Gobierno de El Salvador habilita canales de apoyo ante operativos en México

La Cancillería comunicó la activación del Consulado Virtual y la red de números de emergencia, con el fin de garantizar la protección y el bienestar de la población salvadoreña residente o en tránsito por México

Nuevas medidas buscan mitigar el impacto de los controles en territorio mexicano. El Salvador intensifica el respaldo a sus ciudadanos, anunciando canales de contacto sin descanso en múltiples ciudades clave (Foto cortesía Embajada y consulados de México en El Salvador)

La Cancillería de El Salvador informó que mantiene un monitoreo permanente sobre la situación de seguridad en México tras los recientes operativos impulsados por autoridades mexicanas, luego que este domingo se informara sobre la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La decisión del gobierno salvadoreño tiene como objetivo proteger a la diáspora que reside o transita por ese país.

Según un comunicado difundido el 22 de febrero de 2026, la Cancillería informó sobre la disponibilidad de atención las 24 horas del día, los siete días de la semana, para ofrecer asistencia, orientación y protección consular en caso de emergencias o situaciones de riesgo inmediato.

“Informamos a los salvadoreños que se mantiene un monitoreo de la situación, en relación con los recientes operativos de seguridad implementados por las autoridades mexicanas. Los compatriotas que requieran apoyo pueden comunicarse al teléfono: Consulado Virtual: 800 747 6117″, expone el comunicado divulgado a través de sus redes sociales.

La Cancillería detalló que quienes necesiten ayuda pueden contactar al Consulado Virtual, al número de WhatsApp habilitado o a las líneas de emergencia de las sedes consulares en Ciudad de México, Monterrey, Tijuana, Guadalajara, Ciudad Juárez, Tapachula, Acayucan, San Luis Potosí, Oaxaca de Juárez y Villahermosa.

Frente al aumento de operativos, el compromiso de la Embajada de El Salvador es claro. La protección de migrantes se convierte en prioridad, mientras surge un despliegue sin precedentes de atención (Foto cortesía Embajada y Consulados de El Salvador en México)

Además, detalla los contactos de cada consulado: En Monterrey, Nuevo León +52 812 032 5074; Tijuana, Baja California +52 664 341 4947; Ciudad Juárez, Chihuahua +52 656 742 6118; en Tapachula, Chiapas +52 962 138 7129; Acayucan, Veracruz +52 22 99041881; San Luis Potosí +52 55 1296 6483; Oaxaca de Juárez +52 951 530 7361 y Villa Hermosa, Tabasco +52 993 433 1413.

Momentos antes, el portal gubernamental informó que las oficinas en Guadalajara, Jalisco permanecerán cerradas este lunes 23 de febrero.

“Para más información contáctanos a través de nuestros canales de comunicación: línea de emergencia +52 33 3028 2153, Whatsapp 503 7070-1071, consulado virtual 800 747 6117″, detalló.

Mientras crecen los riesgos para la comunidad salvadoreña, surgen nuevas vías de ayuda. El esfuerzo diplomático adquiere otra dimensión frente a emergencias inesperadas en un país cada vez más vigilado. (Foto cortesía Embajada y Consulados de El Salvador en México)

Tensión en México: ataques del CJNG por la muerte de “El Mencho”

Este domingo, Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue abatido por el ejército mexicano.

La muerte de ‘El Mencho’ ha generado un ambiente de tensión y episodios de violencia en México, situación ante la que las autoridades han hecho un llamado a mantener la tranquilidad y a reforzar la colaboración institucional.

Mientras, la presidenta Claudia Sheinbaum llamó a la calma y coordinación tras el hecho. Enfatizó la importancia de transmitir tranquilidad a la población y aseguró que las acciones gubernamentales continuarán coordinadas ante la posibilidad de nuevos brotes de inseguridad tras el operativo.

El despliegue de las fuerzas federales en Jalisco, al occidente de México, desencadenó bloqueos con vehículos y camiones incendiados en varias carreteras y también en el aeropuerto de Guadalajara, como consecuencia de la reacción de sujetos armados. Estas acciones tienen como objetivo obstaculizar las operaciones contra los líderes del narcotráfico.

El Mencho era uno de los capos más buscados por México y Estados Unidos, que ofrecía una recompensa de USD 15 millones por información que facilitara su detención. Ahora, su muerte lo suma a la lista de líderes abatidos, tras las capturas de Joaquín El Chapo Guzmán Loera e Ismael El Mayo Zambada García, ambos actualmente encarcelados en Estados Unidos.

Peatones pasan junto a un autobús calcinado luego de ser incendiado en una carretera de Cointzio, Michoacán, México, el domingo 22 de febrero de 2026, tras la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias "El Mencho". (AP Foto/Armando Solís)

Ante el caos que desencadenó la muerte del delincuente, hasta La Conferencia del Episcopado Mexicano pidió a los ciudadanos resguardase en sus hogares, así como a evitar traslados innecesarios.

Por su parte, Christopher Landau, subsecretario de Estado norteamericano, felicitó a las fuerzas de seguridad mexicanas por el abatimiento del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, a quien calificó como “uno de los capos de la droga más sanguinarios y despiadados”

