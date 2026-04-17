Por qué las empresas están dejando los pilotos y probando tecnología en la vida real

El avance hacia espacios de innovación conectados directamente con la operación marca un cambio profundo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La transformación digital en empresas de sectores como banca, telecomunicaciones y retail está evolucionando hacia modelos de innovación tecnológica aplicados directamente en la operación real. Esta tendencia responde a la necesidad de mejorar la eficiencia y la experiencia del cliente, integrando la tecnología, los datos y el negocio desde el inicio del desarrollo de soluciones.

El objetivo es cerrar la brecha entre inversión y resultados, asegurando que los avances tecnológicos generen valor inmediato y medible en los procesos cotidianos.

Innovación tecnológica en escenarios reales: el nuevo paradigma empresarial

La presión por optimizar la experiencia del cliente y reducir costos ha llevado a las empresas a modificar sus estrategias de adopción tecnológica. En Colombia, donde el sector BPO representa un aporte significativo al PIB y miles de empleos, la digitalización dejó de ser una opción a largo plazo para convertirse en una exigencia competitiva inmediata.

La presión por optimizar la experiencia del cliente y reducir costos ha llevado a las empresas a modificar sus estrategias de adopción tecnológica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El auge de la inteligencia artificial y la automatización en áreas de atención al cliente evidencia el interés de las compañías en recortar tiempos de respuesta y elevar la eficiencia operativa.

Sin embargo, la desconexión entre los proyectos de innovación y la operación real ha dificultado la obtención de resultados tangibles. El director general de Evoluciona en Intelcia para mercados hispanohablantes, Antonio Díaz, señala que muchas iniciativas tecnológicas han quedado limitadas a entornos controlados, sin lograr escalar a la operación diaria.

Es menester señalar que la prioridad actual es probar soluciones en escenarios reales, medir su impacto y ajustarlas antes de su implementación masiva.

La desconexión entre los proyectos de innovación y la operación real ha dificultado la obtención de resultados tangibles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Modelos integrados: operación, datos y negocio para mayor eficiencia

El avance hacia espacios de innovación conectados directamente con la operación marca un cambio profundo. Este nuevo enfoque implica que áreas de negocio, datos y tecnología trabajen juntas desde la génesis de cada solución.

A diferencia de los modelos tradicionales, que basan sus pruebas en entornos aislados, el desarrollo en escenarios reales permite validar el impacto utilizando información concreta de las interacciones con clientes y hacer ajustes constantes sobre la marcha.

Sectores con alto volumen de contacto con usuarios, como banca, seguros y telecomunicaciones, han experimentado ineficiencias y reprocesos por mantener separadas la innovación y la operación. Las empresas buscan ahora esquemas que reduzcan esa brecha y aceleren la generación de valor, minimizando riesgos y mejorando la experiencia del usuario.

El modelo de innovación en operación real transforma también el manejo de la inversión tecnológica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Caso Intelcia Labs: innovación aplicada y resultados medibles

Un ejemplo de este nuevo modelo es Intelcia Labs, desarrollado por Intelcia. La iniciativa permite diseñar, probar y ajustar soluciones tecnológicas en la operación real. Según la compañía, esto ha permitido mejoras de hasta un 20 % en el tiempo medio de operación, así como avances en la resolución de solicitudes y en la calidad del servicio ofrecido al cliente.

Díaz resalta que la clave está en que la innovación parte de problemas detectados en la operación diaria, no de supuestos o escenarios artificiales. Esto permite una adaptación más rápida y una implementación más eficiente, alineando la tecnología directamente con las necesidades del negocio y las expectativas de los usuarios.

Gestión de inversión tecnológica y beneficios para el usuario final

El modelo de innovación en operación real transforma también el manejo de la inversión tecnológica. Las organizaciones abandonan los grandes despliegues inciertos y avanzan hacia esquemas de prueba continua, validando cada solución en condiciones reales antes de escalarla. Este método optimiza los recursos y reduce el riesgo de fracaso.

Las organizaciones abandonan los grandes despliegues inciertos y avanzan hacia esquemas de prueba continua. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para los usuarios, el cambio se traduce en experiencias más rápidas, precisas y fluidas en servicios como banca, seguros o telecomunicaciones. La disminución de tiempos de espera, la resolución efectiva de solicitudes y la eliminación de fricciones son hoy factores claves en la fidelización del cliente.

Díaz concluye que la tecnología por sí sola no basta si no se integra con la operación y el conocimiento del negocio. Las empresas capaces de unir estos elementos serán las que realmente generen valor y se diferencien en un mercado cada vez más competitivo y exigente.