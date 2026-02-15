El Salvador

Óscar Olivares impone nuevo récord con el mural de tapas plásticas recicladas más alto en San Salvador

El artista venezolano sorprendió a San Salvador con una obra monumental de trece metros, inspirada en una icónica Gioconda local, que mezcla arte, reciclaje y participación de la comunidad salvadoreña

Óscar Olivares lidera en Zacamil
Óscar Olivares lidera en Zacamil el mural de tapas recicladas más alto del mundo con trece metros de altura. Foto cortesía Óscar Olivares

La iniciativa liderada por el artista plástico venezolano óscar Olivares ha situado a la colonia Zacamil en San Salvador como escenario de un ambicioso mural construido con más de 100 mil tapas recicladas. La obra, que alcanzó una altura de trece metros, marcó un récord sin precedentes y concentró la atención por su enfoque colaborativo.

Olivares comunicó en sus redes sociales los detalles del proyecto: “Amigos, estamos trabajando un gran mural con más de cien mil tapas reutilizadas en El Salvador. Con más de trece metros de altura, este será el mural de tapas más alto del mundo y una obra única en el país, que representa a una Gioconda salvadoreña“. La pieza, dirigida artísticamente por Olivares, incorporó una figura femenina con vestimenta tradicional que, según el autor, refleja la diversidad e identidad cultural de la región. ”¿Quién es ella específicamente? La verdad es que podría ser cualquier mujer, porque el renacimiento de El Salvador y de Latinoamérica está en cada ciudadano común", precisó el artista venezolano en su publicación.

La obra artística en San
La obra artística en San Salvador utiliza más de 100 mil tapas plásticas recolectadas por la comunidad y recicladores locales. Foto cortesía Óscar Olivares

La realización del mural se sustentó en una estrategia de colaboración entre actores locales y organizaciones internacionales. Olivares reconoció el respaldo recibido al indicar: "Gracias a la labor de Custom Made Stories Foundation y Full Painting, quienes me han apoyado para llegar a San Salvador y tener el honor de ser parte de esta transformación con cientos de miles de tapas que cobran una nueva vida en esta obra“. Enfatizó la magnitud del esfuerzo colectivo: ”Recolectadas no solo por la comunidad de Zacamil, sino por muchos recicladores junto a la Asociación Nacional de Recolectores y Recicladores de El Salvador (ASONARES). Es una obra de arte producto de un trabajo en equipo y en comunidad realmente fascinante“.

Ubicada sobre uno de los edificios de Zacamil, la pieza formó parte de un proyecto que ha convocado a creadores tanto nacionales como internacionales a regenerar los espacios de la zona a través de intervenciones artísticas. Olivares calificó a la comunidad como un “enorme museo abierto”, referencia directa al crecimiento del movimiento muralista en el área: “Esta colonia Zacamil… se está convirtiendo en un enorme museo abierto, con algunos de los muralistas más destacados del país y del mundo”.

Descubre cómo la colonia Zacamil se transforma en un museo abierto con este impresionante mural de 13 metros de altura, un símbolo de renacimiento y trabajo en equipo.

Técnica y trayectoria internacional

El mural representa el número 46 en la carrera de Olivares, quien se consolidó como referente mundial en la utilización artística de tapas de plástico. Su método, aplicado en países como Venezuela, México, Arabia Saudita, Francia, Aruba, Panamá e Italia, permitió reutilizar aproximadamente dos millones de piezas plásticas, según cifras difundidas por el propio artista. En Venezuela, Olivares ejecutó el mural que ostenta el récord mundial en superficie y volumen, en la localidad de Guatire, con más de 400,000 tapas ensambladas.

Óscar Olivares ha reutilizado más
Óscar Olivares ha reutilizado más de dos millones de tapas plásticas en murales realizados en América, Europa y Asia. Foto cortesía Óscar Olivares

Reconocimientos y visibilidad latinoamericana

Olivares ha sido distinguido con el Premio Iberoamericano de Emprendimiento Online en 2015, el Premio Mara de Oro en 2017 y el Mara de Platino en 2022, según su propio historial profesional.

Sobre el sentido de la obra en Zacamil, el artista puntualizó: "Este mural se encuentra en la colonia Zacamil, una comunidad que ha tenido una enorme transformación en los últimos años“. Explicó que la imagen central es una reinterpretación regional de la Mona Lisa: ”La imagen representa una versión latinoamericana de la Mona Lisa, creada para reflejar el renacimiento que está viviendo El Salvador“.

El proceso de montaje, aún en etapa final, logró integrar a vecinos, recicladores y colectivos ambientales. Olivares concluyó: "Todavía nos faltan pocos días para terminarla, pero coméntanos qué te parece hasta ahora“.

Temas Relacionados

Óscar OlivaresSan SalvadorArte RecicladoMuralismo LatinoamericanoEl SalvadorReciclaje

