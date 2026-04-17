Costarricense asume la vicepresidencia del Foro Permanente de Afrodescendientes de la ONU

Anna Matarrita McCalla asumió la vicepresidencia del Foro Permanente de Afrodescendientes de la ONU en Ginebra. Cortesía: UNFPA Costa Rica

Costa Rica asumió la vicepresidencia del Foro Permanente de Personas Afrodescendientes de la ONU durante el quinto período de sesiones que se realiza en la sede de la Organización de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, entre el 14 y el 17 de abril de 2026.

El nombramiento recayó en la alcaldesa del cantón de Limón, Anna Matarrita McCalla, quien asumió el cargo en una sesión oficial celebrada en el Palacio de las Naciones. Su designación se da en el marco del foro que este año tiene como tema central la expansión de los derechos humanos de las personas afrodescendientes dentro del Segundo Decenio Internacional dedicado a esta población.

En la misma sesión también fueron nombradas otras autoridades del foro, entre ellas Gaynell Curry, de Bahamas, como presidenta, y Pastor Elías Murillo, de Colombia, como relator, en un espacio que reúne a representantes de distintos países para abordar temas relacionados con la igualdad, la no discriminación y el desarrollo de las poblaciones afrodescendientes.

La representación costarricense incluyó además la participación de la joven afrocostarricense Kadry Thomas, quien asistió como representante de las juventudes centroamericanas con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). Su presencia en el foro formó parte de los esfuerzos por incluir a las nuevas generaciones en los espacios de toma de decisiones internacionales.

Kadry Thomas participó como representante de las juventudes afrodescendientes centroamericanas. Cortesía: UNFPA Costa Rica

Durante su intervención, Thomas destacó la importancia de generar más oportunidades para la participación juvenil en políticas públicas vinculadas a las personas afrodescendientes. Asimismo, señaló la necesidad de fortalecer los espacios que permitan visibilizar las demandas de esta población en la región.

El Foro Permanente de Personas Afrodescendientes es un mecanismo consultivo internacional creado por la ONU con el objetivo de promover la inclusión, la justicia y el reconocimiento de los derechos de las personas afrodescendientes en todo el mundo. Entre sus funciones principales se encuentra la coordinación de acciones a nivel global para dar seguimiento a compromisos internacionales como la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial y la Declaración y Programa de Acción de Durban.

Este órgano también busca impulsar políticas públicas, generar recomendaciones y promover la cooperación internacional para reducir las brechas históricas que afectan a estas comunidades, particularmente en temas como educación, salud, desarrollo económico y participación política.

Costa Rica ha tenido un papel relevante en la creación de este foro. El país fue uno de los impulsores de la resolución 75/314 adoptada por la Asamblea General de la ONU en agosto de 2021, la cual dio origen a este espacio como una plataforma consultiva permanente para las personas afrodescendientes.

De acuerdo con Juan Luis Bermúdez Madriz, representante del UNFPA en Costa Rica, este nombramiento reconoce el liderazgo del país en la promoción de una agenda orientada al reconocimiento, la justicia y el desarrollo de las poblaciones afrodescendientes. Además, señaló que estos espacios buscan acelerar la erradicación del racismo y la discriminación, así como impulsar procesos de reparación histórica y nuevos pactos sociales en sociedades diversas.

El nombramiento se realizó durante el quinto período de sesiones del foro, celebrado del 14 al 17 de abril de 2026. Cortesía: UNFPA Costa Rica

El Fondo de Población de las Naciones Unidas es la agencia del sistema de Naciones Unidas especializada en salud sexual y reproductiva. Su labor se enfoca en garantizar que cada embarazo sea deseado, que cada parto sea seguro y que las personas jóvenes puedan desarrollar su máximo potencial. En Costa Rica, esta entidad ha trabajado en la visibilización de la población afrodescendiente, impulsando proyectos relacionados con estadísticas, políticas públicas y reducción de brechas en salud y educación.

Entre sus iniciativas destacan campañas contra el racismo, proyectos enfocados en juventudes afrodescendientes y la organización de eventos internacionales como el Simposio Global para la Reducción de la Brecha en Salud Sexual y Reproductiva de adolescentes y mujeres afrodescendientes realizado en 2025.

La participación de Costa Rica en este foro y su designación en la vicepresidencia refuerzan su papel en los espacios multilaterales donde se discuten políticas de inclusión y derechos humanos. Además, refleja el interés del país en mantener una presencia activa en la agenda internacional relacionada con la equidad y la diversidad.

El desarrollo de este quinto período de sesiones en Ginebra reúne a representantes gubernamentales, expertos, organizaciones internacionales y miembros de la sociedad civil, quienes intercambian experiencias y propuestas orientadas a mejorar las condiciones de vida de las personas afrodescendientes a nivel global.