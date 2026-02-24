El Salvador implementará inteligencia artificial para lograr inspecciones aduaneras en segundos

La Aduana de El Salvador utilizará escáneres de rayos X de última generación para reforzar la seguridad fronteriza y optimizar inspecciones. (Cortesía: Aduanas de El Salvador)

La Dirección General de Aduanas de El Salvador ha adjudicado un contrato de alto impacto a Smiths Detection, empresa líder mundial en tecnologías de detección de amenazas e inspección de seguridad.

Según un comunicado de prensa oficial emitido por la compañía con sede en Londres, esta alianza marca un antes y un después en la gestión fronteriza del país centroamericano, integrando sistemas para mantenerse a la vanguardia tecnológica de la región.

Al respecto, Benjamín Mayorga, Director General de Aduanas, destacó la relevancia de este hito para la competitividad aduanera salvadoreña.

“El Salvador avanza hacia una aduana de clase mundial. Se adjudica la implementación de escáneres de última generación con inteligencia artificial que permitirán inspecciones en segundos y mayor capacidad operativa a tiempo récord, fortaleciendo la seguridad y la facilitación del comercio”, escribió el funcionario en X.

El Salvador alcanza estándares de clase mundial con escáneres de inteligencia artificial para inspecciones en segundos. (Cortesía: Benjamín Mayorga)

El despliegue de esta infraestructura no es solo una mejora operativa; es un golpe contundente contra el contrabando y el tráfico de sustancias ilícitas. Al sustituir gran parte de las inspecciones manuales por procesos digitales de alta precisión, el Gobierno salvadoreño garantiza un tránsito de mercancías más seguro, transparente y, sobre todo, extremadamente rápido.

Tecnología de punta

La nota emitida por Smiths Detection menciona que la importancia de esta modernización reside en el suministro de sistemas de inspección de carga y vehículos (HCV).

El contrato estipula la implementación del modelo HCVP Z60, un portal de acceso diseñado para que los vehículos transiten a través de él, permitiendo un escaneo profundo sin detener el flujo vehicular de manera prolongada.

Este sistema tiene una capacidad operativa impresionante: puede procesar entre 100 y 120 vehículos por hora. En términos logísticos, esto significa que las colas en las fronteras, que antes representaban pérdidas millonarias para el sector transporte, están destinadas a desaparecer.

La precisión de las imágenes permite a los analistas aduaneros identificar compartimentos ocultos o mercancías no declaradas con una claridad quirúrgica.

Además, para cubrir las necesidades en puntos fronterizos con terrenos más complejos o demandas variables, Smiths Detection proveerá el HCVM XT. Se trata de un sistema móvil de inspección por rayos X que ofrece una movilidad total.

Este equipo requiere una infraestructura mínima y puede ser desplazado hacia cualquier punto estratégico del país, asegurando que no existan “puntos ciegos” en la vigilancia del territorio nacional.

La empresa Smiths Detection suministrará equipos móviles y fijos que permiten inspecciones rápidas y confiables en vehículos y contenedores en puntos fronterizos. (Cortesía: Aduana de El Salvador)

Inteligencia artificial en la aduana salvadoreña

Lo que realmente diferencia esta adquisición es la integración de software avanzado. Los sistemas de Smiths Detection no solo capturan imágenes; utilizan algoritmos de aprendizaje automático (Machine Learning) para asistir a los operadores.

Estas herramientas digitales pueden aprender a identificar patrones de riesgo de forma automática, permitiendo un análisis mucho más rápido y consistente que el ojo humano por sí solo.

Germán Castro, Gerente de Desarrollo Comercial de Smiths Detection, subrayó la importancia de esta colaboración continua: “Nos enorgullece continuar nuestra relación con la Aduana de El Salvador. Diariamente, grandes volúmenes de mercancías pasan por sus puntos de entrada. Nuestra tecnología ayudará a los equipos aduaneros a inspeccionar una amplia gama de vehículos de manera eficiente, manteniendo siempre el flujo del comercio legítimo”.

Con más de 70 años de experiencia protegiendo aeropuertos y fronteras en todo el mundo, la llegada de Smiths Detection a las aduanas terrestres salvadoreñas asegura que el país cumpla con los estándares internacionales más rigurosos, como los exigidos por la Organización Mundial de Aduanas (OMA).

Esta modernización de las aduanas no beneficia únicamente al sector comercial; tiene un efecto dominó positivo en la imagen internacional de El Salvador. Una frontera segura, tecnificada y libre de corrupción es la mejor carta de presentación para un país que hoy se muestra al mundo con una cara renovada.