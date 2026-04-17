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Estas son las tres nuevas funciones para aprovechar el modo IA en Google Chrome

Google busca mejorar la productividad al permitir organizar y analizar información de manera más eficiente en el navegador

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Modo IA Chrome
Estas funciones ya están disponibles en Estados Unidos y se expandirán próximamente a otros países. (Google)

En las últimas semanas, Google ha acelerado el ritmo de innovación en Chrome con el lanzamiento de nuevas funciones que buscan transformar la experiencia de búsqueda y navegación. A las recientes incorporaciones como la lectura inmersiva y las pestañas verticales, se suma ahora una actualización centrada en el Modo IA, que facilita la búsqueda, gestión de pestañas y el acceso a herramientas creativas.

Las novedades ya están disponibles en Estados Unidos y se espera que lleguen a más países próximamente.

Búsqueda en paralelo

Una de las principales novedades es la función Buscar lado a lado, que permite abrir cualquier página web en una vista paralela junto al Modo IA de Chrome. Esta disposición facilita comparar información, explorar sitios similares y plantear preguntas adicionales sin perder el hilo de la investigación.

Modo IA
Chrome incorpora la función de búsqueda lado a lado para comparar información sin cambiar de pestaña. (Google)

Durante una demostración para la prensa presenciada por CNET, Robby Stein, vicepresidente de producto de Google Search, ejemplificó cómo esta herramienta puede utilizarse para investigar temas complejos, como el entrenamiento de los mecánicos de McLaren en la Fórmula 1. Al utilizar el Modo IA, los usuarios pueden encontrar fácilmente detalles como el récord de parada en boxes de McLaren, accediendo a fuentes relacionadas sin necesidad de cambiar de pestaña o interrumpir la navegación.

Este diseño en paralelo apunta a mejorar la productividad y la eficiencia, especialmente en tareas de análisis comparativo, investigación académica o navegación intensiva.

Búsqueda en pestañas

Otra de las funciones destacadas es la búsqueda en todas las pestañas de Chrome. Ahora, los usuarios pueden seleccionar varias pestañas abiertas, imágenes o archivos —como documentos PDF— y agregarlos a su búsqueda con solo pulsar el botón “+” desde la página de Nueva pestaña o el Modo IA.

Esta integración permite que la inteligencia artificial de Chrome utilice el contenido de las pestañas y archivos seleccionados para ofrecer respuestas personalizadas. Según explicó Mike Torres, vicepresidente de producto de Chrome, esta función resulta especialmente útil para estudiantes que preparan exámenes, ya que pueden incorporar apuntes, diapositivas y materiales de estudio abiertos en Chrome y recibir asistencia basada en ese contexto.

Modo IA
El Modo IA de Chrome permite buscar en varias pestañas y archivos abiertos, facilitando el estudio y la investigación. (Google)

La opción de búsqueda múltiple ya está disponible tanto en la versión de escritorio como en dispositivos móviles, facilitando el manejo de grandes volúmenes de información y potenciando la personalización de las respuestas.

Acceso rápido a herramientas y entrada múltiple

Junto con las mejoras en la búsqueda, Google ha facilitado el acceso a herramientas como Canvas, utilizada para organizar planes, proyectos y guías de estudio, y a un creador de imágenes que permite generar y editar imágenes en segundos en el Modo IA.

Con un solo clic en el nuevo menú de signo más (“+”) en Chrome, los usuarios pueden acceder de manera sencilla a estas plataformas, integrando la creatividad y la productividad en la experiencia de navegación diaria.

Google confirmó haber probado este nuevo sistema antes de su lanzamiento.
La integración de inteligencia artificial en Chrome ofrece respuestas personalizadas usando el contenido de tus pestañas. (Reuters)

Estas actualizaciones refuerzan el compromiso de Google por hacer de Chrome un navegador más inteligente, adaptado a las necesidades actuales de los usuarios. La combinación de inteligencia artificial, búsqueda avanzada y acceso rápido a herramientas marca una evolución en la forma en que las personas interactúan con la web, gestionan información y exploran nuevos contenidos.

Con estas funciones, Chrome se consolida como uno de los navegadores más versátiles, ofreciendo una experiencia más fluida y personalizada en la era digital.

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