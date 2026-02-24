El Salvador: incendio en planta de conservación atunera en La Unión, obliga a bomberos a intervenir

La intervención se centró en impedir que las llamas se extendieran a otras áreas, utilizando maniobras ofensivas desde puntos considerados estratégicos. Foto cortesía Protección Civil.

Un incendio que comenzó en las cámaras de refrigeración de una planta atunera, ubicada en la Calle Playitas, Puerto CORSAIN, La Unión Sur, movilizó a equipos de bomberos y socorristas la mañana de este martes.

La intervención se centró en impedir que las llamas se extendieran a otras áreas, utilizando maniobras ofensivas desde puntos considerados estratégicos.

La Dirección General de Bomberos confirmó que el siniestro afectó bodegas pertenecientes al Grupo Calvo, empresa de procesamiento de productos marinos en la región oriental del país.

El incendio que comenzó en las cámaras de refrigeración de una planta atunera, ubicada en la Calle Playitas, Puerto CORSAIN, La Unión Sur. Foto cortesía Protección Civil.

Desde redes sociales, la institución detalló: “Trabajamos con maniobras ofensivas desde puntos estratégicos para contener el fuego y evitar su propagación a áreas aledañas”.

Protección Civil y riesgos asociados al amoniaco

Personal de Protección Civil y usuarios en plataformas digitales reportaron que los equipos de emergencia se esforzaron en enfriar los cilindros de amoniaco presentes en las instalaciones.

Este compuesto, comúnmente empleado en sistemas de refrigeración industrial, representa un peligro adicional en escenarios con altas temperaturas. Socorristas recurrieron incluso a botes que, desde el mar cercano, arrojaron agua para contribuir al enfriamiento y así minimizar el riesgo de sobrecarga o fuga.

Personal de Protección Civil y usuarios en plataformas digitales reportaron que los equipos de emergencia se esforzaron en enfriar los cilindros de amoniaco presentes en las instalaciones . Foto cortesía Protección Civil.

Hasta el momento de cierre de la información, las autoridades no reportaron personas lesionadas ni quemadas a causa del siniestro, aunque la mayoría del personal fue evacuado para evitar mayores percances.

La Planta Calvo se especializa en la conservación de productos marinos, por lo que cuenta con sistemas de refrigeración de gran capacidad. La presencia de amoniaco como refrigerante subraya la necesidad de protocolos estrictos frente a emergencias estructurales.

Los cuerpos de socorro evacuaron a los empleados luego del incendio que se originó en el área de refrigerantes de la planta atunera de La Unión.

El rápido accionar de los equipos de emergencia evitó que el fuego comprometiera más áreas y puso de relieve los riesgos industriales asociados a este tipo de instalaciones.

La situación se mantiene bajo observación, mientras las autoridades continúan evaluando los daños y posibles causas del incendio.

En otro hecho, la mediodía de este martes, Bombero trabajaba en la extinción de un incendio en maleza seca ubicado en la hacienda Providencia, cantón Punta Remedios, distrito de Acajutla, Sonsonate Oeste.

Alza en incendios en febrero

Este incidente se suma a una serie de emergencias similares registradas en las últimas horas.

Un incendio ocurrido la tarde y noche del lunes en la comunidad 15 de Marzo, en Soyapango, afectó al menos 20 viviendas y requirió la intervención de cuerpos de socorro, incluyendo la Cruz Verde y Comandos de Salvamento.

En ese caso, seis casas resultaron con pérdida total, diez con daños parciales y cuatro con afectaciones leves.

De igual forma, los bomberos respondieron a un incendio en un predio baldío cerca de la residencial Nueva Acrópolis, en Sonsonate, el lunes anterior.

Solo ayer lunes se reportaron diez incendios que provocaron la destrucción de varias viviendas, un restaurante afectado y la evacuación demás de 70 personas, según reportaron las autoridades locales y cuerpos de socorro.

Bomberos trabajan en el control del incendio que destruyó varias viviendas en la Octava Calle Oriente, en San Salvador (Foto cortesía Secretaría de Prensa).

El número de incendios en El Salvador ha experimentado un aumento del 65 % al inicio de 2026 respecto al año anterior, con consecuencias ambientales y humanas significativas, informó el director del Cuerpo de Bomberos, Baltazar Solano, a la radio Nacional el pasado 17 de febrero.

Las autoridades señalan que la mayoría de estos siniestros tienen origen en acciones humanas deliberadas o negligentes. Ante este escenario, el país se mantiene en alerta amarilla desde el 31 de enero, debido a la continuidad de vientos intensos y la época seca.

De acuerdo con Solano, entre el 1 de enero y el 16 de febrero de este año, se registraron 1,378 incendios, cifra que supone 544 casos más que en el mismo periodo de 2025, cuando se reportaron 834. Este incremento es especialmente visible en los incendios forestales, con 50 casos registrados, lo que representa un aumento del 233 % frente a los quince contabilizados en el mismo intervalo del año anterior.