar el año. Diciembre de 2024 cerró con 394 mil dólares en exportaciones, mientras que enero de 2025 bajó a 271 mil y febrero a 151 mil. Estos números reflejaron un arranque débil, probablemente influido por la estacionalidad del mercado y la concentración de envíos en el último trimestre del año anterior.

Dinámica de la temporada y factores de concentración

Picos inesperados en los valores registrados encendieron el debate sobre posibles factores coyunturales y el papel de acuerdos internacionales en la dinámica de ventas (Foto cortesía Universidad de El Salvador)

A partir de septiembre de 2025, el sector experimentó un cambio abrupto: las exportaciones de libros impresos se duplicaron respecto a los meses previos, situándose en 390 mil dólares. Esta recuperación continuó en octubre y noviembre, hasta llegar al máximo anual de 612 mil dólares en diciembre.

De acuerdo con el Banco Central de Reserva, este patrón no implica un crecimiento sostenible, sino el efecto de envíos agrupados hacia fin de año. La concentración de exportaciones podría responder a compras institucionales, ferias internacionales, contratos educativos o pedidos programados para el último trimestre, factores que explican la intermitencia en la actividad.

El balance anual revela que El Salvador no ha consolidado una base exportadora sólida y constante en el sector editorial. El flujo de ventas externas sigue dependiendo de la demanda internacional puntual y factores coyunturales, lo cual se traduce en alzas y caídas, en vez de una trayectoria estable.

Perspectivas para el sector editorial y retos

Un repunte inusual al final del año llama la atención sobre desafíos estructurales y dependencias externas persistentes en la industria editorial del país (Foto cortesía Gabriela de Bukele/ archivo)

La ausencia de un flujo sostenido plantea retos estructurales para la industria local. La dependencia de pedidos aislados y la falta de diversificación de mercados limita la capacidad del sector para prever ingresos y planificar inversiones.

Según el Banco Central de Reserva, lograr mayor estabilidad exportadora requeriría fortalecer la producción, buscar nuevos mercados y avanzar hacia acuerdos sostenibles con compradores internacionales. La experiencia de 2025 muestra que el potencial está presente, pero su materialización depende de superar el ciclo de concentración y volatilidad.

El mercado editorial salvadoreño mantiene una estructura deficitaria en materia de comercio exterior, impactando su desarrollo y proyección internacional. Según un estudio publicado en mayo de 2025 por la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en 2005, la industria editorial del país se caracteriza por la fuerte dependencia de las importaciones, una producción interna limitada y una baja tasa de lectura en la población, factores que condicionan su competitividad y crecimiento a largo plazo.

Durante el año 2003, las importaciones de libros alcanzaron los 23,3 millones de dólares (USD), mientras que las exportaciones apenas superaron los 2,8 millones de dólares. Esta marcada diferencia demuestra la posición de El Salvador como importador neto de libros y evidencia la incapacidad de la industria local para equilibrar la balanza comercial. La falta de barreras arancelarias o impuestos a la importación y exportación de libros simplifica las operaciones internacionales, pero también expone al mercado nacional a la competencia directa de grandes proveedores como España, Estados Unidos y México, siendo el primero el principal exportador de libros hacia el país en ese periodo.

Cifras históricas cierran el año para el sector editorial salvadoreño, marcando una recuperación abrupta tras un periodo plagado de altibajos (Foto cortesía Gabriela de Bukele)

La producción editorial nacional se concentra en tirajes pequeños, mayormente de literatura salvadoreña, libros educativos básicos y publicaciones universitarias. Estos títulos representan solo entre el cinco y el diez por ciento del total comercializado, lo que provoca una elevación en los costos unitarios y dificulta la generación de excedentes para exportación. Al mismo tiempo, la debilidad en la demanda interna contribuye a este círculo de baja competitividad: apenas entre el 5 % y el 10 % de los habitantes del país son lectores habituales, lo que impide alcanzar economías de escala y desalienta el desarrollo de políticas sectoriales activas.

El Estado, a través del Ministerio de Educación, constituye uno de los principales compradores del sector, principalmente mediante licitaciones públicas destinadas al sistema escolar. No obstante, estas adquisiciones privilegian habitualmente materiales de origen extranjero, especialmente de México y España, por su adecuada adaptación curricular y calidad editorial superior. En consecuencia, la función estatal se percibe más como promotora de importaciones que como impulsora de una industria exportadora nacional robusta.

El documento reconoce un aumento paulatino en el consumo de libros dentro de El Salvador, así como el surgimiento de oportunidades en áreas como la formación profesional y el aprendizaje electrónico (e-learning). Se señala que estos nuevos nichos pueden ofrecer potencial para una expansión regional, siempre que se realicen inversiones estratégicas y se implementen políticas orientadas a fortalecer la capacidad productiva local.