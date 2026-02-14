El Salvador

La historia detrás de la familia que vendía verduras y perdió la vida en el incendio de San Salvador

Tras un mes de buscar un mejor futuro en la capital de El Salvador, una familia falleció en el incendio de San Salvador en un siniestro que truncó el sueño emprendedor de una pareja y su pequeña hija

Guardar
Tres víctimas del incendio en
Tres víctimas del incendio en el Centro Histórico de San Salvador eran originarias de Nahuizalco y buscaban mejores oportunidades laborales en la capital.(Cortesía: Secretaría de Prensa)

La madrugada del viernes 13 de febrero no fue una más en el corazón de San Salvador. A las 3:58 a.m. (hora local), cuando la ciudad capital de El Salvador apenas comenzaba a despertarse para otra jornada de comercio, el fuego devoró todo a su paso en la 8.ª Calle Oriente.

Entre el estruendo del siniestro, catalogado por Cuerpo de Bomberos como nivel 3 por su magnitud estructural, se consumieron varios negocios y mesones, también los anhelos de una familia que había llegado a la capital buscando un mejor porvenir, según los reportes publicados por el periódico El Diario de Hoy.

De las montañas a la capital por un nuevo comienzo

Miguel Antonio Catalán y Mariela Hardee Zacapa Hernández, ambos de 35 años, eran originarios del distrito de Nahuizalco, en Sonsonate Norte.

De acuerdo con la información recabada por varios medios locales, hace apenas un mes la pareja tomó una decisión valiente y difícil: dejar su hogar en el cantón El Carrizal para probar suerte en la capital salvadoreña.

En su natal Nahuizalco, ella se dedicaba al oficio de estilista, mientras él recorría las calles como vendedor ambulante, comercializando diversos artículos como focos y bocinas.

Con la esperanza puesta en la venta de verduras y motivados por la posibilidad de obtener mejores ganancias en su nuevo negocio, la pareja se instaló en una de las antiguas edificaciones del Centro Histórico junto a su pequeña hija, Alejandra, de tan solo 5 años.

No sabían que el destino les tenía reservada una prueba imposible de superar en el mismo sector donde pretendían prosperar.

La incertidumbre de un adiós abrupto

Los cuerpos de Mariela y la pequeña Alejandra regresaron a su tierra la noche del viernes, pero el regreso fue el que nadie quería presenciar. José Antonio Zacapa, padre de Mariela, es ahora el rostro de un dolor que busca respuestas en medio de la ceniza.

En declaraciones brindadas a El Diario de Hoy, relata las dudas que le quitan el sueño: “No sabemos qué sucedió en ese momento, nos han dicho muchas cosas del hecho, no sé si creer o no, entre ellas es que la puerta de la calle la tenían con llave; otra, que por querer sacar su ropita, a ellos los encerró el fuego, ya ni sé qué pensar. Sólo Dios sabe cómo fue.

El incendio en San Salvador
El incendio en San Salvador dejó un saldo fatal de 5 fallecidos. (Cortesía: protección Civil)

El incendio, que requirió el esfuerzo de varios equipos de socorro, dejó un rastro de destrucción, pero la pérdida más profunda es la humana. Mariela no solo se fue junto a su hija menor; también dejó en la orfandad a dos adolescentes de 13 y 15 años, quienes ahora enfrentan un futuro sin la guía de su madre.

El regreso a Nahuizalco

Mientras la Fiscalía de El Salvador (FGR) y el Instituto de Medicina Legal avanzan en los protocolos, la comunidad de Nahuizalco se ha volcado a apoyar a los deudos. Los restos de madre e hija están siendo velados en la calidez de su comunidad rural, lejos del concreto y el humo de la capital.

Por otro lado, el cuerpo de Miguel Antonio Catalán permanecía bajo custodia de las autoridades a la espera de que allegados se presentaran para su entrega, completando así el cuadro de una tragedia que desmembró a esta familia.

Las víctimas del incendio residían
Las víctimas del incendio residían en estructuras vulnerables, una situación común entre quienes migran del campo a la ciudad en El Salvador. (Cortesía: Redes sociales)

El sepelio está programado para este sábado a las 2:00 p.m. (hora local). Será el momento en que Nahuizalco despida a tres de sus hijos que solo querían salir adelante.

