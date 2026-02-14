La historia detrás de la familia que vendía verduras y perdió la vida en el incendio de San Salvador

Tres víctimas del incendio en el Centro Histórico de San Salvador eran originarias de Nahuizalco y buscaban mejores oportunidades laborales en la capital.(Cortesía: Secretaría de Prensa)

La madrugada del viernes 13 de febrero no fue una más en el corazón de San Salvador. A las 3:58 a.m. (hora local), cuando la ciudad capital de El Salvador apenas comenzaba a despertarse para otra jornada de comercio, el fuego devoró todo a su paso en la 8.ª Calle Oriente.

Entre el estruendo del siniestro, catalogado por Cuerpo de Bomberos como nivel 3 por su magnitud estructural, se consumieron varios negocios y mesones, también los anhelos de una familia que había llegado a la capital buscando un mejor porvenir, según los reportes publicados por el periódico El Diario de Hoy.

De las montañas a la capital por un nuevo comienzo

Miguel Antonio Catalán y Mariela Hardee Zacapa Hernández, ambos de 35 años, eran originarios del distrito de Nahuizalco, en Sonsonate Norte.

De acuerdo con la información recabada por varios medios locales, hace apenas un mes la pareja tomó una decisión valiente y difícil: dejar su hogar en el cantón El Carrizal para probar suerte en la capital salvadoreña.

En su natal Nahuizalco, ella se dedicaba al oficio de estilista, mientras él recorría las calles como vendedor ambulante, comercializando diversos artículos como focos y bocinas.

Con la esperanza puesta en la venta de verduras y motivados por la posibilidad de obtener mejores ganancias en su nuevo negocio, la pareja se instaló en una de las antiguas edificaciones del Centro Histórico junto a su pequeña hija, Alejandra, de tan solo 5 años.

No sabían que el destino les tenía reservada una prueba imposible de superar en el mismo sector donde pretendían prosperar.

La incertidumbre de un adiós abrupto

Los cuerpos de Mariela y la pequeña Alejandra regresaron a su tierra la noche del viernes, pero el regreso fue el que nadie quería presenciar. José Antonio Zacapa, padre de Mariela, es ahora el rostro de un dolor que busca respuestas en medio de la ceniza.

En declaraciones brindadas a El Diario de Hoy, relata las dudas que le quitan el sueño: “No sabemos qué sucedió en ese momento, nos han dicho muchas cosas del hecho, no sé si creer o no, entre ellas es que la puerta de la calle la tenían con llave; otra, que por querer sacar su ropita, a ellos los encerró el fuego, ya ni sé qué pensar. Sólo Dios sabe cómo fue”.

El incendio en San Salvador dejó un saldo fatal de 5 fallecidos. (Cortesía: protección Civil)

El incendio, que requirió el esfuerzo de varios equipos de socorro, dejó un rastro de destrucción, pero la pérdida más profunda es la humana. Mariela no solo se fue junto a su hija menor; también dejó en la orfandad a dos adolescentes de 13 y 15 años, quienes ahora enfrentan un futuro sin la guía de su madre.

El regreso a Nahuizalco

Mientras la Fiscalía de El Salvador (FGR) y el Instituto de Medicina Legal avanzan en los protocolos, la comunidad de Nahuizalco se ha volcado a apoyar a los deudos. Los restos de madre e hija están siendo velados en la calidez de su comunidad rural, lejos del concreto y el humo de la capital.

Por otro lado, el cuerpo de Miguel Antonio Catalán permanecía bajo custodia de las autoridades a la espera de que allegados se presentaran para su entrega, completando así el cuadro de una tragedia que desmembró a esta familia.

Las víctimas del incendio residían en estructuras vulnerables, una situación común entre quienes migran del campo a la ciudad en El Salvador. (Cortesía: Redes sociales)

El sepelio está programado para este sábado a las 2:00 p.m. (hora local). Será el momento en que Nahuizalco despida a tres de sus hijos que solo querían salir adelante.

Mientras tanto, las investigaciones dirigidas continúan para determinar las causas exactas del origen del siniestro que, además de la familia de Nahuizalco, cobró la vida de otras dos personas cuyas identidades aún se mantienen bajo reserva.

La historia queda como un testimonio del sacrificio que miles de salvadoreños realizan a diario al migrar internamente por mejores oportunidades, una realidad que hoy enluta a todo un distrito.