El Salvador y Costa Rica concentran sus exportaciones en el mercado centroamericano

La información recabada en el informe de la CEPAL señala que las relaciones comerciales de estos países se enfocan prioritariamente en intercambios dentro del istmo, mientras otras naciones buscan mercados internacionales fuera de la zona

En el caso de El Salvador, el 50.9% de su comercio exterior corresponde a ventas dentro de Centroamérica, lo que le posiciona como el segundo país con mayor participación intrarregional. (Foto: Shutterstock)

El Salvador y Costa Rica concentran más de la mitad de sus exportaciones en mercados de Centroamérica, situándose como los países más integrados comercialmente en el bloque, de acuerdo con el Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe elaborado por la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe).

Esta dinámica fortalece las cadenas productivas internas y consolida la región como una de las áreas con redes comerciales más activas de América Latina. La tendencia revela dos modelos económicos dentro del istmo: aquellos países cuya economía depende principalmente del intercambio intrarregional y otros enfocados en mercados globales, como es el caso de Panamá, cuya participación comercial dentro del bloque es considerablemente menor.

El informe de la CEPAL, sustentado en datos de la base global de comercio de la ONU, el sistema UN Comtrade, detalla que Costa Rica canaliza 60.1% de sus exportaciones hacia socios centroamericanos, cifra que supera holgadamente al resto de naciones de la región. Este desempeño sitúa al país a la cabeza de la integración centroamericana gracias a su fuerte dependencia de los mercados cercanos.

En el caso de El Salvador, 50.9% de su comercio exterior corresponde a ventas dentro de Centroamérica, lo que le posiciona como el segundo país con mayor participación intrarregional. Por su parte, Guatemala se consolida como otro actor relevante, con 41.4% de sus exportaciones volcadas en mercados vecinos, reforzando su papel como motor comercial de la zona.

En los últimos años, esta diferencia de integración se ha profundizado. La brecha existente entre Costa Rica y Panamá supera los 40 puntos porcentuales, lo que evidencia estrategias económicas divergentes. Mientras algunos países buscan apalancar su desarrollo en la relación con los socios cercanos, otros se proyectan con mayor énfasis hacia el mercado internacional fuera del istmo.

Una vista de drones muestra contenedores de carga en el puerto de Acajutla en Sonsonate, el Salvador. REUTERS/José cabezas

Desempeño de otros países centroamericanos

Nicaragua, de acuerdo con el informe, presenta un nivel elevado de orientación regional, con 40.9% de sus exportaciones dirigidas al entorno centroamericano. Honduras, en tanto, registra 32.0%, situándose en un punto intermedio dentro del ranking, pero manteniendo un peso significativo en el intercambio dentro del área.

Belice, aunque con menor proporción, figura con 28.8% de exportaciones regionales, lo que indica que mantiene una conexión comercial menor respecto a los países que integran formalmente el Mercado Común Centroamericano.

En la base del listado regional, Panamá aparece con solo 18.1% de ventas hacia socios del istmo, distancia que ilustra el perfil más globalizado de su economía, orientado al comercio fuera de las fronteras centroamericanas.

El anuario de la CEPAL considera tanto el porcentaje de exportaciones como el de importaciones realizadas dentro de la región, lo que permite dimensionar el grado de dependencia y apertura de los distintos países del istmo respecto a sus propios vecinos.

Las diferencias en los porcentajes ponen de manifiesto los retos y oportunidades de la integración regional. Mientras algunos países fortalecen los lazos comerciales internos, otros optan por incrementar su proyección hacia mercados globales, generando así una dinámica económica de dos velocidades en Centroamérica.

Generación limpia gana terreno mientras

El gobierno entrega 426 escrituras

Guatemala se prepara para simulacro

Caja Costarricense de Seguro Social

Arajet impulsa la apertura de

Cómo limitar Meta AI en

La última batalla de Eric

Un escuadrón secreto de Putin