Mientras tanto, las investigaciones dirigidas continúan para determinar las causas exactas del origen del siniestro que, además de la familia de Nahuizalco, cobró la vida de otras dos personas cuyas identidades aún se mantienen bajo reserva.

La historia queda como un testimonio del sacrificio que miles de salvadoreños realizan a diario al migrar internamente por mejores oportunidades, una realidad que hoy enluta a todo un distrito.

Temas Relacionados

Incendio en San SalvadorNahuizalcoBomberos El SalvadorCentro HistóricoCuerpo de Bomberos

Últimas Noticias

Visitantes centroamericanos siguen impulsando el flujo migratorio hacia El Salvador por los conciertos de Shakira

La gira internacional de Shakira ha convertido a El Salvador en epicentro de la música y el turismo centroamericano, con un notable incremento en el ingreso de viajeros para presenciar los dos últimos conciertos de la artista en el país.

Visitantes centroamericanos siguen impulsando el

El sueño de la vivienda propia se desvanece para jóvenes en El Salvador

La falta de alternativas asequibles, el predominio del empleo informal y los requisitos bancarios excluyentes restringen las oportunidades para quienes intentan comprar una vivienda por primera vez

El sueño de la vivienda

República Dominicana y El Salvador preparan partido amistoso en Santo Domingo

Ambas selecciones aprovechan la cita en la capital caribeña para probar talentos y ajustar piezas de cara a los desafíos en las eliminatorias mundialistas y los torneos regionales que se avecinan

República Dominicana y El Salvador

Nicaragua bajo presión de EE.UU. para liberar a guardabosques

El pedido presentado por la diplomacia de Estados Unidos incrementa la presión sobre las autoridades nicaragüenses tras la denuncia de situaciones extremas que afectan a los defensores detenidos en el Caribe norte nicaragüense

Nicaragua bajo presión de EE.UU.

Actas internas del Seguro Social de Costa Rica revelan suspensión de cirugías por crisis de insumos

Los documentos oficiales exponen contradicciones entre la comunicación institucional y lo que realmente ocurrió en hospitales, donde la falta de materiales obligó a posponer procedimientos y generó riesgos para pacientes

Actas internas del Seguro Social

TECNO

Top 10 videos más vistos

Top 10 videos más vistos en YouTube Argentina hoy

Lista de los artistas más vistos hoy en YouTube Colombia

¿Cuáles son las nuevas tendencias en YouTube en Chile?

Lo mejor de YouTube España: lista de los videos del momento

Guía para conectar tu celular por cable a internet y aumentar tu velocidad notablemente

ENTRETENIMIENTO

Gordon Ramsay defiende a Victoria

Gordon Ramsay defiende a Victoria Beckham tras acusaciones de su hijo Brooklyn: “Estuvimos en la boda, no hubo nada inapropiado”

Ryan Coogler y los 16 récords de “Sinners”: el ascenso de un cineasta afroamericano y la batalla contra el síndrome del impostor

Bad Bunny y Gabriela Berlingeri: la cronología de una relación que enciende rumores de reconciliación en Buenos Aires

De regreso al cine, Rupert Grint aconseja a la nueva generación de “Harry Potter”: “Realmente les deseo lo mejor”

Stephen Amell protagonizará la nueva versión de “Baywatch”: todo sobre el reboot de la icónica serie de televisión

MUNDO

Marco Rubio habló con Zelensky

Marco Rubio habló con Zelensky sobre la seguridad de Ucrania y buscó profundizar la alianza en defensa con EEUU

Cuatro astronautas llegaron a la Estación Espacial Internacional tras la evacuación médica de la misión anterior

Zelensky volvió a rechazar la posibilidad de entregar el Donbás para alcanzar un acuerdo de paz con Rusia: “Es una locura”

Tras la brutal masacre del régimen, ahora los iraníes protestan desde las ventanas de sus casas: “Muerte al dictador”

Von der Leyen apuntó contra Putin por el asesinato de Navalny: “Es un acto cobarde de un líder atemorizado”