La ANEP promueve la inclusión femenina en la economía salvadoreña

La ANEP organiza el II Foro Mujer y Empresa en San Salvador para promover el liderazgo femenino en la economía salvadoreña. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) impulsa el debate sobre el liderazgo femenino en la economía salvadoreña a través del II Foro Mujer y Empresa, realizado en San Salvador, con el objetivo de aumentar la participación de las mujeres en sectores económicos formales y en cargos directivos.

El foro reunirá a líderes empresariales y conferencistas de la región para inspirar a empresarias, ejecutivas y emprendedoras a ocupar posiciones de liderazgo.

La ANEP enfatiza la necesidad de romper la inercia histórica que ha limitado el acceso de las mujeres a cargos de decisión, señalando que la tendencia regional está cambiando y que el entorno empresarial muestra apertura a una mayor inclusión.

La iniciativa surge como respuesta a una realidad persistente: el 72% de las mujeres activas en El Salvador se desarrolla en el sector informal, según datos de ONU Mujeres, mientras su presencia en la fuerza laboral formal es del 46.6%, muy por debajo del 79% de los hombres.

El 72% de las mujeres activas en El Salvador trabaja en el sector informal, según cifras de ONU Mujeres. Foto cortesía Mercados de San Salvador

Durante el encuentro, se anunció la participación de representantes de Ecuador y República Dominicana, países invitados por la ANEP para fortalecer los lazos regionales.

Laura Peña, presidenta de la Confederación Patronal de la República Dominicana (COPARDOM), señaló que su país experimenta una transformación en materia de liderazgo femenino. Indicó que, aunque las mujeres representan el 66% de la matrícula universitaria en República Dominicana, solo el 14% de las empresas está liderado por mujeres, reflejando la persistencia de la brecha de género en los altos cargos.

Brechas, desafíos y referentes internacionales

El evento busca poner especial atención en el contraste entre la alta formación académica de las mujeres y la baja presencia en posiciones ejecutivas. El presidente de la ANEP, Agustín Martínez, afirmó que la estructura empresarial salvadoreña y latinoamericana atraviesa un proceso de cambio que requiere impulso: "Hay una inercia hacia una mayor participación de la mujer en diferentes áreas de la economía y eso queremos potenciarlo más“.

De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, la participación de mujeres en cargos medios y ejecutivos a nivel mundial alcanza el 35%, pero en América Latina aún oscila entre el 16% y el 25% dependiendo del país y el tamaño de la empresa. Estos datos refuerzan la urgencia de iniciativas como el II Foro Mujer y Empresa para revertir la situación.

Laura Peña, presidenta de COPARDOM, destaca el contraste en República Dominicana entre la alta formación académica femenina y su baja presencia en cargos directivos. (Foto cortesía Frente a Frente)

Desde su experiencia personal, Laura Peña relató que su incursión en el sector asegurador se inició junto a su madre, una pionera en el rubro y posteriormente activa en política.

Desde sus inicios como líder de la Asociación de Jóvenes Empresarios de la República Dominicana en 2013, Peña ha integrado la directiva del Consejo de la Empresa Privada (CONEP) y preside actualmente COPARDOM, desde donde participa en mesas tripartitas de diálogo por una modernización del Código Laboral dominicano.

Este diálogo social, en el que intervienen sindicatos y el Gobierno, busca facilitar la formalización del empleo y reducir la informalidad en República Dominicana, que actualmente abarca al 54% de la fuerza laboral. Peña recalcó que la formalización es crucial para garantizar la protección social, pensiones y cobertura de riesgos laborales.

Inspirar desde la experiencia y la transformación económica

Peña subrayó que República Dominicana ha registrado en los últimos años un crecimiento económico promedio del 5%, con excepción de 2025, cuando el incremento fue del 2.1%. La economía dominicana se sustenta en el turismo, zonas francas, exportaciones agrícolas y mineras, además de una inversión extranjera directa que en el último periodo anual alcanzó los $5,000 millones.

El foro enfatiza la importancia de replicar modelos regionales de diálogo social para modernizar el entorno laboral y aumentar la integración de las mujeres en la economía formal. (El Salvador). EFE/Rodrigo Sura

La actividad incluye reconocimientos a mujeres líderes gremiales y a jóvenes emprendedoras sobresalientes en sectores tradicionalmente masculinos. El presidente de la ANEP remarcó que estos testimonios permiten demostrar que, con esfuerzo, las barreras pueden superarse, y que la integración regional a través de foros aporta al intercambio de experiencias y la renovación de estrategias.

Formalidad laboral, protección social y proyección regional

La formalidad laboral ocupa un lugar central en el encuentro, especialmente en referencia al caso dominicano. Laura Peña detalló que su país tiene cerca de 10.5 millones de habitantes, de los cuales el sistema de seguridad social cubre al 98%, aunque aún falta incorporar al régimen contributivo-subsidiado a trabajadores por cuenta propia. El papel de los gremios empresariales en promover reformas y consensos ha sido esencial para desarrollar un empleo formal que ofrezca pensiones, salud y protección ante accidentes.

El presidente de la ANEP puntualizó que desde El Salvador se observa detenidamente estos avances y se busca replicar modelos de diálogo social para alcanzar consensos que permitan modernizar el entorno laboral y económico. En este sentido, el foro se planteó como espacio para analizar casos y fomentar la inspiración colectiva, convencidos de que la mayor presencia de mujeres en la economía formal impactará directamente en el crecimiento y la transformación del país.