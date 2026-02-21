Detención en EE. UU.: Presunto miembro de la MS-13 buscado por homicidio en El Salvador es capturado

Jonathon Josue Ayala Meléndez, identificado por las autoridades como presunto miembro de la MS-13, tras su detención en el condado de Lee, Carolina del Norte (Foto cortesía Qué Pasa Media Network).

El condado de Lee, en Carolina del Norte, Estados Unidos, fue escenario de la detención de Jonathon Josue Ayala Meléndez, un ciudadano de El Salvador identificado como presunto integrante de la MS-13 y buscado por delitos de: secuestro, tráfico de drogas y homicidio o tentativa de homicidio.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, la operación se desarrolló el 18 de febrero de 2026, cuando agentes locales y de la Patrulla de Carreteras de Carolina del Norte respondieron a un accidente automovilístico con heridos en la carretera federal 1, en el sur del condado.

En dicho procedimiento, el hombre proporcionó cinco identidades distintas, lo que llamó la atención de las autoridades. Ante este panorama, el sujeto fue trasladado a la Oficina del Sheriff del condado de Lee, para conocer su verdadera identidad.

Por lo que, las huellas dactilares confirmaron la identidad de Ayala Meléndez, de 30 años, quien tenía órdenes de captura en El Salvador. Tras este hallazgo, la Oficina del Sheriff contactó a la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), cuyos agentes se sumaron a la pesquisa.

Tatuaje en la pierna de Jonathon Josue Ayala Meléndez, presunto miembro de la MS-13, tras su detención en el condado de Lee, Carolina del Norte (Foto cortesía Qué Pasa Media Network).

Poco después, un investigador de la Unidad de Evaluación de Amenazas del Buró Federal de Investigaciones (FBI) solicitó información para coordinar acciones entre agencias federales y autoridades locales.

La búsqueda de Ayala Meléndez se mantenía activa en territorio estadounidense ya que el sujeto es considerado una persona de alta peligrosidad y que su detención se logró a través de la colaboración entre distintas instituciones.

Reconocimiento a la labor policial y situación legal de Ayala Meléndez

El sheriff Brian Estes reconoció el trabajo de los agentes involucrados y destacó: “Quiero aplaudir a los agentes que acudieron de inmediato por su arduo trabajo y por reconocer que algo andaba mal. Su disposición a ir más allá y esforzarse al máximo sacó de las calles a una persona muy peligrosa. Ahora está donde debe estar”.

El jefe policial agradeció la colaboración de la Patrulla de Carreteras de Carolina del Norte, la División de Investigaciones de Seguridad Nacional y el FBI.

Jonathon Josue Ayala Meléndez, esposado tras su detención por las autoridades en el condado de Lee, Carolina del Norte (Foto cortesía Qué Pasa Media Network).

Ayala Meléndez permanece bajo custodia en la Oficina del Sheriff del condado de Lee sin derecho a fianza y enfrenta una orden de detención migratoria dictada por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Por el momento, el presunto pandillero aún no ha sido extraditado a El Salvador, donde será juzgado por sus delitos.

Reuniones de alto nivel refuerzan la cooperación en seguridad entre Estados Unidos y El Salvador

Estados Unidos y El Salvador mantienen una colaboración activa y creciente en materia de seguridad. En los últimos meses, se han realizado reuniones de alto nivel para fortalecer estrategias conjuntas contra el crimen transnacional, la migración irregular y el combate a las pandillas

El día de ayer, la ministra de Relaciones Exteriores de El Salvador, Alexandra Hill, y autoridades estadounidenses destacaron la cooperación en temas clave como la extradición de miembros de la MS-13, el intercambio de información, y la aceptación de deportaciones de personas señaladas por actividades criminales.

El Salvador y Estados Unidos acuerdan reforzar la cooperación en seguridad y migración, según sus cancillerías. (Cortesía: Secretaría de Prensa de la Presidencia)

La secretaria de Seguridad Nacional de EE.UU., Kristi Noem, visitó El Salvador en marzo de 2025 para renovar compromisos sobre seguridad regional, lucha contra el crimen organizado y la protección de fronteras. Durante su visita, recorrió el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) y sostuvo encuentros con el presidente Nayib Bukele y el ministro de Seguridad y Justicia, Gustavo Villatoro.

Los funcionarios estadounidenses agradecen la cooperación salvadoreña en la recepción de vuelos de deportación y resaltaron el modelo de seguridad implementado en ese país.