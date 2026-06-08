El Salvador

En fotos: La participación de familias marcó las celebraciones de Corpus Christi en El Salvador

La festividad reunió a asistentes de varias generaciones en diferentes puntos del país, con celebraciones litúrgicas y trayectos cargados de solemnidad, en una expresión comunitaria que combinó tradición, participación y un ambiente profundamente reverente

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Niños, jóvenes y adultos mayores se sumaron a los recorridos organizados en distintas comunidades del país, en una celebración marcada por los cantos, los símbolos tradicionales y un ambiente de respeto durante las actividades litúrgicas (Foto cortesía alcalde Mario Vásquez)
Niños, jóvenes y adultos mayores se sumaron a los recorridos organizados en distintas comunidades del país, en una celebración marcada por los cantos, los símbolos tradicionales y un ambiente de respeto durante las actividades litúrgicas (Foto cortesía alcalde Mario Vásquez)
Parroquia Santa Cruz de Roma: Hubo recorridos religiosos en distintas comunidades, con presencia de menores y personas mayores, símbolos de tradición y cantos propios de la festividad en una jornada marcada por recogimiento. (Foto cortesía alcalde Mario Vásquez)
Parroquia Santa Cruz de Roma: Hubo recorridos religiosos en distintas comunidades, con presencia de menores y personas mayores, símbolos de tradición y cantos propios de la festividad en una jornada marcada por recogimiento. (Foto cortesía alcalde Mario Vásquez)
La festividad reunió a asistentes en varias parroquias salvadoreñas, donde las comunidades participaron en actos religiosos y caminatas solemnes que mantuvieron el tono de recogimiento y devoción a lo largo de la jornada (Foto cortesía alcalde Mario Vásquez)
La festividad reunió a asistentes en varias parroquias salvadoreñas, donde las comunidades participaron en actos religiosos y caminatas solemnes que mantuvieron el tono de recogimiento y devoción a lo largo de la jornada (Foto cortesía alcalde Mario Vásquez)
Las actividades preparadas por cada parroquia convocaron a feligreses de distintas generaciones, quienes acompañaron la conmemoración con expresiones tradicionales y una participación serena durante los eventos realizados este domingo (Foto cortesía alcalde Mario Vásquez)
Las actividades preparadas por cada parroquia convocaron a feligreses de distintas generaciones, quienes acompañaron la conmemoración con expresiones tradicionales y una participación serena durante los eventos realizados este domingo (Foto cortesía alcalde Mario Vásquez)
El Salvador celebró con gozo y fervor la solemnidad por el Cuerpo y la Sangre de Cristo
Las parroquias del país salieron a las calles este domingo. Hubo recorridos con emblemas de la celebración y música religiosa. La crónica muestra cómo se vivió la jornada en cada comunidad (Foto cortesía Catedral Metropolitana de San Salvador)
El Salvador celebró con gozo y fervor la solemnidad por el Cuerpo y la Sangre de Cristo
En distintas zonas se organizaron actividades propias en torno a la festividad. Participaron personas de todas las edades, en un ambiente sereno. Los detalles de cada ceremonia explican el tono del día (Foto cortesía Catedral Metropolitana de San Salvador)
El Salvador celebró con gozo y fervor la solemnidad por el Cuerpo y la Sangre de Cristo
Niños vestidos con atuendos de primera comunión asisten a Corpus Christi en Catedral Metropolitana (Foto cortesía Catedral Metropolitana)
El Salvador celebró con gozo y fervor la solemnidad por el Cuerpo y la Sangre de Cristo
Feligreses de todas las edades adoraron a Jesús hecho pan y vino en la capital salvadoreña (Foto cortesía Catedral Metropolitana)
El Salvador celebró con gozo y fervor la solemnidad por el Cuerpo y la Sangre de Cristo
La concurrencia en un clima de respeto y devoción reflejó la capacidad organizativa local, con actividades litúrgicas en varias zonas del país que hicieron visible el papel cotidiano de la Iglesia católica (Foto cortesía Parroquia Sagrado Corazón de Jesús)
El Salvador celebró con gozo y fervor la solemnidad por el Cuerpo y la Sangre de Cristo
Hubo eucaristías y recorridos con símbolos y cantos, en una muestra de cohesión social y continuidad de las tradiciones religiosas (Foto cortesía Parroquia Sagrado Corazón de Jesús)
El Salvador celebró con gozo y fervor la solemnidad por el Cuerpo y la Sangre de Cristo
Las calles y edificios antiguos del Centro de San Salvador testificaron el fervor de los salvadoreños (Foto cortesía Parroquia Sagrado Corazón de Jesús)
El Salvador celebró con gozo y fervor la solemnidad por el Cuerpo y la Sangre de Cristo
Comunidades de todo el país salieron en recorridos con emblemas tradicionales y cantos de la fecha, en una jornada marcada por respeto, fervor y una organización que llamó la atención (Foto cortesía Parroquia Sagrado Corazón de Jesús)
El Salvador celebró con gozo y fervor la solemnidad por el Cuerpo y la Sangre de Cristo
Con anticipación los feligreses de la parroquia "El Calvario", joya arquitectónica del Centro de San Salvador, convocaron a vivir la devoción de Jesús eucaristía (Foto cortesía Lumen El Salvador)
El Salvador celebró con gozo y fervor la solemnidad por el Cuerpo y la Sangre de Cristo
De día y de noche los salvadoreños vivieron su fervor en diferentes parroquias, incluso iluminó el Centro Histórico de San Salvador (Foto cortesía Lumen El Salvador)

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