Panamá

Panamá condena el ataque en Colombia y pide apoyo internacional

La Cancillería panameña expresó respaldo a la población colombiana tras el atentado en la Vía Panamericana, al tiempo que instó a la cooperación internacional en la búsqueda de justicia y seguridad en la región

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Un integrante de la Policía de Colombia observa un vehículo afectado por una explosión este 24 de abril de 2026, en inmediaciones del batallón de la Tercera Brigada del Ejército en Cali (Colombia). EFE/ Ernesto Guzman Jr
Un integrante de la Policía de Colombia observa un vehículo afectado por una explosión este 24 de abril de 2026, en inmediaciones del batallón de la Tercera Brigada del Ejército en Cali (Colombia). EFE/ Ernesto Guzman Jr

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá emitió este sábado un comunicado en el que expresó su firme rechazo a todo acto de violencia tras los atentados ocurridos en Colombia, que han dejado al menos 14 muertos y más de 38 heridos, y manifestó su solidaridad con el pueblo colombiano y las familias de las víctimas. El mensaje del gobierno panameño se conoció luego de uno de los ataques perpetrados con un cilindro bomba en la Vía Panamericana, una de las principales rutas del sur colombiano, en medio de un aumento de las acciones violentas atribuidas a disidencias armadas.

El comunicado, citado por EFE, reafirmó la confianza de Panamá en que las autoridades podrán esclarecer los hechos y garantizar que los responsables sean llevados ante la justicia. Remarcó igualmente el firme rechazo a todo acto de violencia que atente contra la vida y la seguridad de los ciudadanos y subrayó la importancia de la cooperación internacional para combatir la violencia y proteger a la población civil.

Panamá reiteró: “la justicia alcanzará a los culpables” e hizo un llamado a la comunidad internacional a respaldar los esfuerzos de Colombia para restablecer la seguridad y el orden en las zonas afectadas por la presencia de grupos armados ilegales.

El atentado en El Túnel, Cajibío, Cauca, dejó más de 20 personas heridas. La red hospitalaria está al límite - crédito @OctavioGuzmanGu/X
El atentado en El Túnel, Cajibío, Cauca, dejó más de 20 personas heridas. La red hospitalaria está al límite - crédito @OctavioGuzmanGu/X

El ataque se produjo cuando un artefacto explosivo fue detonado al paso de varios vehículos civiles en la Vía Panamericana, causando la muerte de varias personas y múltiples lesiones a otras. La acción fue ejecutada, según informaron las autoridades, por la columna Jaime Martínez, una de las principales facciones del Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de la antigua guerrilla de las FARC, comandada por Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco. El gobierno colombiano mantiene una recompensa superior a USD 1 millón por información que conduzca a la captura de Vera.

Ataque en la Vía Panamericana: contexto y responsables

La columna Jaime Martínez ya había protagonizado dos ataques previos a batallones militares en la zona, lo que fue interpretado por las autoridades como una muestra de la intensificación de la violencia en el suroeste colombiano. Según reportó EFE, el EMC ha incrementado su actividad en la región, lo que ha generado alarma entre los habitantes y ha obligado a reforzar los dispositivos de seguridad y emergencia.

Incendian camiones en vías del Cauca: denuncian que hombres armados interceptaron los vehículos - crédito @AlvaroUribeVel/X
Incendian camiones en vías del Cauca: denuncian que hombres armados interceptaron los vehículos - crédito @AlvaroUribeVel/X

Respuesta regional y panorama de seguridad

El comunicado panameño fue respaldado por diversos sectores diplomáticos y replicado por medios regionales, reflejando la preocupación compartida por la estabilidad en la frontera sur de Colombia. Panamá reiteró su condena a los atentados y su solidaridad con el gobierno y el pueblo colombiano, insistiendo en la observancia del derecho internacional humanitario y la prioridad de garantizar la vida y los derechos de los civiles.

Las investigaciones sobre el atentado continúan, mientras organismos de socorro y fuerzas de seguridad trabajan en la atención de las víctimas y en el restablecimiento de la movilidad en la Vía Panamericana. El gobierno colombiano reafirmó su compromiso con la persecución de los responsables, mientras la comunidad internacional observa el desarrollo de los acontecimientos y las respuestas de las autoridades frente a esta nueva oleada de violencia.

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