Salvadoreños en el exterior pueden estudiar gratis con cursos en línea de Platzi

El Gobierno de El Salvador, a través de la Secretaría de Innovación, abre a la diáspora salvadoreña la posibilidad de continuar su formación profesional desde cualquier país, con acceso gratuito a los cursos en línea de la plataforma Platzi, eliminando así barreras geográficas y económicas. Esta política busca no solo acercar la educación tecnológica a los salvadoreños fuera de fronteras, sino también facilitar la inserción laboral internacional y la actualización en competencias digitales, factores cada vez más demandados en la economía global.

Entre los avances destacados del programa Certifícate, hasta la fecha más de 38 mil salvadoreños han completado al menos un curso en línea en Platzi bajo la modalidad asincrónica. Este logro evidencia un creciente interés de la población tanto en el territorio nacional como en el exterior por capacitarse en tecnologías de la información, inglés y habilidades transversales para el mercado laboral. La flexibilidad en los ritmos de aprendizaje y la amplitud de la oferta académica constituyen dos de los pilares valorados por los usuarios.

El mecanismo de acceso para los salvadoreños que residen en el exterior exige el registro en http://login.gob.sv, donde se debe completar un formulario y aguardar un correo de confirmación que habilita la creación de la cuenta y la selección de preferencias académicas. El procedimiento es completamente remoto y replica las condiciones que benefician a los ciudadanos en el territorio de El Salvador, tal como detalló Daniel Méndez, Secretario de Innovación de la Presidencia, en una entrevista con el programa Frente a Frente.

Los salvadoreños que desean acceder a este beneficio deben tener su DUI vigente para registrarse.

Solo en los dos primeros meses de funcionamiento, la Secretaría de Innovación contabiliza más de 380 mil inscritos en el programa Certifícate, lo que representa un hito en democratización del acceso a la formación continua. Las inscripciones permanecerán abiertas durante todo 2026 a través de http://certificate.gob.sv, ampliando así la ventana de oportunidad para quienes aún no han iniciado su proceso de registro.

Acceso simplificado y soporte personalizado

Para ingresar a la plataforma, tanto quienes están en El Salvador como en el exterior deben realizar un proceso sencillo: registrar nombre, apellido y correo electrónico en certifícate.gob.sv o utilizar el portal de registro para la diáspora. Platzi envía luego un correo con instrucciones para crear la contraseña, seleccionar rutas de aprendizaje y comenzar los cursos.

La Secretaría de Innovación y el equipo de Platzi disponen de un canal especial de atención a través de WhatsApp para resolver inquietudes y acompañar a los usuarios durante la inscripción o la activación de la cuenta, según informó Méndez. Recomiendan verificar también las bandejas de spam o promociones, ya que los correos automáticos de confirmación pueden llegar a esos buzones.

El programa no establece restricciones por nivel educativo, edad o zona; está diseñado para inclusión total. Cualquier salvadoreño con acceso a un dispositivo conectado a internet puede iniciar su ruta formativa, desde webinars temáticos en vivo hasta cursos asincrónicos que se adaptan a los distintos husos horarios de la diáspora.

Portafolio de cursos y certificaciones

Platzi, reconocida por su plataforma de tecnología y con una comunidad mundial de más de seis millones de estudiantes, estructura su oferta en diecisiete escuelas que incluyen áreas como desarrollo de software, marketing digital, producción audiovisual, diseño gráfico, emprendimiento y recursos humanos. Su modelo permite a los estudiantes elegir los módulos en función de sus propios intereses, necesidades laborales o aspiraciones personales.

No existe un máximo de cursos a realizar; cada persona puede combinar itinerarios y áreas según lo requiera. La diversidad etaria también es una fortaleza del programa: la oferta está disponible para estudiantes desde la niñez hasta adultos mayores, sin barreras de acceso.

Uno de los ejes destacados es el aprendizaje del inglés, considerada una habilidad transversal tanto para la industria tecnológica como para los sectores de servicios y turismo. Platzi ofrece rutas completas desde nivel A1 hasta C1, incluyendo preparación para exámenes internacionales como TOEFL o TOEIC. Según palabras de Méndez en: “El inglés viene siendo un catalizador de la transformación digital”, remarcando así el impacto del idioma en el acceso a oportunidades globales.

Cada curso aprobado otorga un diploma digital que respalda la certificación. Próximamente, gracias a la alianza entre la Secretaría de Innovación y el Instituto Nacional de Capacitación y Formación (INCAF), ciertos módulos obtendrán una validación oficial a nivel nacional, fortaleciendo el valor de las credenciales obtenidas en el marco del programa.

Inclusión, flexibilidad y futuro digital

Certifícate promueve la masificación de la formación digital para todos los salvadoreños, incluyendo a quienes por situación económica o residencia en el extranjero quedaron al margen de años anteriores de modernización educativa. El modelo asincrónico asegura que cada usuario pueda avanzar a ritmo propio, pausar su aprendizaje y retomarlo según la disponibilidad.

La participación de Platzi fortalece el posicionamiento tecnológico de El Salvador: más de cuatro mil empresas a nivel mundial ya la eligen para capacitar a su talento humano y la plataforma continúa expandiendo su catálogo para acompañar la evolución del mercado digital.

Para quienes aún no han iniciado el proceso, el registro está habilitado las 24 horas del día, durante todo el año y sin cupo máximo, reafirmando así la apertura a toda la comunidad salvadoreña, sin importar su ubicación.