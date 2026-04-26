El gobierno de República Dominicana entrega carretera tras 50 años de espera

El presidente Luis Abinader inaugura la carretera Tavera-Jarabacoa en La Vega, una infraestructura clave para la conectividad y el desarrollo regional, construida por Egehid. (Presidencia de República Dominicana)

La inauguración de la carretera Tavera–Jarabacoa representa un avance en la conectividad de la zona montañosa de La Vega tras cinco décadas de espera, permitiendo que miles de habitantes de comunidades hasta ahora rezagadas accedan a mejores condiciones de desarrollo y movilidad. Considerada por el presidente Luis Abinader como una de las intervenciones viales de mayor impacto en La Sierra, la obra fue puesta en marcha este sábado por el mandatario y ejecutada por la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (Egehid), en el marco de un plan integral dirigido a cerrar brechas y ampliar la red de infraestructuras en la región, informó la Presidencia de República Dominicana.

El gobierno destacó que por primera vez en la historia, pueblos de La Sierra contarán con una conexión interna que facilitará el tránsito y el acceso, beneficiando a comunidades como Alto del Aguacate, Loma Firme, Rancho de la Vaca, Jagua Gorda, La Llanada y El Añil.

El nuevo tramo tiene una extensión de 8,3 kilómetros y conecta el distrito municipal de Tavera con el municipio de Jarabacoa, zonas montañosas próximas a la presa de Tavera. El trayecto completo podrá efectuarse en “aproximadamente 40 minutos”, una reducción significativa en los tiempos de desplazamiento que responde a una demanda largamente insatisfecha de los habitantes del norte del país, indica el comunicado oficial.

Abinader destacó que la construcción simultánea de vías en La Vega, Santiago y Santiago Rodríguez marca un cambio sin precedentes en la gestión de obras viales de la región, atendiendo necesidades prioritarias que no habían sido abordadas de manera coordinada. El impacto directo en la vida de la población, según sus palabras, constituye un eje central de la política pública: “Estas carreteras van a impulsar el desarrollo de esta comunidad productiva, de gente buena y emprendedora”, afirmó el jefe de Estado durante el acto, reiterando su compromiso con el progreso y el acceso equitativo a la infraestructura básica.

El presidente Luis Abinader inauguró este sábado la carretera Tavera-Jarabacoa en La Vega, una infraestructura clave para la conectividad y el desarrollo regional, construida por Egehid. (Foto: Cortesía de la Presidencia de República Dominicana)

Inversiones viales recientes marcaron el desarrollo integral de La Sierra

La intervención en el distrito municipal de Tavera no se limita a la nueva carretera principal. Durante la inauguración, Abinader anunció la entrega de la reconstrucción de la carretera La Gina–Conuco Viejo–El Jobo, de 1,88 kilómetros, y del tramo La Gina–Cementerio de Gina Hueca, de 0,86 kilómetros, también en Tavera.

El mandatario precisó que se encuentran en marcha otros proyectos, como la carretera turística que bordeará el lago de Tavera —actualmente en fase de planificación para licitación— y la construcción de un palacio municipal para fortalecer la institucionalidad local.

La infraestructura inaugurada fue ejecutada por Egehid, incluyendo excavación de taludes, ampliación de la calzada, tratamiento de la subrasante, creación de cunetas y construcción de aceras y accesos, así como señalización vertical y horizontal y barandas metálicas para garantizar la seguridad vial.

Egehid, según enfatizó su administrador general Rafael Salazar al medio Presidencia de la República Dominicana, desarrolló obras adicionales en provincias como Santiago Rodríguez, San Cristóbal, San Juan y Sánchez Ramírez bajo un mismo enfoque: “A cerrar brechas históricas y llevar desarrollo a las comunidades más apartadas del país”.

La reacción de autoridades locales y residentes del distrito de Tavera evidenció el alcance de la nueva carretera. La gobernadora de La Vega, Luisa Jiménez, agradeció la inversión y la atención brindada a comunidades tradicionalmente marginadas por su ubicación geográfica. Jiménez subrayó el efecto de estas obras sobre la inclusión y el fortalecimiento del sentido de pertenencia nacional al afirmar: “Estas intervenciones fortalecen la conectividad y generan oportunidades que impactan directamente en la calidad de vida de la gente”.

La entrega de la carretera se suma a otros proyectos de integración regional, como la vía de Villa Riva, consolidando el avance territorial del país. (Cortesía: Presidencia de República Dominicana)

La conexión vial reduce el aislamiento y potencia la economía regional

Cincuenta años de espera marcan el trasfondo social de las comunidades beneficiadas. La profesora Kenia Bidó, portavoz de los vecinos de Tavera, señaló: “Nunca antes ningún gobierno había impactado de manera tan directa a estas localidades”. La obra, aseguró, constituye un ejemplo de cumplimiento de promesas y transformación tangible en un entorno que, hasta el presente, permanecía fuera de los grandes ejes del desarrollo nacional, dice en el comunicado de la Presidencia.

El presidente Abinader resaltó el significado personal de la inauguración por sus propios vínculos familiares con la zona: su abuela nació en Jagua Gorda y su abuelo en Sabana Iglesia, dos localidades asociadas al proyecto vial. Durante el acto dedicado a la comunidad local, expresó: “Que Dios bendiga al distrito municipal de Tavera, a su gente y a toda la población de La Sierra”.

Las características técnicas del proyecto subrayan la voluntad institucional de terminar con el aislamiento de las comunidades de alta montaña, facilitando el traslado de personas, productos agrícolas y bienes a los principales centros urbanos. Según la administración de Egehid, estas obras representan “la visión de un gobierno que planifica, ejecuta y cumple, llevando soluciones reales a comunidades que durante décadas esperaron ser atendidas”.

Estuvieron presentes en el acto figuras como el senador Ramón Rogelio Genao; el alcalde de Tavera, Marino Abreu; el alcalde de Jarabacoa, José Antonio Abreu; el alcalde de Buena Vista, Stanley Ureña, y el diputado Rogelio Alfonso Genao. La asistencia institucional evidencia el carácter de la obra para el desarrollo regional y nacional.