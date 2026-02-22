​Cementerio Los Ilustres: La “Ciudad de Piedra” donde la historia salvadoreña cobra vida

El cementerio fue fundado en 1849 por Doroteo Vasconcelos como el primer camposanto civil del país, símbolo del proceso laico salvadoreño. (Cortesía: Alcaldía de San Salvador)

​En el corazón de San Salvador, existe un oasis de silencio y mármol que desafía el paso del tiempo. No es solo un camposanto; el Cementerio de Los Ilustres es el archivo nacional más tangible de El Salvador.

Este espacio de 15 manzanas resguarda no solo restos mortales, sino la evolución estética, política y social de una nación que ha aprendido a leer su historia entre epitafios.

​El valor de este sitio radica en la densidad de su “población”. Aquí descansan los hombres y mujeres que trazaron el destino de la región. Si bien nació en el año 1849 como el primer camposanto civil del país, hoy es un archivo de piedra donde reposan personajes de la historia que nacieron o hicieron su vida en esta nación centroamericana, definiendo su destino político, artístico y militar.

​El paladín de la unión y los forjadores del Estado

​Uno de los nombres más destacados es el del general Francisco Morazán. Figura central de la historia regional, fue el presidente de la República Federal de Centroamérica. Tras su fusilamiento en Costa Rica en 1842, sus restos fueron trasladados a El Salvador por deseo propio, expresado en su testamento, al considerar a este país como el más fiel guardián de su ideal unionista.

​Cerca de él descansa el Capitán General Gerardo Barrios. Presidente de la República y reformador, Barrios es recordado por introducir el cultivo del café a gran escala y modernizar las instituciones del Estado.

En el Cementerio Los Ilustres: resguarda el mausoleo de Gerardo Barrios. (Prensa: San Salvador Centro)

​Pioneros y héroes trágicos

​Uno de los monumentos más imponentes y conmovedores es el que resguarda los restos del aviador italiano Enrico Massi. Considerado el fundador de la aviación en El Salvador, Massi llegó al país tras la Primera Guerra Mundial para profesionalizar la aeronáutica.

​Nacido en Italia, fallecía en octubre de 1923 en un trágico accidente durante un vuelo de instrucción en los cielos de Soyapango. Su muerte conmocionó a la sociedad de la época, que lo veía como un héroe de la modernidad.

Enrico Massi, piloto y aviador de origen italiano, fundó la escuela de aviación de El Salvador. (Cortesía: Prensa San salvador Centro)

​En una zona destacada del camposanto reposan los restos de Prudencia Ayala, una mujer que desafió todas las convenciones de su época. Nacida en Sonzacate en 1885, de origen indígena y de formación autodidacta, Prudencia hizo historia en 1930 al intentar inscribirse como candidata a la Presidencia de la República, convirtiéndose en la primera mujer en toda Hispanoamérica en reclamar ese derecho, décadas antes de que se aprobara el sufragio femenino en El Salvador

Arte, letras y musas universales

​En el cementerio de la capital también reposan figuras que elevaron la cultura salvadoreña al plano internacional. Una de las sepulturas más visitadas es la de la poeta Claudia Lars (Margarita del Carmen Brannon Vega). La autora de Tierra de Infancia descansa en un entorno sencillo que contrasta con la suntuosidad de otros panteones, pero que recibe constantes tributos florales de sus lectores.

​A ella se suma el recuerdo de Consuelo de Saint-Exupéry. Aunque la “Rosa” que inspiró la obra universal El Principito y esposa del escritor francés Antoine de Saint-Exupéry falleció en Francia, en Los Ilustres se erige un monumento en su honor. Este espacio vincula simbólicamente a El Salvador con la literatura francesa, recordando el origen salvadoreño de la mujer que cautivó al famoso aviador y escritor.

La arquitectura del Cementerio de Los Ilustres muestra estilos neoclásicos, góticos y barrocos que narran la prosperidad cafetalera del siglo XIX. (Cortesía Alcaldía de San Salvador)

​El auge del necroturismo: Un museo a cielo abierto

​En la última década, el Cementerio de Los Ilustres ha experimentado una transformación en su propósito. Ha pasado de ser un lugar de duelo privado a convertirse en un epicentro de necroturismo o turismo de cementerios. Esta tendencia, apoyada por el Ministerio de Cultura y la Alcaldía de San Salvador, busca poner en valor la riqueza escultórica y la memoria histórica del sitio.

Para el turista, este recorrido no es un acto macabro, sino una inmersión profunda en el ADN de una nación que ha aprendido a leer su pasado entre el silencio de la piedra y el mármol.