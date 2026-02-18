El Salvador

La Asamblea aprueba financiamiento de $75 millones para el programa Doctor SV en El Salvador

La reciente autorización permitirá ampliar la adquisición de equipamiento, digitalizar expedientes médicos y modernizar la red de telemedicina, además de garantizar la distribución gratuita de medicamentos mediante unidades móviles.

La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó, con 57 votos a favor y uno en contra, una asignación presupuestaria de $75 millones destinada a fortalecer el programa Doctor SV, un proyecto del Gobierno orientado a mejorar el acceso y la calidad de los servicios de salud para la población salvadoreña.

La votación, que tuvo lugar durante la sesión plenaria de este día, representó un respaldo a las políticas de modernización del sistema sanitario nacional. Los fondos aprobados serán destinados a la adquisición de equipos médicos, la ampliación de la cobertura de consultas domiciliarias, la contratación de nuevos profesionales de la salud y la implementación de herramientas tecnológicas que permitirán una gestión más eficiente y oportuna de los servicios.

El programa Doctor SV es una de las apuestas más relevantes del Ministerio de Salud durante la administración del presidente Nayib Bukele. Su objetivo principal es llevar servicios médicos integrales a las comunidades más vulnerables y con menos recursos, priorizando las zonas rurales y urbanas donde históricamente el acceso a la salud pública ha sido limitado.

El programa incluye la atención médica domiciliaria, telemedicina, servicios de laboratorio móvil y la distribución gratuita de medicamentos, mediante brigadas médicas y unidades móviles equipadas con tecnología avanzada. Desde su implementación, el programa ha beneficiado a miles de salvadoreños, permitiendo la atención para pacientes con enfermedades crónicas, adultos mayores, personas con discapacidad y población infantil. Diariamente se brindan 30 mil consultas a través de la plataforma y se prevé que alcance a la totalidad de la población salvadoreña.

Detalle del financiamiento aprobado

Los $75 millones aprobados provienen, en parte, de un préstamo gestionado por el gobierno de El Salvador con organismos multilaterales y también de fondos propios del Ministerio de Hacienda. El desglose de la asignación establece que más del 40% será invertido en la compra de unidades móviles y equipos médicos; un 25% en la digitalización de los expedientes clínicos y modernización de la red de telemedicina; y el restante 35% en capacitación de personal médico, contratación de nuevos doctores y distribución de medicinas.

El ministro de Salud, Francisco Alabi, ha afirmado que “este refuerzo financiero permitirá duplicar el alcance de Doctor SV y atender a miles de salvadoreños que antes no tenían acceso a consultas médicas de calidad".

Reacciones y expectativas

La iniciativa gozó del respaldo de diputados oficialistas, quienes coincidieron en la necesidad de fortalecer el sistema de salud tras los efectos de la pandemia de COVID-19. Sectores críticos han pedido que la ejecución de los fondos sea transparente y que se presenten informes periódicos sobre el uso de los recursos.

Durante la sesión plenaria, la diputada de Nuevas Ideas, Dania González, señaló que esta es “una gran inversión al proyecto de telemedicina del presidente Bukele”. Recordó que desde el 2023, la Asamblea Legislativa apoyó este programa “tan ambicioso que hoy cuenta con excelentes resultados”.

El año pasado, en febrero 2025, esta misma Asamblea dio sus votos para el proyecto de inteligencia artificial, instrumento que también ha sido clave para esta iniciativa que ahora beneficia a más de cuatro millones de salvadoreños con acceso a telemedicina y servicios de salud totalmente gratis”, afirmó.

La aplicación móvil se puede descargar desde cualquier dispositivo Android o iPhone, que funciona en todo momento y desde cualquier punto del país.

En las primeras dos semanas del lanzamiento de la plataforma se registraron 2,000 descargas, según las autoridades salvadoreñas.

“Hay más de 1,400 doctores detrás de la pantalla atendiendo estas consultas”, recordó la diputada, quien destacó el éxito que ha tenido la aplicación.

Temas Relacionados

Doctor SVEl SalvadorAsamblea LegislativaMinisterio de SaludInversión SanitariaTelemedicina

