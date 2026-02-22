Luto en deporte salvadoreño: El hijo mayor de Jorge ‘Mágico’ González muere a los 45 años

Fallece Rodrigo González, hijo de la leyenda del fútbol salvadoreño, Jorge "Mágico" González. (Captura de video de @karstenrivassv)

Falleció el hijo mayor de Jorge ‘Mágico’ González, Rodrigo González, quien tenía cuarenta y cinco años y luchaba contra el cáncer. La muerte ocurrió el sábado 21 de febrero por la noche, golpeando a una de las familias más reconocidas del deporte salvadoreño y generando múltiples muestras de condolencia en las redes y en el ámbito futbolístico.

Jorge ‘Mágico’ González es considerado la mayor figura en la historia del fútbol en El Salvador. El fallecido Rodrigo González, nacido en mil novecientos ochenta, también tuvo un vínculo con el deporte, pues en el pasado integró el plantel de Atlético Marte, uno de los clubes tradicionales del país.

La trayectoria de Rodrigo González incluyó ser el hermano mayor de Jesús ‘Chus’ González, de veintidós años, futbolista de Isidro Metapán en la Primera División salvadoreña. Jesús González también sumó experiencia en categorías inferiores de Cádiz, el club español donde su padre alcanzó la idolatría.

Reacciones y condolencias en la comunidad futbolística

El fallecimiento de Rodrigo González, hijo mayor del exfutbolista salvadoreño, ha sacudido a la comunidad futbolística de El Salvador. Su muerte marca un nuevo capítulo de tristeza para una familia cuya historia está indisolublemente ligada con la del deporte nacional. La noticia ha conmocionado no solo al entorno del exjugador, sino a un país que considera al apellido González como un símbolo de talento futbolístico y carisma regional.

Fallece Rodrigo González, hijo de la leyenda del fútbol salvadoreño, Jorge "Mágico" González. (Captura de video de @CDeportivoFAS)

El impacto de este suceso se ha sentido de inmediato en el ámbito local. Instituciones y clubes salvadoreños, especialmente aquellos conectados con la trayectoria de Jorge González, han hecho públicas sus condolencias.

Desde la cuenta oficial de Club Deportivo FAS se divulgó públicamente el pésame hacia la familia. En el FAS, Jorge González cosechó los seis títulos más destacados de su etapa profesional, lo que afianza el lazo entre la familia González y la historia del equipo santaneco.

En distintas plataformas, aficionados, exfutbolistas y dirigentes expresaron su solidaridad con el entorno del “Mágico” González. Entre las entidades que se sumaron a los mensajes de apoyo estuvo la emisora deportiva salvadoreña Radio YSKL, que manifestó: “Desde Radio YSKL enviamos nuestro pésame a Jorge González y a todo su círculo. Descanse en paz.”

La presencia pública del hijo del emblemático futbolista siempre ha sido discreta y alejada del foco mediático. A pesar de ello, Rodrigo González permaneció inevitablemente vinculado al legado de su padre, considerado una de las figuras deportivas más relevantes en la historia de Centroamérica por su paso por equipos como el Cádiz y su papel en el fútbol salvadoreño.

Fallece a los 45 años el hijo mayor de Jorge "Magico" González, leyenda del fútbol salvadoreño. (Foto: @romagic24)

Un golpe personal para una familia emblemática

El fallecimiento ha sido sentido como un golpe íntimo dentro de una familia muy cercana al fútbol de El Salvador. Rodrigo, cuya vida transcurrió en un bajo perfil mediático, compartió indirectamente el peso del legendario apellido. Aunque nunca tuvo una presencia pública tan marcada, su figura estuvo asociada al respeto y la admiración que el entorno del fútbol salvadoreño profesa por Jorge “Mágico” González.

En las últimas semanas, el estado de salud de Rodrigo González se había deteriorado de manera significativa. El desenlace, que terminó por enlutar al país, pone de relieve el vínculo emocional que une a la comunidad deportiva, y cómo el dolor familiar trasciende fronteras para convertirse en motivo de solidaridad nacional.

Reacción de clubes y figuras del fútbol salvadoreño

La noticia del fallecimiento generó una respuesta inmediata de diversas instituciones vinculadas al fútbol. Estas muestras de apoyo reflejan la profunda huella que el apellido ha dejado tanto en las instituciones deportivas como en los aficionados.

La comunidad futbolística mantiene el recuerdo no solo de las gestas deportivas de Jorge González, sino también del significado personal y social de su historia. Con la muerte de Rodrigo, ese legado adquiere nuevas dimensiones en la memoria colectiva.