Pueblos indígenas en Honduras alertan por estado crítico de la Reserva del Río Plátano

Representantes de pueblos Miskitu, Tawahka, Pech y Garífuna exigen acciones urgentes para proteger sus territorios ancestrales. (Foto: CONADEH)

Autoridades indígenas de diversos pueblos originarios levantaron la voz ante lo que califican como una crisis ambiental sin precedentes en la Reserva de la Biósfera del Río Plátano, uno de los principales pulmones naturales de Honduras.

Representantes de las comunidades Miskitu, Tawahka, Pech y Garífuna del departamento de Gracias a Dios denunciaron el deterioro acelerado del ecosistema y solicitaron medidas urgentes para frenar su degradación.

El pronunciamiento se realizó en el marco de un encuentro convocado en las instalaciones del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), donde participaron autoridades indígenas, representantes del gobierno central y diversas instituciones vinculadas a la protección ambiental y los derechos humanos.

La reunión tuvo como objetivo principal articular acciones conjuntas que permitan enfrentar la grave situación que atraviesa esta área protegida.

Según explicó el coordinador de la Defensoría de Pueblos Indígenas y Afro hondureños del CONADEH, Frank Cruz, la preocupación de las comunidades surge a partir de un diagnóstico comunitario que evidencia el deterioro progresivo de la reserva.

Este análisis fue presentado durante el “Diálogo Intercultural Pueblos Indígenas y Gobierno Central – Ministerios Afines”, desarrollado en la antigua Casa Presidencial.

El funcionario Frank Cruz destacó la necesidad de reconocer la autonomía territorial indígena. (Foto: Destacada)

De acuerdo con Cruz, las comunidades coinciden en que la salud del ecosistema ha sido gravemente afectada por factores externos, entre ellos la deforestación ilegal, la expansión de actividades ilícitas, la invasión de tierras y la falta de control efectivo en el territorio.

Estas problemáticas han debilitado la capacidad de regeneración natural del bosque, poniendo en riesgo no solo la biodiversidad, sino también la supervivencia cultural de los pueblos que habitan la zona.

“La situación ha llegado a un punto crítico. No se trata únicamente de implementar más vigilancia o planes técnicos, sino de reconocer de manera efectiva la autonomía de los pueblos indígenas sobre sus territorios ancestrales”, señalaron líderes comunitarios durante el encuentro.

En ese sentido, insistieron en que cualquier estrategia de conservación debe incluir la participación activa de las comunidades locales, quienes históricamente han sido guardianes del bosque.

Como resultado del diálogo, las autoridades indígenas elaboraron un documento denominado “Posicionamiento Político de las Autoridades Territoriales Indígenas de La Muskitia, ante la Destrucción de la Reserva del Hombre y la Biósfera del Río Plátano”.

Este pronunciamiento será remitido al Poder Ejecutivo con el fin de exigir respuestas concretas y acciones inmediatas que permitan detener el deterioro ambiental.

El documento plantea la necesidad de establecer una ruta de acción integral que incluya medidas de protección ambiental, fortalecimiento institucional y reconocimiento de los derechos territoriales indígenas.

Asimismo, propone mecanismos de seguimiento que garanticen el cumplimiento de los compromisos asumidos por las autoridades.

Comunidades señalan que la tala ilegal y la expansión agrícola aceleran la destrucción del bosque. (Foto: CONADEH)

El evento también contó con la participación de la diputada por el departamento de Gracias a Dios y vicepresidenta primera del Congreso Nacional de Honduras, Erika Urtecho, así como representantes de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), el Instituto de Conservación Forestal, las Fuerzas Armadas y la Fiscalía Especial de Protección a las Etnias y Patrimonio Cultural, entre otras entidades.

Durante la jornada, se reconoció que la Reserva del Río Plátano enfrenta presiones crecientes que amenazan su estatus como área protegida.

Este territorio, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, alberga una riqueza biológica invaluable, incluyendo especies endémicas y ecosistemas únicos en la región mesoamericana.

No obstante, los líderes indígenas advirtieron que la falta de coordinación institucional y la débil presencia del Estado han permitido el avance de actividades que degradan el entorno natural. En particular, señalaron la expansión de la frontera agrícola y ganadera, así como la tala ilegal, como factores determinantes en la pérdida de cobertura forestal.

Otro de los puntos centrales del debate fue la necesidad de fortalecer los mecanismos de gobernanza territorial.

Las comunidades indígenas sostienen que la protección efectiva de la reserva solo será posible si se garantiza el respeto a sus sistemas de organización y se les otorga un rol protagónico en la toma de decisiones.