El Salvador

Confianza empresarial en la MYPE de El Salvador creció por liderazgo femenino y dinamismo comercial en 2025

Cifras recientes revelan un clima de negocios en plena transformación, con nuevos retos y señales de avance en regularización y competitividad empresarial en distintos territorios

Un informe del Observatorio MYPE
Un informe del Observatorio MYPE de la Escuela LID de Fusai revela que la principal función del ahorro entre estos negocios es servir como respaldo ante emergencias y dificultades en lugar de financiar expansión comercial (Foto Cortesía CONAMYPE)

El sector de la micro y pequeña empresa (MYPE) en El Salvador concluyó 2025 con un ambiente de confianza empresarial que alcanzó su nivel más alto desde 2020, según el informe presentado por el Observatorio MYPE de FUSAI.

El índice de Confianza Empresarial se fijó en 108.8 puntos al cierre del cuarto trimestre, estableciendo el segundo semestre de 2025 como el periodo de mejor desempeño desde el inicio de los registros trimestrales hace cinco años.

De acuerdo con el informe, citado por observatoriomype.org.sv, el optimismo empresarial se atribuye principalmente a una mejora sustancial en la situación actual de los negocios.

Al finalizar el año, 46 de cada 100 empresarios consideraron favorable la situación de sus empresas, mientras que solo 10 de cada 100 la calificaron como desfavorable.

Esta percepción positiva permitió que el indicador de situación actual superara los promedios históricos, consolidando un ambiente de estabilidad que comenzó a notarse con fuerza desde el tercer trimestre.

Comercio y liderazgo femenino, ejes del dinamismo

La radiografía sectorial muestra que la fuerza emprendedora mantiene un claro predominio femenino. El 53.1% de las unidades productivas están lideradas por mujeres, según la encuesta realizada a 1,257 empresarios distribuidos en todo el territorio nacional. En cuanto a la actividad económica, el comercio representa el 53% de la muestra, seguido por servicios (20%), transporte (13%), producción (9%) y agropecuario (5%).

El estudio detalla que el levantamiento de encuestas se realizó durante la segunda y tercera semana de enero de 2026, abarcando tanto zonas urbanas como rurales.

Además, se observa una distribución diversa en el perfil de las empresas, donde las de subsistencia conforman el 38%, mientras las pequeñas empresas, que muestran mayores niveles de cumplimiento legal y tributario, representan el 7%.

La formalización avanza, pero persisten
La formalización avanza, pero persisten dificultades financieras y de competencia. Las expectativas para el inicio de año se mantienen firmes, con una mayoría que anticipa mejores oportunidades para el sector (Foto captura de pantalla de la presentación oficial de Observatorio MYPE)

Competencia y costos, principales retos estructurales

Pese al entorno favorable, el informe destaca la presencia de desafíos estructurales. La competencia creciente se posiciona como la principal dificultad para el 48% de los empresarios, impulsada sobre todo por la apertura de nuevos negocios en zonas ya saturadas.

La escasez de mercadería afecta al 15% de los encuestados, atribuida principalmente a incrementos en los precios de insumos y a la dependencia de proveedores que experimentan desabastecimiento.

En el ámbito financiero, aunque las trabas han disminuido respecto a años anteriores, la reducción de ingresos y los gastos imprevistos permanecen como principales obstáculos para el 31% del sector. Este escenario obliga a las MYPE a replantear estrategias de gestión y abastecimiento para mantener su competitividad.

Formalización y perspectivas para 2026

Un aspecto relevante en el análisis del Observatorio MYPE de FUSAI es la tendencia hacia la formalización empresarial. El porcentaje de empresas no registradas bajó a 74,1% en el último trimestre, mientras que aquellas inscritas en IVA y Renta subieron a 17,6%. Por segmentos, las pequeñas empresas exhiben los mayores avances en cumplimiento legal.

Un informe revela cifras inéditas
Un informe revela cifras inéditas de participación femenina y dinamismo en el comercio nacional. El entorno favorable contrasta con los obstáculos en abastecimiento y la irrupción de nuevos actores (Foto Cortesía CONAMYPE)

Las perspectivas para el primer trimestre de 2026 refuerzan el optimismo del sector. El 64% de los empresarios consultados espera un comportamiento favorable en sus negocios, frente a solo un 6% que proyecta retrocesos.

Según el documento del Observatorio, este balance anticipa un inicio de año con bases sólidas para el crecimiento y una mayor capacidad de adaptación ante los retos del mercado.

El informe trimestral fue elaborado siguiendo la metodología del Instituto de Estadísticas de España y las recomendaciones de la OCDE y la Unión Europea para encuestas de expectativas empresariales, según informó el Observatorio MYPE.

