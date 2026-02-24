El Salvador

El Salvador reporta más de 184,000 casos de infección respiratoria aguda en 2026

Un total de 1.249 diagnósticos de neumonía se han acumulado en lo que va del año, con predominio de pacientes mayores de 60 años y menores de cinco, según los reportes más recientes

Guardar
El Salvador suma 184.268 casos
El Salvador suma 184.268 casos de infección respiratoria aguda en lo que va de 2026, según el Ministerio de Salud. (REUTERS/Jose Cabezas)

Los casos de infección respiratoria aguda en El Salvador han alcanzado una cifra significativa en lo que va de 2026, con 184.268 registros oficiales. El impacto no se distribuye de manera homogénea: hay 12 municipios catalogados con afectación moderada, entre los que destacan Usulután norte, este y oeste, La Libertad norte y San Salvador centro.

El Ministerio de Salud ha documentado 1.249 casos de neumonía en total. El grupo de personas más vulnerables corresponde a quienes tienen 60 años o más, con 395 casos reportados. Los niños entre uno y cuatro años representan el segundo segmento más afectado, acumulando 308 casos.

Ocho municipios han sido señalados por las autoridades sanitarias debido a su alta incidencia de neumonía. En la región oriental del país, la lista incluye a San Miguel norte, Morazán sur y La Unión norte. Por su parte, el occidente presenta focos en Santa Ana centro, Sonsonate norte, Sonsonate centro y Sonsonate oeste. En la zona central, Chalatenango centro destaca por el número de casos.

De acuerdo con el Ministerio de Salud, el país ha registrado 946 egresos hospitalarios asociados a infecciones respiratorias agudas. El índice de letalidad se sitúa en 3,6%, una proporción que subraya la gravedad de los cuadros clínicos en ciertos grupos de riesgo.

12 municipios presentan afectación moderada
12 municipios presentan afectación moderada por infecciones respiratorias, con Usulután, La Libertad y San Salvador entre los más impactados. (Cortesía: Minsal)

En la última semana con datos publicados, el Ministerio de Salud confirmó la circulación de adenovirus con un caso detectado, además de la presencia de influenza A (H3N2), virus conocidos por causar brotes en temporadas de baja temperatura y en poblaciones susceptibles.

El Salvador enfrenta desafíos recurrentes ante los brotes de infecciones respiratorias, especialmente en municipios con alta densidad poblacional y acceso limitado a servicios de salud. La vigilancia estrecha y la respuesta temprana del Ministerio de Salud permiten identificar rápidamente los focos y adaptar las estrategias de atención a los grupos más expuestos, como los adultos mayores y los niños pequeños.

La persistencia de neumonías y la circulación de virus respiratorios refuerzan la necesidad de campañas de vacunación, así como la promoción de hábitos de higiene y la consulta temprana ante síntomas de alarma. Las autoridades mantienen el monitoreo activo en los municipios con mayor incidencia para contener la propagación y reducir las complicaciones severas.

Signos y síntomas de las neumonías

Las manifestaciones clínicas de la neumonía pueden variar en intensidad según cada caso. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) advierte que los síntomas más habituales comprenden la tos, la dificultad para respirar y la fiebre acompañada de sudoración o escalofríos. En muchos pacientes se presenta fatiga y dolor en el pecho. Además, pueden aparecer náuseas, vómitos o episodios de diarrea. En los adultos mayores, la confusión suele ser un signo relevante y puede dificultar el diagnóstico oportuno en este grupo etario.

Factores de riesgo y estrategias de prevención

Diversos elementos pueden aumentar la probabilidad de desarrollar neumonía y agravar su evolución clínica. Las personas con enfermedades crónicas como diabetes, asma, insuficiencia cardíaca o inmunosupresión presentan mayor vulnerabilidad ante infecciones pulmonares, según expertos. La exposición al humo del tabaco, la contaminación ambiental y la convivencia en espacios cerrados también elevan el riesgo.

La vacunación, la higiene y
La vacunación, la higiene y la detección temprana son esenciales para prevenir la neumonía y otras infecciones pulmonares. (Cortesía: Rinastel)

Para reducir la incidencia y las complicaciones, la OPS y el Ministerio de Salud recomiendan medidas integrales de prevención. La vacunación es la principal herramienta, con esquemas que incluyen vacunas contra neumococo, sarampión, influenza y tos ferina. Estas inmunizaciones deben aplicarse desde la infancia y reforzarse en la adultez y en grupos de riesgo.

