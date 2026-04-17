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Por qué las empresas están dejando los pilotos y probando tecnología en la vida real

Sectores como banca, seguros y telecomunicaciones, que gestionan gran contacto con usuarios, han sufrido ineficiencias al mantener separadas la innovación y la operación

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contact center - llamadas - empresas - tecnología - 24 de febrero
El avance hacia espacios de innovación conectados directamente con la operación marca un cambio profundo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La transformación digital en empresas de sectores como banca, telecomunicaciones y retail está evolucionando hacia modelos de innovación tecnológica aplicados directamente en la operación real. Esta tendencia responde a la necesidad de mejorar la eficiencia y la experiencia del cliente, integrando la tecnología, los datos y el negocio desde el inicio del desarrollo de soluciones.

El objetivo es cerrar la brecha entre inversión y resultados, asegurando que los avances tecnológicos generen valor inmediato y medible en los procesos cotidianos.

Innovación tecnológica en escenarios reales: el nuevo paradigma empresarial

La presión por optimizar la experiencia del cliente y reducir costos ha llevado a las empresas a modificar sus estrategias de adopción tecnológica. En Colombia, donde el sector BPO representa un aporte significativo al PIB y miles de empleos, la digitalización dejó de ser una opción a largo plazo para convertirse en una exigencia competitiva inmediata.

Múltiples empleados en una oficina moderna con paredes de vidrio y mesas con computadoras; grandes pantallas muestran datos y algoritmos de IA, con circuitos luminosos superpuestos.
La presión por optimizar la experiencia del cliente y reducir costos ha llevado a las empresas a modificar sus estrategias de adopción tecnológica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El auge de la inteligencia artificial y la automatización en áreas de atención al cliente evidencia el interés de las compañías en recortar tiempos de respuesta y elevar la eficiencia operativa.

Sin embargo, la desconexión entre los proyectos de innovación y la operación real ha dificultado la obtención de resultados tangibles. El director general de Evoluciona en Intelcia para mercados hispanohablantes, Antonio Díaz, señala que muchas iniciativas tecnológicas han quedado limitadas a entornos controlados, sin lograr escalar a la operación diaria.

Es menester señalar que la prioridad actual es probar soluciones en escenarios reales, medir su impacto y ajustarlas antes de su implementación masiva.

Oficina moderna con siete empleados usando computadoras y pantallas con gráficos de datos. Interfaces de IA flotan sobre monitores. Varios usuarios llevan auriculares.
La desconexión entre los proyectos de innovación y la operación real ha dificultado la obtención de resultados tangibles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Modelos integrados: operación, datos y negocio para mayor eficiencia

El avance hacia espacios de innovación conectados directamente con la operación marca un cambio profundo. Este nuevo enfoque implica que áreas de negocio, datos y tecnología trabajen juntas desde la génesis de cada solución.

A diferencia de los modelos tradicionales, que basan sus pruebas en entornos aislados, el desarrollo en escenarios reales permite validar el impacto utilizando información concreta de las interacciones con clientes y hacer ajustes constantes sobre la marcha.

Sectores con alto volumen de contacto con usuarios, como banca, seguros y telecomunicaciones, han experimentado ineficiencias y reprocesos por mantener separadas la innovación y la operación. Las empresas buscan ahora esquemas que reduzcan esa brecha y aceleren la generación de valor, minimizando riesgos y mejorando la experiencia del usuario.

Un hombre de 45 años, vestido con traje y camisa blanca, interactúa con interfaces tecnológicas holográficas azules en una oficina moderna con vista a la ciudad.
El modelo de innovación en operación real transforma también el manejo de la inversión tecnológica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Caso Intelcia Labs: innovación aplicada y resultados medibles

Un ejemplo de este nuevo modelo es Intelcia Labs, desarrollado por Intelcia. La iniciativa permite diseñar, probar y ajustar soluciones tecnológicas en la operación real. Según la compañía, esto ha permitido mejoras de hasta un 20 % en el tiempo medio de operación, así como avances en la resolución de solicitudes y en la calidad del servicio ofrecido al cliente.

Díaz resalta que la clave está en que la innovación parte de problemas detectados en la operación diaria, no de supuestos o escenarios artificiales. Esto permite una adaptación más rápida y una implementación más eficiente, alineando la tecnología directamente con las necesidades del negocio y las expectativas de los usuarios.

Gestión de inversión tecnológica y beneficios para el usuario final

El modelo de innovación en operación real transforma también el manejo de la inversión tecnológica. Las organizaciones abandonan los grandes despliegues inciertos y avanzan hacia esquemas de prueba continua, validando cada solución en condiciones reales antes de escalarla. Este método optimiza los recursos y reduce el riesgo de fracaso.

CEO en traje frente a un grupo de personas y paneles digitales con gráficos y símbolos de IA visibles
Las organizaciones abandonan los grandes despliegues inciertos y avanzan hacia esquemas de prueba continua. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para los usuarios, el cambio se traduce en experiencias más rápidas, precisas y fluidas en servicios como banca, seguros o telecomunicaciones. La disminución de tiempos de espera, la resolución efectiva de solicitudes y la eliminación de fricciones son hoy factores claves en la fidelización del cliente.

Díaz concluye que la tecnología por sí sola no basta si no se integra con la operación y el conocimiento del negocio. Las empresas capaces de unir estos elementos serán las que realmente generen valor y se diferencien en un mercado cada vez más competitivo y exigente.

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