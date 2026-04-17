El Salvador

Las víctimas por siniestros viales crecen en casi todos los departamentos de El Salvador: van 6.966 casos registrados

Los reportes oficiales advierten que el incremento de accidentes y lesionados es mayor en adultos en edad laboral, mientras que motociclistas y peatones son los más vulnerables según el balance de este año

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Las estadísticas del Observatorio Nacional de Seguridad Vial señalan que la siniestralidad vial ha crecido principalmente por distracción, exceso de velocidad y conducción riesgosa, situando a San Salvador como la zona más afectada (Foto cortesía Comandos de Salvamento Quezaltepeque)
Las estadísticas del Observatorio Nacional de Seguridad Vial señalan que la siniestralidad vial ha crecido principalmente por distracción, exceso de velocidad y conducción riesgosa, situando a San Salvador como la zona más afectada (Foto cortesía Comandos de Salvamento Quezaltepeque)

Aumentan los siniestros viales: El país registró 6.966 accidentes de tránsito entre el 1 de enero y el 15 de abril de 2026, según datos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial del Fondo para la Atención a las Víctimas de Accidentes de Tránsito (FONAT) consultadas este jueves 19. Las cifras, recopiladas con base en información de la Policía Nacional Civil (PNC), muestran un incremento del 20 % respecto al mismo periodo del año anterior.

El balance oficial detalla que en este lapso hubo 4.628 personas lesionadas y 427 fallecidos. El promedio diario de siniestros viales pasó de 55 en 2025 a 66 en 2026. Los lesionados diarios también subieron de 34 a 44, mientras que los fallecidos diarios aumentaron de 3 a 4. Además, se reportaron 632 detenciones por conducción peligrosa, un 3 % más que en el año previo.

Las principales causas identificadas para los accidentes viales fueron la distracción del conductor (1.809 casos), invadir carril (1.473), no guardar distancia reglamentaria (963), no respetar señales de tránsito (889) y la velocidad excesiva (468). En cuanto a los lesionados, las estadísticas apuntan a que invadir carril y la distracción del conductor son los factores más frecuentes, mientras que entre los fallecidos, predominan la distracción del conductor, velocidad excesiva, invadir carril e inexperiencia.

La distribución departamental y el impacto en San Salvador

El análisis departamental muestra que San Salvador (departamento que alberga a la capital del país) es la jurisdicción con mayor número de accidentes y víctimas, acumulando 2.338 siniestros, 1.954 lesionados y 90 fallecidos, seguido por Santa Ana y La Libertad. Las cifras revelan una tendencia al alza en la mayoría de los departamentos.

Vista nocturna de un coche amarillo destrozado en la parte trasera sobre una carretera mojada con escombros. Se observan luces de emergencia rojas y personas en el fondo
La revisión de datos confirma que la conducción imprudente, la invasión de carril y el incumplimiento de normas impulsaron el alza en incidentes y decesos entre usuarios de este medio de transporte. (Comandos de Salvamento Ilopango)

Respecto al tipo de siniestro, las colisiones representaron el 34,66 % de los fallecimientos, seguidas por los atropellos (39,11 %), los choques (14,52 %) y los vuelcos (6,32 %). Entre los usuarios vulnerables, los motociclistas lideran la estadística de víctimas fatales con 173 casos, seguidos por los peatones (167) y los ciclistas (10).

El segmento de motocicletas registró un aumento del 41 % en siniestros respecto al año anterior, con 1.651 accidentes, 1.612 lesionados y 173 fallecidos. Las causas principales en estos casos fueron la distracción del conductor, invadir carril y la velocidad excesiva.

Perfil de las víctimas y persistencia de los factores de riesgo

Los datos divulgados por el Observatorio Nacional de Seguridad Vial muestran que los accidentes viales afectan especialmente a adultos en edad productiva, quienes conforman la mayoría de los fallecidos por colisión, choque y atropello.

La información oficial destaca la persistencia de factores de riesgo como la conducción peligrosa y la falta de respeto a las normas de tránsito, elementos que han sostenido el aumento en la siniestralidad vial durante el primer cuatrimestre de 2026.

San Salvador aparece como el epicentro de los casos reportados mientras motociclistas y peatones ocupan los primeros lugares en víctimas mortales (Foto cortesía Comandos de Salvamento Zacatecoluca)
San Salvador aparece como el epicentro de los casos reportados mientras motociclistas y peatones ocupan los primeros lugares en víctimas mortales (Foto cortesía Comandos de Salvamento Zacatecoluca)

“Sabemos que el 90 % de los siniestros viales se deben a factores humanos, son cosas que podemos prevenir, por eso capacitamos mucho a las personas, tratamos de concientizar, trabajamos en cada uno de los departamentos de nuestro país y coordinamos los Consejos Departamentales de Seguridad Vial, es como tratamos de acercarnos a cada uno de los conductores de nuestro país”, explicó la directora ejecutiva del FONAT, Bessy Guzmán este miércoles en una entrevista radial.

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