Otras prácticas recomendadas son el lavado frecuente de manos, la ventilación adecuada de los ambientes y la eliminación del consumo de tabaco. Es fundamental mantener una nutrición equilibrada, descanso y actividad física regular. En el caso de los recién nacidos, la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida fortalece las defensas naturales y previene infecciones respiratorias graves.

La detección temprana y la consulta médica oportuna ante síntomas respiratorios resultan esenciales para evitar cuadros graves y hospitalizaciones prolongadas.

Temas Relacionados

Ministerio de SaludEl SalvadorOrganización Panamericana de la SaludMunicipios de Alta IncidenciaInfección Respiratoria AgudaNeumonía

Últimas Noticias

Congreso analiza reforma legal que propone fortalecer el sistema antilavado en Guatemala

Un nuevo marco jurídico busca consolidar medidas preventivas y sancionatorias frente al lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, con el objetivo de cumplir estándares internacionales antes de la evaluación del grupo GAFI en 2027

Congreso analiza reforma legal que

En 30% aumentan los diagnósticos de neumonías en Nicaragua durante 2026

Las autoridades reportaron 9,755 casos de neumonía en lo que va del año, superando significativamente las cifras de 2025 y resaltando la importancia de fortalecer las estrategias preventivas por el impacto del clima frío en la población vulnerable

En 30% aumentan los diagnósticos

Las autoridades hondureñas intensifican supervisión en 911 ante hallazgos de irregularidades

Las administraciones del sistema de emergencias y la Secretaría de Infraestructura implementan medidas más estrictas, como registros diarios de asistencia y auditorías, para fortalecer la transparencia y prevenir el cobro irregular de salarios estatales

Las autoridades hondureñas intensifican supervisión

Blanca Saraí Palacios, un viaje por el Día de San Valentín, cámaras de vigilancia y un automóvil hallado con misterios sin resolver en Guatemala

Una joven salvadoreña es encontrada muerta en circunstancias inquietantes, tras una odisea marcada por pistas técnicas y testimonios desconcertantes. La familia y la policía aún buscan respuestas

Blanca Saraí Palacios, un viaje

La comunidad salvadoreña en Barcelona contará con trámite exprés del Documento Único de Identidad

La reciente iniciativa, coordinada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Registro Nacional, busca acercar servicios esenciales a la población migrante e impulsar la modernización en la atención a la diáspora

La comunidad salvadoreña en Barcelona

TECNO

Tu empresa adoptó IA: ¿por

Tu empresa adoptó IA: ¿por qué la productividad sigue igual que en 2023?

Tu nuevo empleado digital: Los agentes de IA que ya pueden hacer tus compras y reservar citas

Así son las nuevas pantallas de ultrabajo consumo potenciada por inteligencia artificial

Tu celular nuevo vendría con un peligro oculto: cómo saber si tiene malware al comprarlo

Paso a paso para activar la verificación en dos pasos en WhatsApp y mantener tu cuenta segura

ENTRETENIMIENTO

Primer adelanto de ‘Orgullo y

Primer adelanto de ‘Orgullo y prejuicio’ en Netflix: Emma Corrin y Jack Lowden protagonizan la nueva adaptación

La maratón sexual de Bonnie Blue con 400 hombres despierta polémica internacional: “Todo giraba en torno a su deseo de quedar embarazada”

Las deudas médicas que dejó la ELA de Eric Dane: por qué el GoFundMe para la familia del actor ha generado controversia

Russell Brand se vuelve a declarar no culpable en nueva audiencia judicial por delitos sexuales

Melissa Gilbert sorprendió en redes al cantar y bailar en medio de la polémica que rodea a Timothy Busfield

MUNDO

El ejército de Estados Unidos

El ejército de Estados Unidos interceptó un barco que intentaba evadir las sanciones impuestas al comercio ilegal de petróleo

Sonrisa enigmática, puño de acero: el ascenso imparable de Kim Yo Jong, la mujer más temida de Corea del Norte

Una peste felina intriga a Tailandia: murieron 72 tigres en 10 días

El régimen de Irán recurre a China: quiere un misil supersónico para tratar de defenderse ante la flota de EEUU

La Guardia Revolucionaria de Irán inició maniobras militares en el golfo Pérsico en plena escalada de tensiones con EEUU