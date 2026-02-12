El Salvador

La Embajada de Estados Unidos donó más de 30 desfibriladores a Protección Civil de El Salvador

El reciente donativo equipos médicos permitirá a la unidad de guardavidas responder rápidamente ante emergencias cardiorrespiratorias, fortaleciendo los servicios en playas con alto flujo de visitantes locales e internacionales

La Embajada de Estados Unidos
La Embajada de Estados Unidos donó 32 desfibriladores a la Dirección General de Protección Civil de El Salvador para reforzar la seguridad en playas. Foto cortesía Protección Civil

Más de 30 desfibriladores han sido donados por la Embajada de Estados Unidos a la Dirección General de Protección Civil de El Salvador, para fortalecer la labor de la Unidad de Guardavidas en playas del país.

La entrega del equipo se realizó en territorio salvadoreño, como parte de una inversión total de $50,000 destinada a mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias médicas en zonas de alto flujo turístico.

La llegada de estos dispositivos marca un hito en el historial de las playas salvadoreñas, que por primera vez contarán con este tipo de equipamiento de última generación para la atención de emergencias cardiorrespiratorias, según lo informó la Embajada de Estados Unidos.

Este apoyo tiene como objetivo elevar de forma significativa las probabilidades de supervivencia para visitantes que sufran paros cardiorrespiratorios, permitiendo así intervenciones más rápidas y especializadas mientras se coordina el traslado oportuno a centros asistenciales.

La inversión de $50,000 en
La inversión de $50,000 en equipamiento busca aumentar la capacidad de respuesta ante emergencias cardiorrespiratorias en zonas turísticas de El Salvador. Foto cortesía Protección Civil

Este nuevo aporte se inscribe en el marco de la cooperación estratégica entre ambos países. El respaldo estadounidense se concretó a través de miembros del Comando Sur de Estados Unidos, quienes participaron directamente en la entrega de los desfibriladores.

La misión diplomática expresó que “reconocemos a los verdaderos héroes: los guardavidas que corren hacia el peligro con valentía y profesionalismo. Las playas seguras benefician a salvadoreños y visitantes internacionales”. Esta colaboración refuerza no solo las capacidades operativas, sino también el perfil internacional de la protección civil salvadoreña.

Consolidación operativa y liderazgo regional

La Unidad de Guardavidas de Protección Civil desempeña un papel esencial en la salvaguarda de la vida y el bienestar de la población en puntos de gran afluencia como playas y balnearios. Con la incorporación de 32 desfibriladores, la entidad podrá ofrecer atención inmediata aumentando las posibilidades de supervivencia en incidentes donde los minutos son decisivos.

Es la primera vez que
Es la primera vez que las playas salvadoreñas cuentan con desfibriladores de última generación para la atención inmediata de paros cardíacos. Foto cortesía Protección Civil

La dotación de este equipo constituye una señal clara del compromiso institucional de Protección Civil con la respuesta eficaz y oportuna ante riesgos que amenacen a la población. La entidad considera estos dispositivos como herramientas fundamentales para mejorar los niveles de seguridad en zonas turísticas.

Luis Amaya, titular de Protección Civil, explicó que “los desfibriladores permitirán brindar una atención inmediata en casos de paro cardiorrespiratorio” y recalcó que el acceso a estos equipos “incrementa significativamente las probabilidades de supervivencia, mientras se proporciona asistencia prehospitalaria y se coordina el traslado oportuno a un centro de salud”.

La Unidad de Guardavidas de
La Unidad de Guardavidas de Protección Civil se consolida como líder en atención de emergencias en playas y balnearios salvadoreños. Foto cortesía Protección Civil

Cooperación internacional y proyección estratégica

La Embajada estadounidense subrayó que este aporte representa una inversión directa en la seguridad y en la vida humana, y ratificó el compromiso del Gobierno de Estados Unidos con la protección de la población salvadoreña.

Desde la perspectiva de la cooperación internacional, este donativo fortalece los lazos bilaterales y establece un modelo de solidaridad regional en la gestión del riesgo de desastres o emergencias.

La Dirección General de Protección Civil detalló que el apoyo recibido consolida su liderazgo en la gestión integral del riesgo y ubicó a la Unidad de Guardavidas como un actor central en la atención de emergencias a nivel nacional, permitiéndole mantener su operatividad y mejorar los estándares de protección para la ciudadanía y los visitantes.

